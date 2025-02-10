https://ria.ru/20250210/peskov-1998379829.html

Песков рассказал о планах по контактам Путина и Си Цзиньпина

Песков рассказал о планах по контактам Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 10.02.2025

Песков рассказал о планах по контактам Путина и Си Цзиньпина

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о подготовке контактов президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина и взаимных поездок,... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T12:31:00+03:00

2025-02-10T12:31:00+03:00

2025-02-10T14:05:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

си цзиньпин

россия

китай

москва

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о подготовке контактов президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина и взаимных поездок, приуроченных к празднованию 80-летия окончания Второй мировой войны."Такие контакты сейчас активно готовятся", — сказал Песков журналистам.Кроме того, идет подготовка поездок, добавил он, говоря о том, принял ли Путин приглашение посетить Пекин.Песков подчеркнул, что Россия и Китай придают огромное значение символизму памятных дат, связанных с окончанием Второй мировой. "Для памяти тех важных событий, вклада наших стран в борьбу с нацистскими проявлениями и для наших двусторонних отношений", — отметил пресс-секретарь.Сегодня стало известно, что Си Цзиньпин принял приглашение российского лидера на парад в честь 80-й годовщины Великой Победы и, в свою очередь, пригласил Путина на торжества в сентябре в Пекине.В этом году Россия и Китай будут отмечать 80-ю годовщину Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне и победы китайского народа в войне сопротивления японской агрессии.

https://ria.ru/20250210/kitay-1998352305.html

https://ria.ru/20241223/ushakov-1990898824.html

россия

китай

москва

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80-летие победы в великой отечественной войне, си цзиньпин, россия, китай, москва, владимир путин, дмитрий песков