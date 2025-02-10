https://ria.ru/20250210/pushkov-1998318840.html

Пушков оценил призыв Маска закрыть "Радио Свобода"* и "Голос Америки"**

Пушков оценил призыв Маска закрыть "Радио Свобода"* и "Голос Америки"** - РИА Новости, 10.02.2025

Пушков оценил призыв Маска закрыть "Радио Свобода"* и "Голос Америки"**

Российский сенатор Алексей Пушков назвал проявлением здравого смысла призыв Илона Маска закрыть "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* (признано в РФ... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T00:24:00+03:00

2025-02-10T00:24:00+03:00

2025-02-10T00:25:00+03:00

россия

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илон маск

алексей пушков

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков назвал проявлением здравого смысла призыв Илона Маска закрыть "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* (признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) и "Голос Америки"** (признано в РФ СМИ-иноагентом). Ранее глава департамента государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск призвал закрыть оба СМИ, заявив, что там работают "радикальные левые сумасшедшие, которые разговаривают сами с собой". Он добавил, что эти СМИ "сжигают миллиард долларов в год из карманов американских налогоплательщиков". "Илон Маск демонстрирует воистину новое мышление... У этого парня точно есть мощное чувство здравого смысла помноженное на чувство юмора. Давно не слышал столь исчерпывающей формулировки", - написал Пушков в своем Telegram-канале, комментируя призыв Маска. В начале марта 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайты ряда СМИ, в том числе "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*, из-за систематического распространения фейков о спецоперации на Украине. Через несколько дней RFE/RL* объявило о приостановке физической деятельности в Москве. В пресс-релизе отмечалось, что радиостанция приостановила свою деятельность в России после того, как местные налоговые органы инициировали банкротство российского подразделения. Также в релизе упоминался новый закон, предусматривающий наказание за фейки, касающиеся спецоперации РФ на Украине. "Радио Свобода"* финансируется американским конгрессом через правительственное Агентство по глобальным медиа (USAGM).* СМИ, признанное в России иноагентом и нежелательной организацией.** СМИ, признанное в России иноагентом.

https://ria.ru/20250209/pushkov-1998304046.html

https://ria.ru/20250209/pushkov-1998209855.html

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россия, украина, сша, илон маск, алексей пушков, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)