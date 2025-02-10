https://ria.ru/20250210/parad-1998367954.html

Си Цзиньпин принял приглашение Путина на парад Победы

Си Цзиньпин принял приглашение Путина на парад Победы - РИА Новости, 10.02.2025

Си Цзиньпин принял приглашение Путина на парад Победы

Председатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение президента РФ Владимира Путина на парад в честь 80-й годовщины Победы Советского Союза в Великой Отечественной... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T11:30:00+03:00

2025-02-10T11:30:00+03:00

2025-02-10T11:30:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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игорь моргулов

си цзиньпин

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ПЕКИН, 10 фев - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение президента РФ Владимира Путина на парад в честь 80-й годовщины Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, заявил в интервью РИА Новости в преддверии Дня дипломатического работника посол России в Китае Игорь Моргулов. В 2025 году Россия и Китай будут отмечать 80-ю годовщину Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне и Победы китайского народа в войне Сопротивления японской агрессии. "Уже доброй традицией стало взаимное участие лидеров в юбилейных торжествах в наших странах по случаю Победы советского народа в Великой Отечественной войне и Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии. Нынешний год 80-летия нашей общей Победы не станет исключением. Глава КНР принял приглашение В.В. Путина присутствовать на Параде Победы в Москве и в свою очередь пригласил Президента России на торжества в сентябре в Пекине", - сказал Моргулов. Дипломат подчеркнул, что общность позиций России и Китая в оценке событий Второй мировой войны, единство двух стран в "решительном отстаивании ее итогов, неприятии попыток переписывания истории, принижения роли и тем более очернения победителей, героизации нацистских преступников и их пособников предопределяет и наши слаженные действия в деле увековечения памяти павших воинов". Десятого февраля в России празднуется День дипломатического работника.

https://ria.ru/20250121/vov-1994829970.html

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китай

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в мире, россия, китай, москва, владимир путин, игорь моргулов, си цзиньпин, 80-летие победы в великой отечественной войне