https://ria.ru/20250210/nato-1998332839.html
"Это конец": на Западе анонсировали распад НАТО
"Это конец": на Западе анонсировали распад НАТО - РИА Новости, 10.02.2025
"Это конец": на Западе анонсировали распад НАТО
После заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что ЕС должен сам нести ответственность за собственную безопасность, НАТО может перестать... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T06:29:00+03:00
2025-02-10T06:29:00+03:00
2025-02-10T06:29:00+03:00
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. После заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что ЕС должен сам нести ответственность за собственную безопасность, НАТО может перестать существовать. Такое мнение выразил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х."Урсула фон дер Лгунья просто заявила, что "Европа возьмет вопросы обеспечения собственной безопасности в свои руки". Это потенциальный конец НАТО, потому что так называемый "оборонительный альянс" — полностью беззубый без Соединенных Штатов", — написал он.Ранее фон дер Ляйен заявила о неопределенности в будущих отношениях с США из-за нового политического курса Вашингтона и призвала ЕС к большей самостоятельности в вопросах обороны и безопасности.
https://ria.ru/20250208/evrosoyuz-1998141401.html
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В мире, США, Урсула фон дер Ляйен, Чей Боуз, Евросоюз, НАТО, Еврокомиссия
"Это конец": на Западе анонсировали распад НАТО
Журналист Боуз заявил, что Европа не сможет обеспечивать НАТО без участия США