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"Это конец": на Западе анонсировали распад НАТО - РИА Новости, 10.02.2025
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06:29 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/nato-1998332839.html
"Это конец": на Западе анонсировали распад НАТО
"Это конец": на Западе анонсировали распад НАТО - РИА Новости, 10.02.2025
"Это конец": на Западе анонсировали распад НАТО
После заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что ЕС должен сам нести ответственность за собственную безопасность, НАТО может перестать... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T06:29:00+03:00
2025-02-10T06:29:00+03:00
в мире
сша
урсула фон дер ляйен
чей боуз
евросоюз
нато
еврокомиссия
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. После заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что ЕС должен сам нести ответственность за собственную безопасность, НАТО может перестать существовать. Такое мнение выразил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х."Урсула фон дер Лгунья просто заявила, что "Европа возьмет вопросы обеспечения собственной безопасности в свои руки". Это потенциальный конец НАТО, потому что так называемый "оборонительный альянс" — полностью беззубый без Соединенных Штатов", — написал он.Ранее фон дер Ляйен заявила о неопределенности в будущих отношениях с США из-за нового политического курса Вашингтона и призвала ЕС к большей самостоятельности в вопросах обороны и безопасности.
https://ria.ru/20250208/evrosoyuz-1998141401.html
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в мире, сша, урсула фон дер ляйен, чей боуз, евросоюз, нато, еврокомиссия
В мире, США, Урсула фон дер Ляйен, Чей Боуз, Евросоюз, НАТО, Еврокомиссия
"Это конец": на Западе анонсировали распад НАТО

Журналист Боуз заявил, что Европа не сможет обеспечивать НАТО без участия США

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО . Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. После заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что ЕС должен сам нести ответственность за собственную безопасность, НАТО может перестать существовать. Такое мнение выразил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х.
«
"Урсула фон дер Лгунья просто заявила, что "Европа возьмет вопросы обеспечения собственной безопасности в свои руки". Это потенциальный конец НАТО, потому что так называемый "оборонительный альянс" — полностью беззубый без Соединенных Штатов", — написал он.
Ранее фон дер Ляйен заявила о неопределенности в будущих отношениях с США из-за нового политического курса Вашингтона и призвала ЕС к большей самостоятельности в вопросах обороны и безопасности.
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В миреСШАУрсула фон дер ЛяйенЧей БоузЕвросоюзНАТОЕврокомиссия
 
 
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