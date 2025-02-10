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"Росатом" проведет в Москве форум в честь 80-летия отрасли - РИА Новости, 10.02.2025
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Ядерные технологии
 
20:51 10.02.2025 (обновлено: 20:52 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/rosatom-1998499990.html
"Росатом" проведет в Москве форум в честь 80-летия отрасли
"Росатом" проведет в Москве форум в честь 80-летия отрасли - РИА Новости, 10.02.2025
"Росатом" проведет в Москве форум в честь 80-летия отрасли
"Росатом" в рамках празднования 80-летия отечественной атомной отрасли в сентябре проведет в Москве глобальный международный форум по атомным и смежным отраслям РИА Новости, 10.02.2025
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ядерные технологии
россия
москва
санкт-петербург
алексей лихачев
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. "Росатом" в рамках празднования 80-летия отечественной атомной отрасли в сентябре проведет в Москве глобальный международный форум по атомным и смежным отраслям World Atomic Week, сообщил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев. На мероприятии, посвященном старту совместной университетской программы "Росатома" и Минобрнауки РФ по празднованию 80-летия российской атомной промышленности, Лихачев рассказал о главных юбилейных мероприятиях. "Большой праздник 20 августа, надеюсь, с участием президента (России Владимира Путина - ред.), и международная, и молодежная студенческая, мировая атомная неделя World Atomic Week в конце сентября, вокруг 28 сентября, Дня работника атомной промышленности", - сказал Лихачев. "Конечно, огромное количество мероприятий будет в наших атомных городах и в крупных городах присутствия (предприятий "Росатома" - ред.), таких как Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Томск, Челябинск и многие другие, и Калининград, и Владивосток", - добавил Лихачев. Форум World Atomic Week пройдет с 26 сентября по 1 октября на ВДНХ. Планируется, что форум станет крупнейшей межнациональной площадкой, которая соберет представителей стран, развивающих атомные программы, государственных структур, крупных компаний, общественных организаций, профессиональных атомщиков ученых и бизнесменов. Отечественная атомная отрасль ведет отсчет своей истории с 20 августа 1945 года, когда советское руководство постановило создать организационные структуры, необходимые для реализации советского атомного проекта. 28 сентября в России отмечается День работника атомной промышленности.
https://ria.ru/20241225/rosatom-1991271693.html
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россия, москва, санкт-петербург, алексей лихачев, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Ядерные технологии, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Алексей Лихачев, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
"Росатом" проведет в Москве форум в честь 80-летия отрасли

"Росатом" проведет в Москве форум в честь 80-летия отечественной атомной отрасли

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. "Росатом" в рамках празднования 80-летия отечественной атомной отрасли в сентябре проведет в Москве глобальный международный форум по атомным и смежным отраслям World Atomic Week, сообщил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
На мероприятии, посвященном старту совместной университетской программы "Росатома" и Минобрнауки РФ по празднованию 80-летия российской атомной промышленности, Лихачев рассказал о главных юбилейных мероприятиях.
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"Большой праздник 20 августа, надеюсь, с участием президента (России Владимира Путина - ред.), и международная, и молодежная студенческая, мировая атомная неделя World Atomic Week в конце сентября, вокруг 28 сентября, Дня работника атомной промышленности", - сказал Лихачев.
"Конечно, огромное количество мероприятий будет в наших атомных городах и в крупных городах присутствия (предприятий "Росатома" - ред.), таких как Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Томск, Челябинск и многие другие, и Калининград, и Владивосток", - добавил Лихачев.
Форум World Atomic Week пройдет с 26 сентября по 1 октября на ВДНХ. Планируется, что форум станет крупнейшей межнациональной площадкой, которая соберет представителей стран, развивающих атомные программы, государственных структур, крупных компаний, общественных организаций, профессиональных атомщиков ученых и бизнесменов.
Отечественная атомная отрасль ведет отсчет своей истории с 20 августа 1945 года, когда советское руководство постановило создать организационные структуры, необходимые для реализации советского атомного проекта. 28 сентября в России отмечается День работника атомной промышленности.
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Ядерные технологииРоссияМоскваСанкт-ПетербургАлексей ЛихачевВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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