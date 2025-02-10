https://ria.ru/20250210/peterburg-1998340660.html

В Петербурге 56 мигрантов внесли в реестр контролируемых лиц

В Петербурге 56 мигрантов внесли в реестр контролируемых лиц - РИА Новости, 10.02.2025

В Петербурге 56 мигрантов внесли в реестр контролируемых лиц

Данные о 56 мигрантах внесены в реестр контролируемых лиц после профилактического рейда правоохранителей в промзонах Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T09:06:00+03:00

2025-02-10T09:06:00+03:00

2025-02-10T09:06:00+03:00

россия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев - РИА Новости. Данные о 56 мигрантах внесены в реестр контролируемых лиц после профилактического рейда правоохранителей в промзонах Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Отмечается, что рейд проводился на основании проведенного миграционной службой мониторинга мест компактного пребывания иностранных граждан на территории промзон на улице Репищева и Сабировской улице, а также на строительных объектах в Юнтолово. В общей сложности полицейские проверили около 200 иностранных работников. "У 56 мигрантов были выявлены нарушения в оформлении документов. Их доставили в полицию для привлечения к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ. Информация о нарушителях внесена в реестр контролируемых лиц", - говорится в сообщении. Шестого февраля официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что за первые сутки работы реестра контролируемых лиц на сайте МВД России зафиксировано более 62,7 тысячи проверок в отношении иностранцев. В России 5 февраля вступил в силу миграционный режим высылки в отношении нелегально пребывающих в стране иностранцев, они будут внесены в реестр контролируемых лиц, который предполагает ряд запретов с последующей депортацией, соответствующие поправки были внесены в августе 2024 года в федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". В частности, нелегальные мигранты не смогут менять место жительства или пребывания без разрешения органа внутренних дел, выезжать за пределы региона проживания, управлять транспортом, приобретать имущество, ставить недвижимость на кадастровый учет, открывать банковский вклад и осуществлять иные банковские операции.

https://ria.ru/20250210/slutskiy-1998321719.html

https://ria.ru/20250205/migratsiya-1997403477.html

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санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, санкт-петербург, ирина волк, происшествия