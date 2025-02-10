https://ria.ru/20250210/pashinjane-1998363917.html

Пашинян вновь призвал Баку установить мир в регионе

Пашинян вновь призвал Баку установить мир в регионе - РИА Новости, 10.02.2025

Пашинян вновь призвал Баку установить мир в регионе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в статье в очередной раз призвал Баку установить мир в регионе. РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T11:09:00+03:00

2025-02-10T11:09:00+03:00

2025-02-10T11:09:00+03:00

в мире

армения

баку

ереван

никол пашинян

евросоюз

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ЕРЕВАН, 10 фев - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в статье в очередной раз призвал Баку установить мир в регионе. "Нет никаких предпосылок для эскалации в регионе, более того, созданы все предпосылки для мира. Необходимо отказаться от постановочных действий и политики постановки эскалаций и установить институциональный мир. Армения не только готова к этому, но и не откажется от этого пути", - говорится в статье Пашиняна, опубликованной на сайте госагентства Арменпресс. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.

https://ria.ru/20250209/rossija-1998300783.html

армения

баку

ереван

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в мире, армения, баку, ереван, никол пашинян, евросоюз