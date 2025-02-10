https://ria.ru/20250210/pavlodar-1998492808.html

В Павлодаре прошла акция "80 лет Победы"

В Павлодаре прошла акция "80 лет Победы" - РИА Новости, 10.02.2025

В Павлодаре прошла акция "80 лет Победы"

Акцию "80 лет Победы" провели в казахстанском Павлодаре военные и полицейские, сообщает в понедельник пресс-служба МВД республики. РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T19:54:00+03:00

2025-02-10T19:54:00+03:00

2025-02-10T19:54:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

павлодар

астана

казахстан

80-летие победы в великой отечественной войне

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АСТАНА, 10 фев - РИА Новости. Акцию "80 лет Победы" провели в казахстанском Павлодаре военные и полицейские, сообщает в понедельник пресс-служба МВД республики. "Флешмоб в рамках акции "80 лет Победы" провела полиция в Павлодаре... Полицейские совместно с военнослужащими провели флешмоб с оркестром в торгово-развлекательном центре Batyr Mall под песни военных лет. На сцене они исполнили патриотические песни для присутствующих. В едином порыве посетители запевали знакомые песни военных лет, подхватывая слова произведений", - говорится в сообщении ведомства. Память о Великой Отечественной войне - неотъемлемая часть нашей идентичности и культурного наследия, она помогает нам сохранять и передавать историческую правду поколениям, подчеркнули в казахстанском МВД. Военный парад, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдёт в Астане 7 мая, это произойдёт впервые с 2019 года. Военные парады по случаю Победы в Великой Отечественной войне не проводились в Казахстане последние несколько лет из-за пандемии коронавируса и из-за экономии средств.

https://ria.ru/20250130/pobeda-1996280037.html

павлодар

астана

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, павлодар, астана, казахстан, 80-летие победы в великой отечественной войне