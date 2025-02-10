https://ria.ru/20250210/revnost-1998449670.html

В Ульяновске мужчина на машине сбил знакомую из ревности

В Ульяновске мужчина на машине сбил знакомую из ревности - РИА Новости, 10.02.2025

В Ульяновске мужчина на машине сбил знакомую из ревности

Молодой человек из-за ревности сбил на машине свою знакомую в Ульяновске, а затем попытался зарезать ее друга, сейчас он арестован, сообщило СУСК России по... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T16:27:00+03:00

2025-02-10T16:27:00+03:00

2025-02-10T16:50:00+03:00

происшествия

ульяновск

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САМАРА, 10 фев - РИА Новости. Молодой человек из-за ревности сбил на машине свою знакомую в Ульяновске, а затем попытался зарезать ее друга, сейчас он арестован, сообщило СУСК России по Ульяновской области в своем Telegram-канале. "Предварительно установлено, что утром 8 февраля у одного из домов по улице Робеспьера (в Ульяновске - ред.) 21-летний обвиняемый, управляя автомобилем, на почве ревности направил его на стоящую у подъезда свою знакомую и молодого человека. После наезда злоумышленник вышел из автомобиля и нанес удар ножом в область бедра мужчине", - говорится в сообщении следственного управления. Пострадавшие были доставлены в больницу, где им оказали помощь. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух человек (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 105 УК РФ). Сейчас фигурант уголовного дела заключен под стражу.

https://ria.ru/20250203/sk-1997195884.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

В Ульяновске юноша из-за ревности сбил свою знакомую Юноша в Ульяновске из-за ревности сбил на машине на полной скорости свою знакомую, а затем попытался зарезать ее друга. Пострадавшим оказали помощь в больнице. Юношу же арестовали, возбуждено дело о покушении на убийство двух человек. 2025-02-10T16:27 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ульяновск, россия, ульяновская область