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В Петербурге 56 мигрантов внесли в реестр контролируемых лиц - РИА Новости, 10.02.2025
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09:06 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/peterburg-1998340660.html
В Петербурге 56 мигрантов внесли в реестр контролируемых лиц
В Петербурге 56 мигрантов внесли в реестр контролируемых лиц - РИА Новости, 10.02.2025
В Петербурге 56 мигрантов внесли в реестр контролируемых лиц
Данные о 56 мигрантах внесены в реестр контролируемых лиц после профилактического рейда правоохранителей в промзонах Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T09:06:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев - РИА Новости. Данные о 56 мигрантах внесены в реестр контролируемых лиц после профилактического рейда правоохранителей в промзонах Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Отмечается, что рейд проводился на основании проведенного миграционной службой мониторинга мест компактного пребывания иностранных граждан на территории промзон на улице Репищева и Сабировской улице, а также на строительных объектах в Юнтолово. В общей сложности полицейские проверили около 200 иностранных работников. "У 56 мигрантов были выявлены нарушения в оформлении документов. Их доставили в полицию для привлечения к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ. Информация о нарушителях внесена в реестр контролируемых лиц", - говорится в сообщении. Шестого февраля официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что за первые сутки работы реестра контролируемых лиц на сайте МВД России зафиксировано более 62,7 тысячи проверок в отношении иностранцев. В России 5 февраля вступил в силу миграционный режим высылки в отношении нелегально пребывающих в стране иностранцев, они будут внесены в реестр контролируемых лиц, который предполагает ряд запретов с последующей депортацией, соответствующие поправки были внесены в августе 2024 года в федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". В частности, нелегальные мигранты не смогут менять место жительства или пребывания без разрешения органа внутренних дел, выезжать за пределы региона проживания, управлять транспортом, приобретать имущество, ставить недвижимость на кадастровый учет, открывать банковский вклад и осуществлять иные банковские операции.
https://ria.ru/20250210/slutskiy-1998321719.html
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россия, санкт-петербург, ирина волк, происшествия
Россия, Санкт-Петербург, Ирина Волк, Происшествия
В Петербурге 56 мигрантов внесли в реестр контролируемых лиц

В Петербурге 56 мигрантов внесли в реестр контролируемых лиц после рейдов

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев - РИА Новости. Данные о 56 мигрантах внесены в реестр контролируемых лиц после профилактического рейда правоохранителей в промзонах Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Отмечается, что рейд проводился на основании проведенного миграционной службой мониторинга мест компактного пребывания иностранных граждан на территории промзон на улице Репищева и Сабировской улице, а также на строительных объектах в Юнтолово. В общей сложности полицейские проверили около 200 иностранных работников.
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"У 56 мигрантов были выявлены нарушения в оформлении документов. Их доставили в полицию для привлечения к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ. Информация о нарушителях внесена в реестр контролируемых лиц", - говорится в сообщении.
Шестого февраля официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что за первые сутки работы реестра контролируемых лиц на сайте МВД России зафиксировано более 62,7 тысячи проверок в отношении иностранцев.
В России 5 февраля вступил в силу миграционный режим высылки в отношении нелегально пребывающих в стране иностранцев, они будут внесены в реестр контролируемых лиц, который предполагает ряд запретов с последующей депортацией, соответствующие поправки были внесены в августе 2024 года в федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". В частности, нелегальные мигранты не смогут менять место жительства или пребывания без разрешения органа внутренних дел, выезжать за пределы региона проживания, управлять транспортом, приобретать имущество, ставить недвижимость на кадастровый учет, открывать банковский вклад и осуществлять иные банковские операции.
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