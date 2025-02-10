https://ria.ru/20250210/pavlodar-1998492808.html
В Павлодаре прошла акция "80 лет Победы"
В Павлодаре прошла акция "80 лет Победы" - РИА Новости, 10.02.2025
В Павлодаре прошла акция "80 лет Победы"
Акцию "80 лет Победы" провели в казахстанском Павлодаре военные и полицейские, сообщает в понедельник пресс-служба МВД республики. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T19:54:00+03:00
2025-02-10T19:54:00+03:00
2025-02-10T19:54:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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павлодар
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казахстан
80-летие победы в великой отечественной войне
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АСТАНА, 10 фев - РИА Новости. Акцию "80 лет Победы" провели в казахстанском Павлодаре военные и полицейские, сообщает в понедельник пресс-служба МВД республики. "Флешмоб в рамках акции "80 лет Победы" провела полиция в Павлодаре... Полицейские совместно с военнослужащими провели флешмоб с оркестром в торгово-развлекательном центре Batyr Mall под песни военных лет. На сцене они исполнили патриотические песни для присутствующих. В едином порыве посетители запевали знакомые песни военных лет, подхватывая слова произведений", - говорится в сообщении ведомства. Память о Великой Отечественной войне - неотъемлемая часть нашей идентичности и культурного наследия, она помогает нам сохранять и передавать историческую правду поколениям, подчеркнули в казахстанском МВД. Военный парад, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдёт в Астане 7 мая, это произойдёт впервые с 2019 года. Военные парады по случаю Победы в Великой Отечественной войне не проводились в Казахстане последние несколько лет из-за пандемии коронавируса и из-за экономии средств.
https://ria.ru/20250130/pobeda-1996280037.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, павлодар, астана, казахстан, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Павлодар, Астана, Казахстан, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Павлодаре прошла акция "80 лет Победы"
В казахстанском Павлодаре военные и полицейские провели акцию "80 лет Победы"