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Песков заявил об огромном значении символизма памятных дат Второй мировой - РИА Новости, 10.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:57 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/peskov-1998407549.html
Песков заявил об огромном значении символизма памятных дат Второй мировой
Песков заявил об огромном значении символизма памятных дат Второй мировой - РИА Новости, 10.02.2025
Песков заявил об огромном значении символизма памятных дат Второй мировой
РФ придает огромное значение символизму памятных дат, связанных с окончанием Великой Отечественной и Второй мировой войны, в том числе для памяти вклада в это... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T13:57:00+03:00
2025-02-10T13:57:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
китай
москва
дмитрий песков
си цзиньпин
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. РФ придает огромное значение символизму памятных дат, связанных с окончанием Великой Отечественной и Второй мировой войны, в том числе для памяти вклада в это российского народа и Китая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин принял приглашение президента РФ Владимира Путина на парад в честь 80-й годовщины Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. "Мы придаем взаимное, огромное значение символизму этих дат. Для памяти тех важных событий, вклада наших стран в борьбу с нацистскими проявлениями и для наших двусторонних отношений", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о приглашении на Парад Победы в Москву и на торжества в сентябре в Пекине.
https://ria.ru/20250209/mid-1998237637.html
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россия, китай, москва, дмитрий песков, си цзиньпин, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Китай, Москва, Дмитрий Песков, Си Цзиньпин, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Песков заявил об огромном значении символизма памятных дат Второй мировой

Песков: Россия придает огромное значение символизму памятных дат Второй мировой

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. РФ придает огромное значение символизму памятных дат, связанных с окончанием Великой Отечественной и Второй мировой войны, в том числе для памяти вклада в это российского народа и Китая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин принял приглашение президента РФ Владимира Путина на парад в честь 80-й годовщины Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.
"Мы придаем взаимное, огромное значение символизму этих дат. Для памяти тех важных событий, вклада наших стран в борьбу с нацистскими проявлениями и для наших двусторонних отношений", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о приглашении на Парад Победы в Москву и на торжества в сентябре в Пекине.
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
В МИД рассказали о подготовке к празднованию 80-летия Победы
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияКитайМоскваДмитрий ПесковСи ЦзиньпинВладимир Путин80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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