https://ria.ru/20250210/peskov-1998378099.html

Песков рассказал о сроках назначения врио новгородского губернатора

Песков рассказал о сроках назначения врио новгородского губернатора - РИА Новости, 10.02.2025

Песков рассказал о сроках назначения врио новгородского губернатора

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что назначение врио губернатора Новгородской области стоит ожидать в ближайшее время, решение по... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T12:25:00+03:00

2025-02-10T12:25:00+03:00

2025-02-10T12:53:00+03:00

политика

новгородская область

россия

дмитрий песков

андрей никитин (политик)

владимир путин

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что назначение врио губернатора Новгородской области стоит ожидать в ближайшее время, решение по кандидатуре на этот пост пока не принято. "Безусловно, стоит ожидать в ближайшее время (назначение врио губернатора - ред.). Просто пока по врио, по состоянию на сейчас, не было принято решение, но это будет в самое ближайшее время", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, почему после отставки губернатора Новгородской области Андрея Никитина на пост еще не назначен временно исполняющий обязанности.Президент России Владимир Путин 7 февраля подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области Андрея Никитина, приняв его отставку по собственному желанию. Причиной отставки с поста главы региона стал переход на другую работу, Никитин был назначен заместителем министра транспорта России. Исполнять обязанности главы Новгородской области до назначения врио будет первый заместитель губернатора Александр Дронов, сообщал руководитель пресс-службы губернатора Николай Шестаков.

https://ria.ru/20241224/gossovet-1991040349.html

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политика, новгородская область, россия, дмитрий песков, андрей никитин (политик), владимир путин