https://ria.ru/20250210/nauseda-1998351510.html

Президент Литвы сделал странное заявление о России и Ленине

Президент Литвы сделал странное заявление о России и Ленине - РИА Новости, 10.02.2025

Президент Литвы сделал странное заявление о России и Ленине

Президент Литвы Гитанас Науседа во время отключения страны от БРЭЛЛ попрощался с Россией и Лениным, видеофрагмент этого момента политик опубликовал на своей... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T10:07:00+03:00

2025-02-10T10:07:00+03:00

2025-02-10T13:13:00+03:00

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа во время отключения страны от БРЭЛЛ попрощался с Россией и Лениным, видеофрагмент этого момента политик опубликовал на своей странице в социальной сети X."Прощай, Россия. Прощай, Ленин", — заявил литовский политик на видео на английском языке.Накануне латвийский президент Эдгар Ринкевич в соцсети Х сообщил, что Литва, Латвия и Эстония присоединились к европейской системе электросетей после выхода из общей с Россией и Белоруссией энергосистемы БРЭЛЛ.Как сообщал литовский оператор Litgrid, компании — операторы всех трех стран Балтии в воскресенье перед присоединением к европейской системе проводили испытания автономного режима работы электросетей.На пресс-конференции, состоявшейся в Вильнюсе, президент Литвы Гитанас Науседа назвал следующей целью Прибалтийских стран строительство "стратегически важной" линии электросети между Литвой и Польшей к 2030 году.В свою очередь, польский лидер Анджей Дуда призвал разработать эффективные меры по защите критически важной энергетической инфраструктуры, а также усилить санкции ЕС против Москвы. Эту идею также поддержал глава Эстонии Алар Карис, который выступил за полное прекращение импорта энергоносителей из России в Евросоюз.Как напомнила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в Литве сейчас идет демонтаж блоков одной из закрытых ТЭС для передачи оборудования Украине и его подключения к украинской энергосистеме, это планировалось завершить еще до начала зимы.В июле 2024-го операторы энергосистем Литвы, Латвии и Эстонии официально уведомили Россию и Белоруссию о выходе из общей энергосистемы БРЭЛЛ к 8 февраля 2025 года. Энергетическое кольцо было названо по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия).

https://ria.ru/20250208/brell-1998151255.html

https://ria.ru/20250208/evrosoyuz-1998141401.html

https://ria.ru/20250208/brell-1998120920.html

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Президент Литвы Гитанас Науседа: "Прощай, Россия! Прошай, Ленин!" Президент Литвы Гитанас Науседа: "Прощай, Россия! Прошай, Ленин!" 2025-02-10T10:07 true PT0M09S

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в мире, литва, россия, эстония, эдгар ринкевич, гитанас науседа, еврокомиссия, анджей дуда, евросоюз