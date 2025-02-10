https://ria.ru/20250210/nebenzya-1998331753.html

Россия выступает за мир, а не перемирие на Украине, заявил Небензя

Россия выступает за мир, а не перемирие на Украине, заявил Небензя - РИА Новости, 10.02.2025

Россия выступает за мир, а не перемирие на Украине, заявил Небензя

Россия выступает "за мир, а не перемирие" в контексте украинского кризиса, при этом мир возможен только при выполнении российских условий, заявил в интервью РИА РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T06:02:00+03:00

2025-02-10T06:02:00+03:00

2025-02-10T06:05:00+03:00

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ООН, 10 фев – РИА Новости. Россия выступает "за мир, а не перемирие" в контексте украинского кризиса, при этом мир возможен только при выполнении российских условий, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Мы выступаем за мир, а не перемирие, а мир возможен только при выполнении наших известных и неоднократно озвученных условий", – сказал российский дипломат. Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20250210/nebenzya-1998330721.html

https://ria.ru/20250210/nebenzya-1998326032.html

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россия, украина, москва, василий небензя, владимир путин, юрий ушаков, оон, нато, вооруженные силы украины