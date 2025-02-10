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Напавшему с ножом на главного муфтия в Таджикистане вынесли приговор

Напавшему с ножом на главного муфтия в Таджикистане вынесли приговор - РИА Новости, 10.02.2025

Напавшему с ножом на главного муфтия в Таджикистане вынесли приговор

Ранивший ножом в сентябре главного муфтия Таджикистана Саидмукаррама Абдулкодирзоду приговорен к 26 годам лишения свободы, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T11:56:00+03:00

2025-02-10T11:56:00+03:00

2025-02-10T12:02:00+03:00

таджикистан

происшествия

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ДУШАНБЕ, 10 фев – РИА Новости. Ранивший ножом в сентябре главного муфтия Таджикистана Саидмукаррама Абдулкодирзоду приговорен к 26 годам лишения свободы, сообщил РИА Новости источник в Верховном суде страны."Молодой мужчина 24 лет, бывший студент, напавший с ножом на председателя Совета улемов, главного муфтия Таджикистана Саидмукаррама Абдулкодирзоду в сентябре прошлого года, приговорен к 26 годам лишения свободы", - сказал источник.Кроме того, добавил он, по тому же делу осуждены еще три человека в составе экстремистской группы.Одиннадцатого сентября 2023 года после вечернего намаза злоумышленник ударил ножом главного муфтия Таджикистана. Пострадавшему тогда был 61 год, он получил легкое ранение и после оказания первой помощи врачи отпустили его домой. Нападавший был оперативно задержан дежурившими около мечети милиционерами. Абдулкодирзода является главой Совета улемов и главным муфтием Таджикистана с октября 2010 года.

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