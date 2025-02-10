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Пашинян вновь призвал Баку установить мир в регионе - РИА Новости, 10.02.2025
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11:09 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/pashinjane-1998363917.html
Пашинян вновь призвал Баку установить мир в регионе
Пашинян вновь призвал Баку установить мир в регионе - РИА Новости, 10.02.2025
Пашинян вновь призвал Баку установить мир в регионе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в статье в очередной раз призвал Баку установить мир в регионе. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T11:09:00+03:00
2025-02-10T11:09:00+03:00
в мире
армения
баку
ереван
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 10 фев - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в статье в очередной раз призвал Баку установить мир в регионе. "Нет никаких предпосылок для эскалации в регионе, более того, созданы все предпосылки для мира. Необходимо отказаться от постановочных действий и политики постановки эскалаций и установить институциональный мир. Армения не только готова к этому, но и не откажется от этого пути", - говорится в статье Пашиняна, опубликованной на сайте госагентства Арменпресс. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
https://ria.ru/20250209/rossija-1998300783.html
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в мире, армения, баку, ереван, никол пашинян, евросоюз
В мире, Армения, Баку, Ереван, Никол Пашинян, Евросоюз
Пашинян вновь призвал Баку установить мир в регионе

Премьер Армении Пашинян призвал Баку установить институциональный мир в регионе

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкНикол Пашинян
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 10 фев - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в статье в очередной раз призвал Баку установить мир в регионе.
"Нет никаких предпосылок для эскалации в регионе, более того, созданы все предпосылки для мира. Необходимо отказаться от постановочных действий и политики постановки эскалаций и установить институциональный мир. Армения не только готова к этому, но и не откажется от этого пути", - говорится в статье Пашиняна, опубликованной на сайте госагентства Арменпресс.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
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В миреАрменияБакуЕреванНикол ПашинянЕвросоюз
 
 
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