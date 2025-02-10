Рейтинг@Mail.ru
Напавшему с ножом на главного муфтия в Таджикистане вынесли приговор - РИА Новости, 10.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:56 10.02.2025 (обновлено: 12:02 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/napadenie-1998372203.html
Напавшему с ножом на главного муфтия в Таджикистане вынесли приговор
Напавшему с ножом на главного муфтия в Таджикистане вынесли приговор - РИА Новости, 10.02.2025
Напавшему с ножом на главного муфтия в Таджикистане вынесли приговор
Ранивший ножом в сентябре главного муфтия Таджикистана Саидмукаррама Абдулкодирзоду приговорен к 26 годам лишения свободы, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T11:56:00+03:00
2025-02-10T12:02:00+03:00
таджикистан
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
ДУШАНБЕ, 10 фев – РИА Новости. Ранивший ножом в сентябре главного муфтия Таджикистана Саидмукаррама Абдулкодирзоду приговорен к 26 годам лишения свободы, сообщил РИА Новости источник в Верховном суде страны."Молодой мужчина 24 лет, бывший студент, напавший с ножом на председателя Совета улемов, главного муфтия Таджикистана Саидмукаррама Абдулкодирзоду в сентябре прошлого года, приговорен к 26 годам лишения свободы", - сказал источник.Кроме того, добавил он, по тому же делу осуждены еще три человека в составе экстремистской группы.Одиннадцатого сентября 2023 года после вечернего намаза злоумышленник ударил ножом главного муфтия Таджикистана. Пострадавшему тогда был 61 год, он получил легкое ранение и после оказания первой помощи врачи отпустили его домой. Нападавший был оперативно задержан дежурившими около мечети милиционерами. Абдулкодирзода является главой Совета улемов и главным муфтием Таджикистана с октября 2010 года.
https://ria.ru/20241001/tyumen-1975755314.html
таджикистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
таджикистан, происшествия
Таджикистан, Происшествия
Напавшему с ножом на главного муфтия в Таджикистане вынесли приговор

Напавший с ножом на главного муфтия в Таджикистане получил 26 лет тюрьмы

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДУШАНБЕ, 10 фев – РИА Новости. Ранивший ножом в сентябре главного муфтия Таджикистана Саидмукаррама Абдулкодирзоду приговорен к 26 годам лишения свободы, сообщил РИА Новости источник в Верховном суде страны.
"Молодой мужчина 24 лет, бывший студент, напавший с ножом на председателя Совета улемов, главного муфтия Таджикистана Саидмукаррама Абдулкодирзоду в сентябре прошлого года, приговорен к 26 годам лишения свободы", - сказал источник.
Кроме того, добавил он, по тому же делу осуждены еще три человека в составе экстремистской группы.
Одиннадцатого сентября 2023 года после вечернего намаза злоумышленник ударил ножом главного муфтия Таджикистана. Пострадавшему тогда был 61 год, он получил легкое ранение и после оказания первой помощи врачи отпустили его домой. Нападавший был оперативно задержан дежурившими около мечети милиционерами. Абдулкодирзода является главой Совета улемов и главным муфтием Таджикистана с октября 2010 года.
Муфтий Тюменской области Зиннат Садыков - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Муфтий Тюменской области рассказал о нападении на него с молотком
1 октября 2024, 15:52
 
ТаджикистанПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала