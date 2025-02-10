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В Ульяновске мужчина на машине сбил знакомую из ревности - РИА Новости, 10.02.2025
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16:27 10.02.2025 (обновлено: 16:50 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/revnost-1998449670.html
В Ульяновске мужчина на машине сбил знакомую из ревности
В Ульяновске мужчина на машине сбил знакомую из ревности - РИА Новости, 10.02.2025
В Ульяновске мужчина на машине сбил знакомую из ревности
Молодой человек из-за ревности сбил на машине свою знакомую в Ульяновске, а затем попытался зарезать ее друга, сейчас он арестован, сообщило СУСК России по... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T16:27:00+03:00
2025-02-10T16:50:00+03:00
происшествия
ульяновск
россия
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САМАРА, 10 фев - РИА Новости. Молодой человек из-за ревности сбил на машине свою знакомую в Ульяновске, а затем попытался зарезать ее друга, сейчас он арестован, сообщило СУСК России по Ульяновской области в своем Telegram-канале. "Предварительно установлено, что утром 8 февраля у одного из домов по улице Робеспьера (в Ульяновске - ред.) 21-летний обвиняемый, управляя автомобилем, на почве ревности направил его на стоящую у подъезда свою знакомую и молодого человека. После наезда злоумышленник вышел из автомобиля и нанес удар ножом в область бедра мужчине", - говорится в сообщении следственного управления. Пострадавшие были доставлены в больницу, где им оказали помощь. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух человек (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 105 УК РФ). Сейчас фигурант уголовного дела заключен под стражу.
https://ria.ru/20250203/sk-1997195884.html
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В Ульяновске юноша из-за ревности сбил свою знакомую
Юноша в Ульяновске из-за ревности сбил на машине на полной скорости свою знакомую, а затем попытался зарезать ее друга. Пострадавшим оказали помощь в больнице. Юношу же арестовали, возбуждено дело о покушении на убийство двух человек.
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происшествия, ульяновск, россия, ульяновская область
Происшествия, Ульяновск, Россия, Ульяновская область
В Ульяновске мужчина на машине сбил знакомую из ревности

В Ульяновске мужчина из ревности наехал на знакомую и пытался зарезать ее друга

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САМАРА, 10 фев - РИА Новости. Молодой человек из-за ревности сбил на машине свою знакомую в Ульяновске, а затем попытался зарезать ее друга, сейчас он арестован, сообщило СУСК России по Ульяновской области в своем Telegram-канале.
"Предварительно установлено, что утром 8 февраля у одного из домов по улице Робеспьера (в Ульяновске - ред.) 21-летний обвиняемый, управляя автомобилем, на почве ревности направил его на стоящую у подъезда свою знакомую и молодого человека. После наезда злоумышленник вышел из автомобиля и нанес удар ножом в область бедра мужчине", - говорится в сообщении следственного управления.
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Пострадавшие были доставлены в больницу, где им оказали помощь.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух человек (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 105 УК РФ). Сейчас фигурант уголовного дела заключен под стражу.
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