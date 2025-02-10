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Грицай рассказал об экзотических местах, где пришлось работать переводчикам - РИА Новости, 10.02.2025
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11:21 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/mid-1998366523.html
Грицай рассказал об экзотических местах, где пришлось работать переводчикам
Грицай рассказал об экзотических местах, где пришлось работать переводчикам - РИА Новости, 10.02.2025
Грицай рассказал об экзотических местах, где пришлось работать переводчикам
Директор Департамента лингвистического обеспечения МИД России Сергей Грицай рассказал в интервью РИА Новости накануне отмечаемого 10 февраля Дня дипломата о... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T11:21:00+03:00
2025-02-10T11:21:00+03:00
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общество
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Директор Департамента лингвистического обеспечения МИД России Сергей Грицай рассказал в интервью РИА Новости накануне отмечаемого 10 февраля Дня дипломата о том, в каких переговорах участвуют его коллеги, а также об экзотических местах, где приходилось переводить. "Сотрудники Департамента осуществляют перевод не только мероприятий по линии МИД России, но и первых лиц государства, например, все переговоры президента, требующие перевода с тремя языками Департамента. Это могут быть как телефонные переговоры или видеоконференции, так и очные встречи с президентами и премьер-министрами других стран или представителями бизнеса", - сказал он. Грицай отметил, что "в зависимости от задач обеспечивается последовательный или синхронный перевод". "Впрочем, переводческая работа, как и сама жизнь, бывает очень разнообразной", - поделился он. По словам Грицая, "за годы работы сотрудникам Департамента доводилось переводить в неожиданных местах и ситуациях, например в море с дельфинами, на атомной электростанции, на стадионе, за кулисами театра, в мечети, на борту ледокола и в хоккейной раздевалке". Читайте полный текст интервью Сергея Грицая &gt;&gt;
https://ria.ru/20250210/putin-1998363294.html
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россия, общество
Россия, Общество
Грицай рассказал об экзотических местах, где пришлось работать переводчикам

Грицай: переводчикам МИД доводилось работать в море с дельфинами и на ледоколе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Директор Департамента лингвистического обеспечения МИД России Сергей Грицай рассказал в интервью РИА Новости накануне отмечаемого 10 февраля Дня дипломата о том, в каких переговорах участвуют его коллеги, а также об экзотических местах, где приходилось переводить.
"Сотрудники Департамента осуществляют перевод не только мероприятий по линии МИД России, но и первых лиц государства, например, все переговоры президента, требующие перевода с тремя языками Департамента. Это могут быть как телефонные переговоры или видеоконференции, так и очные встречи с президентами и премьер-министрами других стран или представителями бизнеса", - сказал он.
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Грицай отметил, что "в зависимости от задач обеспечивается последовательный или синхронный перевод".
"Впрочем, переводческая работа, как и сама жизнь, бывает очень разнообразной", - поделился он.
По словам Грицая, "за годы работы сотрудникам Департамента доводилось переводить в неожиданных местах и ситуациях, например в море с дельфинами, на атомной электростанции, на стадионе, за кулисами театра, в мечети, на борту ледокола и в хоккейной раздевалке".
Читайте полный текст интервью Сергея Грицая >>
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Захарова рассказала о работе МИД в День дипломата
9 февраля, 10:26
 
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