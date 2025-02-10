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Песков рассказал о планах по контактам Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 10.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:31 10.02.2025 (обновлено: 14:05 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/peskov-1998379829.html
Песков рассказал о планах по контактам Путина и Си Цзиньпина
Песков рассказал о планах по контактам Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 10.02.2025
Песков рассказал о планах по контактам Путина и Си Цзиньпина
Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о подготовке контактов президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина и взаимных поездок,... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T12:31:00+03:00
2025-02-10T14:05:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
си цзиньпин
россия
китай
москва
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о подготовке контактов президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина и взаимных поездок, приуроченных к празднованию 80-летия окончания Второй мировой войны."Такие контакты сейчас активно готовятся", — сказал Песков журналистам.Кроме того, идет подготовка поездок, добавил он, говоря о том, принял ли Путин приглашение посетить Пекин.Песков подчеркнул, что Россия и Китай придают огромное значение символизму памятных дат, связанных с окончанием Второй мировой. "Для памяти тех важных событий, вклада наших стран в борьбу с нацистскими проявлениями и для наших двусторонних отношений", — отметил пресс-секретарь.Сегодня стало известно, что Си Цзиньпин принял приглашение российского лидера на парад в честь 80-й годовщины Великой Победы и, в свою очередь, пригласил Путина на торжества в сентябре в Пекине.В этом году Россия и Китай будут отмечать 80-ю годовщину Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне и победы китайского народа в войне сопротивления японской агрессии.
https://ria.ru/20250210/kitay-1998352305.html
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80-летие победы в великой отечественной войне, си цзиньпин, россия, китай, москва, владимир путин, дмитрий песков
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Си Цзиньпин, Россия, Китай, Москва, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков рассказал о планах по контактам Путина и Си Цзиньпина

Песков: готовятся контакты Путина и Си Цзиньпина, связанные с памятными датами

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о подготовке контактов президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина и взаимных поездок, приуроченных к празднованию 80-летия окончания Второй мировой войны.
"Такие контакты сейчас активно готовятся", — сказал Песков журналистам.
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Кроме того, идет подготовка поездок, добавил он, говоря о том, принял ли Путин приглашение посетить Пекин.
Песков подчеркнул, что Россия и Китай придают огромное значение символизму памятных дат, связанных с окончанием Второй мировой.
"Для памяти тех важных событий, вклада наших стран в борьбу с нацистскими проявлениями и для наших двусторонних отношений", — отметил пресс-секретарь.
Сегодня стало известно, что Си Цзиньпин принял приглашение российского лидера на парад в честь 80-й годовщины Великой Победы и, в свою очередь, пригласил Путина на торжества в сентябре в Пекине.
В этом году Россия и Китай будут отмечать 80-ю годовщину Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне и победы китайского народа в войне сопротивления японской агрессии.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войнеСи ЦзиньпинРоссияКитайМоскваВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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