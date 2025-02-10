https://ria.ru/20250210/opasnost-1998510983.html

В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 10.02.2025

В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Воронежской области, сообщает глава региона Александр Гусев. РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T23:13:00+03:00

2025-02-10T23:13:00+03:00

2025-02-10T23:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронежская область

александр гусев (губернатор)

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Воронежской области, сообщает глава региона Александр Гусев. "Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", - написал он в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что силы ПВО наготове.

https://ria.ru/20250209/rossiya-1998163599.html

воронежская область

украина

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

воронежская область, александр гусев (губернатор), украина, вооруженные силы украины