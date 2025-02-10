Рейтинг@Mail.ru
Президент Литвы сделал странное заявление о России и Ленине - РИА Новости, 10.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:07 10.02.2025 (обновлено: 13:13 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/nauseda-1998351510.html
Президент Литвы сделал странное заявление о России и Ленине
Президент Литвы сделал странное заявление о России и Ленине - РИА Новости, 10.02.2025
Президент Литвы сделал странное заявление о России и Ленине
Президент Литвы Гитанас Науседа во время отключения страны от БРЭЛЛ попрощался с Россией и Лениным, видеофрагмент этого момента политик опубликовал на своей... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T10:07:00+03:00
2025-02-10T13:13:00+03:00
в мире
литва
россия
эстония
эдгар ринкевич
гитанас науседа
еврокомиссия
анджей дуда
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998352100_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_71b60981fbac1755f5695e0768dba895.jpg
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа во время отключения страны от БРЭЛЛ попрощался с Россией и Лениным, видеофрагмент этого момента политик опубликовал на своей странице в социальной сети X."Прощай, Россия. Прощай, Ленин", — заявил литовский политик на видео на английском языке.Накануне латвийский президент Эдгар Ринкевич в соцсети Х сообщил, что Литва, Латвия и Эстония присоединились к европейской системе электросетей после выхода из общей с Россией и Белоруссией энергосистемы БРЭЛЛ.Как сообщал литовский оператор Litgrid, компании — операторы всех трех стран Балтии в воскресенье перед присоединением к европейской системе проводили испытания автономного режима работы электросетей.На пресс-конференции, состоявшейся в Вильнюсе, президент Литвы Гитанас Науседа назвал следующей целью Прибалтийских стран строительство "стратегически важной" линии электросети между Литвой и Польшей к 2030 году.В свою очередь, польский лидер Анджей Дуда призвал разработать эффективные меры по защите критически важной энергетической инфраструктуры, а также усилить санкции ЕС против Москвы. Эту идею также поддержал глава Эстонии Алар Карис, который выступил за полное прекращение импорта энергоносителей из России в Евросоюз.Как напомнила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в Литве сейчас идет демонтаж блоков одной из закрытых ТЭС для передачи оборудования Украине и его подключения к украинской энергосистеме, это планировалось завершить еще до начала зимы.В июле 2024-го операторы энергосистем Литвы, Латвии и Эстонии официально уведомили Россию и Белоруссию о выходе из общей энергосистемы БРЭЛЛ к 8 февраля 2025 года. Энергетическое кольцо было названо по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия).
https://ria.ru/20250208/brell-1998151255.html
https://ria.ru/20250208/evrosoyuz-1998141401.html
https://ria.ru/20250208/brell-1998120920.html
литва
россия
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Президент Литвы Гитанас Науседа: "Прощай, Россия! Прошай, Ленин!"
Президент Литвы Гитанас Науседа: "Прощай, Россия! Прошай, Ленин!"
2025-02-10T10:07
true
PT0M09S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998352100_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_72f9afce22176fa5e9250d4432d88e4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, литва, россия, эстония, эдгар ринкевич, гитанас науседа, еврокомиссия, анджей дуда, евросоюз
В мире, Литва, Россия, Эстония, Эдгар Ринкевич, Гитанас Науседа, Еврокомиссия, Анджей Дуда, Евросоюз
Президент Литвы сделал странное заявление о России и Ленине

Президент Литвы Науседа попрощался с Россией и Лениным на фоне выхода из БРЭЛЛ

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа во время отключения страны от БРЭЛЛ попрощался с Россией и Лениным, видеофрагмент этого момента политик опубликовал на своей странице в социальной сети X.
«
"Прощай, Россия. Прощай, Ленин", — заявил литовский политик на видео на английском языке.
Флаги Латвии, Литвы и Эстонии - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
На Западе одной фразой отреагировали на отключение Прибалтики от БРЭЛЛ
8 февраля, 16:22
Накануне латвийский президент Эдгар Ринкевич в соцсети Х сообщил, что Литва, Латвия и Эстония присоединились к европейской системе электросетей после выхода из общей с Россией и Белоруссией энергосистемы БРЭЛЛ.
Как сообщал литовский оператор Litgrid, компании — операторы всех трех стран Балтии в воскресенье перед присоединением к европейской системе проводили испытания автономного режима работы электросетей.
На пресс-конференции, состоявшейся в Вильнюсе, президент Литвы Гитанас Науседа назвал следующей целью Прибалтийских стран строительство "стратегически важной" линии электросети между Литвой и Польшей к 2030 году.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
ЕС предупредили о последствиях из-за отключения Прибалтики от БРЭЛЛ
8 февраля, 14:38
В свою очередь, польский лидер Анджей Дуда призвал разработать эффективные меры по защите критически важной энергетической инфраструктуры, а также усилить санкции ЕС против Москвы. Эту идею также поддержал глава Эстонии Алар Карис, который выступил за полное прекращение импорта энергоносителей из России в Евросоюз.
Как напомнила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в Литве сейчас идет демонтаж блоков одной из закрытых ТЭС для передачи оборудования Украине и его подключения к украинской энергосистеме, это планировалось завершить еще до начала зимы.
В июле 2024-го операторы энергосистем Литвы, Латвии и Эстонии официально уведомили Россию и Белоруссию о выходе из общей энергосистемы БРЭЛЛ к 8 февраля 2025 года. Энергетическое кольцо было названо по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия).
Электростанция - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
В СО ЕЭС прокомментировали выход стран Балтии из БРЭЛЛ
8 февраля, 10:50
 
В миреЛитваРоссияЭстонияЭдгар РинкевичГитанас НауседаЕврокомиссияАнджей ДудаЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала