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Таяни выступил за проведение конференции по Украине с участием стран БРИКС

Таяни выступил за проведение конференции по Украине с участием стран БРИКС - РИА Новости, 10.02.2025

Таяни выступил за проведение конференции по Украине с участием стран БРИКС

Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни считает, что в возможной мирной конференции по урегулированию конфликта на Украине должны принять страны, входящие... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T16:34:00+03:00

2025-02-10T16:34:00+03:00

2025-02-10T16:34:00+03:00

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РИМ, 10 фев – РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни считает, что в возможной мирной конференции по урегулированию конфликта на Украине должны принять страны, входящие в формат БРИКС. "Я надеюсь, эти контакты станут подпиткой для заключения перемирия и справедливого мира, который, естественно, не должен означать поражения Украины или потери крупной части территории", - заявил он, отвечая на вопрос РИА Новости об утверждениях СМИ о контактах между российским и американским руководством. "Мы выступаем за проведение мирной конференции, к которой, я надеюсь, все это может привести, по образцу той, что прошла в Швейцарии в прошлом году, с участием Китая, Бразилии и ЮАР, Индии, и, конечно, России и Украины", - сказал министр на полях конференции по Балканам в МИД Италии. По словам Таяни, в контактах по заключению мира на Украине своя роль должна быть у Евросоюза. "Нам придется иметь отношения с Россией и Украиной, и мы должны быть частью будущих соглашений", - сказал министр.

https://ria.ru/20250210/pushkov-1998438112.html

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в мире, украина, россия, швейцария, антонио таяни, мид италии, брикс