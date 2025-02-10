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КС утвердил решение об отстранении от работы за отказ прививаться от COVID
КС утвердил решение об отстранении от работы за отказ прививаться от COVID - РИА Новости, 10.02.2025
КС утвердил решение об отстранении от работы за отказ прививаться от COVID
Конституционный суд признал законным отстранение от работы за отказ прививаться от COVID-19, сообщают "Ведомости". РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T13:15:00+03:00
2025-02-10T13:15:00+03:00
2025-02-10T16:08:00+03:00
общество
санкт-петербург
россия
наталия орлова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Конституционный суд признал законным отстранение от работы за отказ прививаться от COVID-19, сообщают "Ведомости"."Это следует из его отказного определения, которое он дал по жалобам Наталии Орловой из Санкт-Петербурга и Евгения Моканца из Приморья. Оба впервые обратились в суды в 2021 году", — говорится в материале.Орлова и Моканец перед отстранением работали в сфере социального обслуживания и в транспортной компании соответственно.В публикации указали, что КС счел обоснованным решение работодателей, поскольку на момент начала спора вакцинация для сотрудников сфер и предприятий, где работали истцы, была обязательной.В статье также подчеркнули, что подобный случай не единственный, когда отстраненные сотрудники пытаются оспорить конституционность положений, предусматривающих отстранение за отказ прививаться.Роспотребнадзор осенью прошлого года сообщил, что фиксирует в России резкое увеличение вариантов возбудителя COVID-19, которые способны обходить иммунитет - в последние две-три недели удельный вес циркулирующих вариантов штаммов нового коронавируса KP.3 и LB.1, входящих в сублинию FLiRT, вырос в 2,5 раза.
https://ria.ru/20241209/murashko-1988134759.html
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общество, санкт-петербург, россия, наталия орлова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Санкт-Петербург, Россия, Наталия Орлова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
КС утвердил решение об отстранении от работы за отказ прививаться от COVID
Ведомости: КС счел законным отстранение от работы за отказ прививаться от COVID