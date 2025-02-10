https://ria.ru/20250210/nauka-1998007110.html

В Ставрополе создали моющее средство на основе отходов молокопроизводства

В Ставрополе создали моющее средство на основе отходов молокопроизводства - РИА Новости, 10.02.2025

В Ставрополе создали моющее средство на основе отходов молокопроизводства

Моющее средство из побочных продуктов молочной промышленности создали ученые СКФУ в составе международного научного коллектива. Оно эффективно против патогенных РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T09:00:00+03:00

2025-02-10T09:00:00+03:00

2025-02-10T09:00:00+03:00

наука

ставрополь

саудовская аравия

германия

наука

технологии

северо-кавказский федеральный университет

экология

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Моющее средство из побочных продуктов молочной промышленности создали ученые СКФУ в составе международного научного коллектива. Оно эффективно против патогенных микроорганизмов, безопасно для млекопитающих и почти не повреждает металлические поверхности оборудования. Кроме того, его не нужно смывать водой. Результаты представлены в Scientific reports.К санитарным средствам в пищевой промышленности предъявляются строгие требования: при высокой эффективности в отношении микробов они должны быть "щадящими" по отношению к обрабатываемым материалам и обладать низкой ядовитостью для потребителя. Обычно для очистки технологических устройств используются агрессивные химические вещества, из-за которых срок службы оборудования уменьшается, рассказали специалисты Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ).Ученые добавили, что эффективность таких средств вызывает сомнения у многих исследователей. Для более полного обеззараживающего действия необходимо использование поверхностно-активных веществ, стоимость которых вносит свой вклад в конечную цену продуктов для потребителя наряду с затраченной электроэнергией и объемами воды, которыми смывается средство.Коллектив ученых СКФУ при участии специалистов из Саудовской Аравии, Германии и Йемена создал новое обеззараживающее средство на основе вторичного отхода переработки молока (минерализата молочной сыворотки, известной, как молочная соль) и наночастиц серебра.Средство не требует смывания водой, что также способствует длительному сроку службы оборудования."Показатели нашего средства полностью удовлетворяют требованиям пищевой промышленности: по эффективности против "сырной бактерии" (Penicillium roqueforti) и разных форм кишечной палочки оно превосходит многие аналоги, вместе с тем не вредит металлическому оборудованию как, например, средства на основе щелочей", — рассказала доцент департамента функциональных материалов и инженерного конструирования СКФУ Анастасия Блинова.Специалист добавила, что ядовитость "молочной белизны" для живых организмов на 30 процентов ниже коммерческих щелочных моющих средств."Рассчитанная нами средняя смертельная доза вещества, вызывающая гибель половины членов испытуемой группы животных, в 150 раз больше, чем для сахарозы и в 300 раз больше, чем для витамина С. Это значит, наш препарат в 300 раз менее ядовит, чем витамин С. Если сравнивать с моющими средствами на основе гидроксида натрия, то по ЛД50 мы выигрываем в 30 раз", — пояснила исследователь, уточнив, что данные представлены по результатам исследования на крысах.В дальнейшем специалисты планируют пробовать аналогичные составы на основе минерализата сыворотки и наночастиц серебра, варьируя добавки к ним.Исследование выполнено при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

https://ria.ru/20250113/nauka-1993164726.html

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ставрополь, саудовская аравия, германия, наука, технологии, северо-кавказский федеральный университет, экология