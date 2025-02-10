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Песков рассказал о сроках назначения врио новгородского губернатора - РИА Новости, 10.02.2025
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12:25 10.02.2025 (обновлено: 12:53 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/peskov-1998378099.html
Песков рассказал о сроках назначения врио новгородского губернатора
Песков рассказал о сроках назначения врио новгородского губернатора - РИА Новости, 10.02.2025
Песков рассказал о сроках назначения врио новгородского губернатора
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что назначение врио губернатора Новгородской области стоит ожидать в ближайшее время, решение по... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T12:25:00+03:00
2025-02-10T12:53:00+03:00
политика
новгородская область
россия
дмитрий песков
андрей никитин (политик)
владимир путин
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что назначение врио губернатора Новгородской области стоит ожидать в ближайшее время, решение по кандидатуре на этот пост пока не принято. "Безусловно, стоит ожидать в ближайшее время (назначение врио губернатора - ред.). Просто пока по врио, по состоянию на сейчас, не было принято решение, но это будет в самое ближайшее время", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, почему после отставки губернатора Новгородской области Андрея Никитина на пост еще не назначен временно исполняющий обязанности.Президент России Владимир Путин 7 февраля подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области Андрея Никитина, приняв его отставку по собственному желанию. Причиной отставки с поста главы региона стал переход на другую работу, Никитин был назначен заместителем министра транспорта России. Исполнять обязанности главы Новгородской области до назначения врио будет первый заместитель губернатора Александр Дронов, сообщал руководитель пресс-службы губернатора Николай Шестаков.
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политика, новгородская область, россия, дмитрий песков, андрей никитин (политик), владимир путин
Политика, Новгородская область, Россия, Дмитрий Песков, Андрей Никитин (политик), Владимир Путин
Песков рассказал о сроках назначения врио новгородского губернатора

Песков: врио новгородского губернатора будет назначен в ближайшее время

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что назначение врио губернатора Новгородской области стоит ожидать в ближайшее время, решение по кандидатуре на этот пост пока не принято.
"Безусловно, стоит ожидать в ближайшее время (назначение врио губернатора - ред.). Просто пока по врио, по состоянию на сейчас, не было принято решение, но это будет в самое ближайшее время", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, почему после отставки губернатора Новгородской области Андрея Никитина на пост еще не назначен временно исполняющий обязанности.
Президент России Владимир Путин 7 февраля подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области Андрея Никитина, приняв его отставку по собственному желанию. Причиной отставки с поста главы региона стал переход на другую работу, Никитин был назначен заместителем министра транспорта России. Исполнять обязанности главы Новгородской области до назначения врио будет первый заместитель губернатора Александр Дронов, сообщал руководитель пресс-службы губернатора Николай Шестаков.
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ПолитикаНовгородская областьРоссияДмитрий ПесковАндрей Никитин (политик)Владимир Путин
 
 
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