https://ria.ru/20250210/peskov-1998407549.html
Песков заявил об огромном значении символизма памятных дат Второй мировой
Песков заявил об огромном значении символизма памятных дат Второй мировой - РИА Новости, 10.02.2025
Песков заявил об огромном значении символизма памятных дат Второй мировой
РФ придает огромное значение символизму памятных дат, связанных с окончанием Великой Отечественной и Второй мировой войны, в том числе для памяти вклада в это... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T13:57:00+03:00
2025-02-10T13:57:00+03:00
2025-02-10T13:57:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
китай
москва
дмитрий песков
си цзиньпин
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. РФ придает огромное значение символизму памятных дат, связанных с окончанием Великой Отечественной и Второй мировой войны, в том числе для памяти вклада в это российского народа и Китая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин принял приглашение президента РФ Владимира Путина на парад в честь 80-й годовщины Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. "Мы придаем взаимное, огромное значение символизму этих дат. Для памяти тех важных событий, вклада наших стран в борьбу с нацистскими проявлениями и для наших двусторонних отношений", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о приглашении на Парад Победы в Москву и на торжества в сентябре в Пекине.
https://ria.ru/20250209/mid-1998237637.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, китай, москва, дмитрий песков, си цзиньпин, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Китай, Москва, Дмитрий Песков, Си Цзиньпин, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Песков заявил об огромном значении символизма памятных дат Второй мировой
Песков: Россия придает огромное значение символизму памятных дат Второй мировой