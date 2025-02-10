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Волонтеры Народного фронта оказали помощь жителям Макеевки - РИА Новости, 10.02.2025
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Надежные люди
 
16:51 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/makeevka-1998454210.html
Волонтеры Народного фронта оказали помощь жителям Макеевки
Волонтеры Народного фронта оказали помощь жителям Макеевки - РИА Новости, 10.02.2025
Волонтеры Народного фронта оказали помощь жителям Макеевки
Добровольцы из группы быстрого реагирования Народного фронта (НФ) в ДНР оказали помощь жителям Центрально-Городского района Макеевки, который 8 февраля был... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T16:51:00+03:00
2025-02-10T16:51:00+03:00
надежные люди
донецкая народная республика
макеевка
денис пушилин
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сво
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Добровольцы из группы быстрого реагирования Народного фронта (НФ) в ДНР оказали помощь жителям Центрально-Городского района Макеевки, который 8 февраля был атакован ВСУ, сообщили в пресс-службе НФ. Волонтеры Народного фронта в ДНР помогли пострадавшим от обстрела ВСУ мирным жителям Центрально-Городского района Макеевки разобрать завалы и закрыть тепловой контур в квартирах их поврежденного дома. "В трех подъездах с первого по девятый этаж выбиты окна. Есть информация о людях под завалами. Газоснабжение повреждено, но сотрудники МЧС оперативно перекрыли его до нашего приезда. Мы делаем все возможное, чтобы помочь", - рассказал участник команды Народного фронта в ДНР Алексей Сидельников, слова которого передает пресс-служба НФ. За несколько часов добровольцы Народного фронта ДНР оказали помощь жителям десяти квартир. Волонтеры помогли им закрыть пленкой окна и балконные двери. Глава ДНР Денис Пушилин 8 февраля сообщал в своем Telegram-канале, что в результате обстрела Макеевки пострадали 10 человек, включая ребенка, еще один человек погиб. Повреждения получили 15 гражданских автомобилей.
https://ria.ru/20250210/svo-1998424632.html
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, макеевка, денис пушилин, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сво
Надежные люди, Донецкая Народная Республика, Макеевка, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), СВО
Волонтеры Народного фронта оказали помощь жителям Макеевки

Волонтеры Народного фронта помогли ликвидировать последствия удара по Макеевке

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСгоревшие автомобили на месте обстрела в Макеевке
Сгоревшие автомобили на месте обстрела в Макеевке - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Сгоревшие автомобили на месте обстрела в Макеевке. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Добровольцы из группы быстрого реагирования Народного фронта (НФ) в ДНР оказали помощь жителям Центрально-Городского района Макеевки, который 8 февраля был атакован ВСУ, сообщили в пресс-службе НФ.
Волонтеры Народного фронта в ДНР помогли пострадавшим от обстрела ВСУ мирным жителям Центрально-Городского района Макеевки разобрать завалы и закрыть тепловой контур в квартирах их поврежденного дома.
Священник Брянской епархии передал гуманитарную посылку военнослужащим СВО группировки Север - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
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"В трех подъездах с первого по девятый этаж выбиты окна. Есть информация о людях под завалами. Газоснабжение повреждено, но сотрудники МЧС оперативно перекрыли его до нашего приезда. Мы делаем все возможное, чтобы помочь", - рассказал участник команды Народного фронта в ДНР Алексей Сидельников, слова которого передает пресс-служба НФ.
За несколько часов добровольцы Народного фронта ДНР оказали помощь жителям десяти квартир. Волонтеры помогли им закрыть пленкой окна и балконные двери.
Глава ДНР Денис Пушилин 8 февраля сообщал в своем Telegram-канале, что в результате обстрела Макеевки пострадали 10 человек, включая ребенка, еще один человек погиб. Повреждения получили 15 гражданских автомобилей.
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Надежные людиДонецкая Народная РеспубликаМакеевкаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СВО
 
 
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