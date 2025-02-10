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В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 10.02.2025
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Воронежской области, сообщает глава региона Александр Гусев. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T23:13:00+03:00
2025-02-10T23:13:00+03:00
2025-02-10T23:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Воронежской области, сообщает глава региона Александр Гусев. "Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", - написал он в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что силы ПВО наготове.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, александр гусев (губернатор), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Украина, Вооруженные силы Украины
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Гусев: на всей территории Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА