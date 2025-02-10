https://ria.ru/20250210/mid-1998366523.html

Грицай рассказал об экзотических местах, где пришлось работать переводчикам

Грицай рассказал об экзотических местах, где пришлось работать переводчикам - РИА Новости, 10.02.2025

Грицай рассказал об экзотических местах, где пришлось работать переводчикам

Директор Департамента лингвистического обеспечения МИД России Сергей Грицай рассказал в интервью РИА Новости накануне отмечаемого 10 февраля Дня дипломата о... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T11:21:00+03:00

2025-02-10T11:21:00+03:00

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Директор Департамента лингвистического обеспечения МИД России Сергей Грицай рассказал в интервью РИА Новости накануне отмечаемого 10 февраля Дня дипломата о том, в каких переговорах участвуют его коллеги, а также об экзотических местах, где приходилось переводить. "Сотрудники Департамента осуществляют перевод не только мероприятий по линии МИД России, но и первых лиц государства, например, все переговоры президента, требующие перевода с тремя языками Департамента. Это могут быть как телефонные переговоры или видеоконференции, так и очные встречи с президентами и премьер-министрами других стран или представителями бизнеса", - сказал он. Грицай отметил, что "в зависимости от задач обеспечивается последовательный или синхронный перевод". "Впрочем, переводческая работа, как и сама жизнь, бывает очень разнообразной", - поделился он. По словам Грицая, "за годы работы сотрудникам Департамента доводилось переводить в неожиданных местах и ситуациях, например в море с дельфинами, на атомной электростанции, на стадионе, за кулисами театра, в мечети, на борту ледокола и в хоккейной раздевалке". Читайте полный текст интервью Сергея Грицая >>

https://ria.ru/20250210/putin-1998363294.html

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