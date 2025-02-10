Рейтинг@Mail.ru
Пушков оценил призыв Маска закрыть "Радио Свобода"* и "Голос Америки"** - РИА Новости, 10.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:24 10.02.2025 (обновлено: 00:25 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/pushkov-1998318840.html
Пушков оценил призыв Маска закрыть "Радио Свобода"* и "Голос Америки"**
Пушков оценил призыв Маска закрыть "Радио Свобода"* и "Голос Америки"** - РИА Новости, 10.02.2025
Пушков оценил призыв Маска закрыть "Радио Свобода"* и "Голос Америки"**
Российский сенатор Алексей Пушков назвал проявлением здравого смысла призыв Илона Маска закрыть "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* (признано в РФ... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T00:24:00+03:00
2025-02-10T00:25:00+03:00
россия
украина
сша
илон маск
алексей пушков
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737592811_0:0:3021:1699_1920x0_80_0_0_5481800032e826567c4d4e5a9188eae3.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков назвал проявлением здравого смысла призыв Илона Маска закрыть "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* (признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) и "Голос Америки"** (признано в РФ СМИ-иноагентом). Ранее глава департамента государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск призвал закрыть оба СМИ, заявив, что там работают "радикальные левые сумасшедшие, которые разговаривают сами с собой". Он добавил, что эти СМИ "сжигают миллиард долларов в год из карманов американских налогоплательщиков". "Илон Маск демонстрирует воистину новое мышление... У этого парня точно есть мощное чувство здравого смысла помноженное на чувство юмора. Давно не слышал столь исчерпывающей формулировки", - написал Пушков в своем Telegram-канале, комментируя призыв Маска. В начале марта 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайты ряда СМИ, в том числе "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*, из-за систематического распространения фейков о спецоперации на Украине. Через несколько дней RFE/RL* объявило о приостановке физической деятельности в Москве. В пресс-релизе отмечалось, что радиостанция приостановила свою деятельность в России после того, как местные налоговые органы инициировали банкротство российского подразделения. Также в релизе упоминался новый закон, предусматривающий наказание за фейки, касающиеся спецоперации РФ на Украине. "Радио Свобода"* финансируется американским конгрессом через правительственное Агентство по глобальным медиа (USAGM).* СМИ, признанное в России иноагентом и нежелательной организацией.** СМИ, признанное в России иноагентом.
https://ria.ru/20250209/pushkov-1998304046.html
https://ria.ru/20250209/pushkov-1998209855.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737592811_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_14e579140eac4929e013f891e27ab9a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, сша, илон маск, алексей пушков, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Россия, Украина, США, Илон Маск, Алексей Пушков, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Пушков оценил призыв Маска закрыть "Радио Свобода"* и "Голос Америки"**

Пушков отметил здравый смысл в призыве закрыть "Голос Америки" и "Радио Свобода"

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков назвал проявлением здравого смысла призыв Илона Маска закрыть "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* (признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) и "Голос Америки"** (признано в РФ СМИ-иноагентом).
Ранее глава департамента государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск призвал закрыть оба СМИ, заявив, что там работают "радикальные левые сумасшедшие, которые разговаривают сами с собой". Он добавил, что эти СМИ "сжигают миллиард долларов в год из карманов американских налогоплательщиков".
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Пушков предложил дать Европе окончательно упасть
Вчера, 21:12
"Илон Маск демонстрирует воистину новое мышление... У этого парня точно есть мощное чувство здравого смысла помноженное на чувство юмора. Давно не слышал столь исчерпывающей формулировки", - написал Пушков в своем Telegram-канале, комментируя призыв Маска.
В начале марта 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайты ряда СМИ, в том числе "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*, из-за систематического распространения фейков о спецоперации на Украине. Через несколько дней RFE/RL* объявило о приостановке физической деятельности в Москве. В пресс-релизе отмечалось, что радиостанция приостановила свою деятельность в России после того, как местные налоговые органы инициировали банкротство российского подразделения. Также в релизе упоминался новый закон, предусматривающий наказание за фейки, касающиеся спецоперации РФ на Украине. "Радио Свобода"* финансируется американским конгрессом через правительственное Агентство по глобальным медиа (USAGM).
* СМИ, признанное в России иноагентом и нежелательной организацией.
** СМИ, признанное в России иноагентом.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Пушков объяснил разгон USAID Трампом
Вчера, 01:33
 
РоссияУкраинаСШАИлон МаскАлексей ПушковФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала