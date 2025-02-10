https://ria.ru/20250210/gritsay-1998342227.html

Сергей Грицай: технологии не способны в полной мере заменить переводчика

Сергей Грицай: технологии не способны в полной мере заменить переводчика - РИА Новости, 10.02.2025

Сергей Грицай: технологии не способны в полной мере заменить переводчика

О том, где переводчики МИД встретят День дипломата, в каких экзотических местах приходилось переводить, и заменят ли онлайн переводчики живых синхронистов,... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T10:00:00+03:00

2025-02-10T10:00:00+03:00

2025-02-10T10:00:00+03:00

интервью

интервью - авторы

мгимо

мгу имени м. в. ломоносова

вячеслав володин

владимир путин

рудн

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998341166_0:56:575:379_1920x0_80_0_0_b3d83761c2b72d0495c699e90ae1528c.jpg

О том, где переводчики МИД встретят День дипломата, в каких экзотических местах приходилось переводить, и заменят ли онлайн переводчики живых синхронистов, рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Кристине Луна Родригес директор департамента лингвистического обеспечения МИД России Сергей Грицай.– Сергей Николаевич, как будут отмечать День дипломата в вашем Департаменте?– Традиционно. День дипломатического работника мы проводим на своих рабочих местах как обычный трудовой день. В частности, в этом году 10 февраля сотрудники Департамента лингвистического обеспечения (ДЛО) будут обеспечивать перевод встречи председателя Государственной думы Вячеслава Володина.К слову сказать, коллектив нашего подразделения отмечает в этот день двойной праздник: 10 февраля 1955 года Андрей Андреевич Громыко утвердил положение о Бюро переводов МИД СССР. Таким образом, в 2025 году исполняется 70 лет со дня образования департамента. Разумеется, российская внешнеполитическая переводческая служба значительно старше. Как свидетельствуют архивные источники, переводчики в Посольском приказе были уже в середине пятидесятых годов XVI века.– Из каких вузов чаще всего поступают на работу в Департамент лингвистического обеспечения МИД России? Какие требования к выпускникам этих вузов?– "Кузницей кадров" департамента остаются МГИМО (У) МИД России, МГЛУ имени М. Тореза, МГУ имени М.В. Ломоносова. Среди наших сотрудников немало выпускников РУДН и НГЛУ имени Н.А. Добролюбова. Отдельного упоминания заслуживает Санкт-Петербургская высшая школа перевода РГПУ имени А.И. Герцена, с которой у нас сложились прочные партнерские связи. Выпускаемые этой школой переводчики-синхронисты отличаются особенно высоким уровнем подготовки. Хотя в данном случае речь идет, скорее, о программе послевузовского образования.Что же касается требований к выпускникам этих вузов, то при приеме на работу мы обращаем внимание прежде всего на их "переводческий кругозор" и "адаптабельность". Ни развитие информационных технологий, ни общедоступность информации не отменяют необходимости того, чтобы будущие переводчики имели представление о широком круге специфических тем и ориентировались в них, а также вырабатывали привычку отслеживать новые актуальные направления и накапливать соответствующую лексику.– С переводами с/на какие языки чаще всего приходится работать?– Департамент лингвистического обеспечения МИД России осуществляет перевод с английским, французским и испанским – тремя языками, на которых происходит наибольшая часть международного общения. В последние три года заметно увеличился объем работы с французским и испанским.Примечательно, что требования к переводу в двусторонней дипломатической сфере и в международных организациях несколько отличаются друг от друга. В ходе двусторонних встреч перевод традиционно осуществляется на неродной язык, то есть переводчик переводит членов своей делегации на иностранный язык. Это связано с тем, что переводчик является частью делегации и часто имеет доступ к весьма чувствительным материалам. В международных же организациях работает обратный принцип: там переводчики работают только на родной язык с двух иностранных.– Какие языки считаются наиболее сложными для работы синхронистов?– Конечно, у каждого языка своя специфика. Возьмем, к примеру, китайский язык: там определяемое слово зачастую стоит чуть ли не в конце предложения, в связи с чем очень сложно осуществить синхронный перевод объемных формулировок. То есть, чтобы понять смысл фразы, необходимо прежде всего прослушать ее до конца и только затем приступить к переводу. И все же если говорить о синхронном переводе, то в первую очередь следует отметить трудность самого процесса такого перевода. Для человека ситуация одновременного говорения и слушания не является естественной, то есть такой навык нужно сначала выработать, а затем постоянно поддерживать на высоком уровне. Таким образом, даже блестящее знание иностранного языка и культуры является необходимым, но недостаточным для профессионального синхрониста. Образно выражаясь, переводчиков-синхронистов и обычных специалистов, владеющих иностранными языками, можно сравнивать как пилотов "Формулы-1" и опытных автолюбителей.– Сотрудники департамента работают только на переговорах, связанных с МИД России или участвуют в переводе переговоров мировых лидеров? Если да, то каких?– Сотрудники ДЛО осуществляют перевод не только мероприятий по линии МИД России, но и первых лиц государства, например, все переговоры президента, требующие перевода с тремя языками департамента. Это могут быть как телефонные переговоры или видеоконференции, так и очные встречи с президентами и премьер-министрами других стран или представителями бизнеса. В зависимости от задач обеспечивается последовательный или синхронный перевод.Впрочем, переводческая работа, как и сама жизнь, бывает очень разнообразной. За годы работы сотрудникам департамента доводилось переводить в неожиданных местах и ситуациях, например, в море с дельфинами, на атомной электростанции, на стадионе, за кулисами театра, в кафедральной мечети, на борту ледокола и в хоккейной раздевалке.– Какими профессиональными качествами должен обладать в нынешних условиях переводчик?– Существует некий традиционный набор качеств, необходимых переводчику в любые времена и в любой ситуации. Прежде всего, это безупречное знание иностранного и родного языка и культуры, высокий уровень эрудиции, внимательность, собранность. Огромное значение имеет навык постоянной работы над собой, умение учиться. Если говорить об устном переводе, то можно назвать такие качества, как высокая скорость реакции, стрессоустойчивость, коммуникабельность. Как недавно сказал президент России Владимир Путин, синхронный перевод – "это ужасная работа, она выматывает человека полностью". Именно поэтому синхронный перевод можно сравнить с командной работой, так что важна надежность и полное доверие к напарнику по кабине (синхронный перевод, как правило, осуществляется двумя переводчиками, которые меняются каждые 20 минут).В нынешних условиях от переводчика требуются полная самоотдача и чувство особой ответственности за каждое слово.– Как вы считаете, использование новых технологий не навредит переводческому ремеслу? Сможет ли электронный переводчик заменить живого?– Нельзя не заметить, что за последние несколько лет переводческая сфера в силу объективных причин претерпела радикальные изменения. Разрабатываются и повсеместно внедряются системы автоматизированного и машинного перевода, предпринимаются даже попытки создания систем цифрового синхронного перевода. Какие-то из этих технических решений используются и в нашем департаменте, и мы стараемся внимательно следить за новыми наработками в этой области. Безусловно, использование цифровых технологий и искусственного интеллекта значительно упрощает работу переводчика, но, как ни парадоксально, чем шире используются эти технические решения, тем очевиднее становится, что они не способны в полной мере заменить человека, тем более по-настоящему квалифицированного специалиста. Роль человека – причем не просто человека, а высококлассного профессионала – в процессе перевода будет только расти, особенно там, где существует потребность в качественном и предельно точном переводе, там, где качество важнее скорости.

https://ria.ru/20250209/mid-1998241981.html

https://ria.ru/20241016/prezident-1978318270.html

https://ria.ru/20241107/putin-1982534132.html

https://ria.ru/20241022/peskov-1979408815.html

https://ria.ru/20241022/simonyan-1979439878.html

https://ria.ru/20241202/tekhnologii-1986932817.html

россия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, интервью - авторы, мгимо, мгу имени м. в. ломоносова, вячеслав володин, владимир путин, рудн, россия, ссср, общество