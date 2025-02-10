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Си Цзиньпин принял приглашение Путина на парад Победы - РИА Новости, 10.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:30 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/parad-1998367954.html
Си Цзиньпин принял приглашение Путина на парад Победы
Си Цзиньпин принял приглашение Путина на парад Победы - РИА Новости, 10.02.2025
Си Цзиньпин принял приглашение Путина на парад Победы
Председатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение президента РФ Владимира Путина на парад в честь 80-й годовщины Победы Советского Союза в Великой Отечественной... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T11:30:00+03:00
2025-02-10T11:30:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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владимир путин
игорь моргулов
си цзиньпин
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ПЕКИН, 10 фев - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение президента РФ Владимира Путина на парад в честь 80-й годовщины Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, заявил в интервью РИА Новости в преддверии Дня дипломатического работника посол России в Китае Игорь Моргулов. В 2025 году Россия и Китай будут отмечать 80-ю годовщину Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне и Победы китайского народа в войне Сопротивления японской агрессии. "Уже доброй традицией стало взаимное участие лидеров в юбилейных торжествах в наших странах по случаю Победы советского народа в Великой Отечественной войне и Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии. Нынешний год 80-летия нашей общей Победы не станет исключением. Глава КНР принял приглашение В.В. Путина присутствовать на Параде Победы в Москве и в свою очередь пригласил Президента России на торжества в сентябре в Пекине", - сказал Моргулов. Дипломат подчеркнул, что общность позиций России и Китая в оценке событий Второй мировой войны, единство двух стран в "решительном отстаивании ее итогов, неприятии попыток переписывания истории, принижения роли и тем более очернения победителей, героизации нацистских преступников и их пособников предопределяет и наши слаженные действия в деле увековечения памяти павших воинов". Десятого февраля в России празднуется День дипломатического работника.
https://ria.ru/20250121/vov-1994829970.html
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в мире, россия, китай, москва, владимир путин, игорь моргулов, си цзиньпин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Россия, Китай, Москва, Владимир Путин, Игорь Моргулов, Си Цзиньпин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Си Цзиньпин принял приглашение Путина на парад Победы

Посол Моргулов: Си Цзиньпин принял приглашение Путина на парад Победы в Москве

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 10 фев - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение президента РФ Владимира Путина на парад в честь 80-й годовщины Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, заявил в интервью РИА Новости в преддверии Дня дипломатического работника посол России в Китае Игорь Моргулов.
В 2025 году Россия и Китай будут отмечать 80-ю годовщину Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне и Победы китайского народа в войне Сопротивления японской агрессии.
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"Уже доброй традицией стало взаимное участие лидеров в юбилейных торжествах в наших странах по случаю Победы советского народа в Великой Отечественной войне и Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии. Нынешний год 80-летия нашей общей Победы не станет исключением. Глава КНР принял приглашение В.В. Путина присутствовать на Параде Победы в Москве и в свою очередь пригласил Президента России на торжества в сентябре в Пекине", - сказал Моргулов.
Дипломат подчеркнул, что общность позиций России и Китая в оценке событий Второй мировой войны, единство двух стран в "решительном отстаивании ее итогов, неприятии попыток переписывания истории, принижения роли и тем более очернения победителей, героизации нацистских преступников и их пособников предопределяет и наши слаженные действия в деле увековечения памяти павших воинов".
Десятого февраля в России празднуется День дипломатического работника.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреРоссияКитайМоскваВладимир ПутинИгорь МоргуловСи Цзиньпин80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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