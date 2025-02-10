https://ria.ru/20250210/napadenie-1998372203.html
Напавшему с ножом на главного муфтия в Таджикистане вынесли приговор
Напавшему с ножом на главного муфтия в Таджикистане вынесли приговор - РИА Новости, 10.02.2025
Напавшему с ножом на главного муфтия в Таджикистане вынесли приговор
Ранивший ножом в сентябре главного муфтия Таджикистана Саидмукаррама Абдулкодирзоду приговорен к 26 годам лишения свободы, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T11:56:00+03:00
2025-02-10T11:56:00+03:00
2025-02-10T12:02:00+03:00
таджикистан
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
ДУШАНБЕ, 10 фев – РИА Новости. Ранивший ножом в сентябре главного муфтия Таджикистана Саидмукаррама Абдулкодирзоду приговорен к 26 годам лишения свободы, сообщил РИА Новости источник в Верховном суде страны."Молодой мужчина 24 лет, бывший студент, напавший с ножом на председателя Совета улемов, главного муфтия Таджикистана Саидмукаррама Абдулкодирзоду в сентябре прошлого года, приговорен к 26 годам лишения свободы", - сказал источник.Кроме того, добавил он, по тому же делу осуждены еще три человека в составе экстремистской группы.Одиннадцатого сентября 2023 года после вечернего намаза злоумышленник ударил ножом главного муфтия Таджикистана. Пострадавшему тогда был 61 год, он получил легкое ранение и после оказания первой помощи врачи отпустили его домой. Нападавший был оперативно задержан дежурившими около мечети милиционерами. Абдулкодирзода является главой Совета улемов и главным муфтием Таджикистана с октября 2010 года.
https://ria.ru/20241001/tyumen-1975755314.html
таджикистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таджикистан, происшествия
Таджикистан, Происшествия
Напавшему с ножом на главного муфтия в Таджикистане вынесли приговор
Напавший с ножом на главного муфтия в Таджикистане получил 26 лет тюрьмы