https://ria.ru/20250210/nato-1998332839.html

"Это конец": на Западе анонсировали распад НАТО

"Это конец": на Западе анонсировали распад НАТО - РИА Новости, 10.02.2025

"Это конец": на Западе анонсировали распад НАТО

После заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что ЕС должен сам нести ответственность за собственную безопасность, НАТО может перестать... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T06:29:00+03:00

2025-02-10T06:29:00+03:00

2025-02-10T06:29:00+03:00

в мире

сша

урсула фон дер ляйен

чей боуз

евросоюз

нато

еврокомиссия

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. После заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что ЕС должен сам нести ответственность за собственную безопасность, НАТО может перестать существовать. Такое мнение выразил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х."Урсула фон дер Лгунья просто заявила, что "Европа возьмет вопросы обеспечения собственной безопасности в свои руки". Это потенциальный конец НАТО, потому что так называемый "оборонительный альянс" — полностью беззубый без Соединенных Штатов", — написал он.Ранее фон дер Ляйен заявила о неопределенности в будущих отношениях с США из-за нового политического курса Вашингтона и призвала ЕС к большей самостоятельности в вопросах обороны и безопасности.

https://ria.ru/20250208/evrosoyuz-1998141401.html

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в мире, сша, урсула фон дер ляйен, чей боуз, евросоюз, нато, еврокомиссия