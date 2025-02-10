https://ria.ru/20250210/makeevka-1998454210.html

Волонтеры Народного фронта оказали помощь жителям Макеевки

Волонтеры Народного фронта оказали помощь жителям Макеевки - РИА Новости, 10.02.2025

Волонтеры Народного фронта оказали помощь жителям Макеевки

Добровольцы из группы быстрого реагирования Народного фронта (НФ) в ДНР оказали помощь жителям Центрально-Городского района Макеевки, который 8 февраля был... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T16:51:00+03:00

2025-02-10T16:51:00+03:00

2025-02-10T16:51:00+03:00

надежные люди

донецкая народная республика

макеевка

денис пушилин

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сво

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Добровольцы из группы быстрого реагирования Народного фронта (НФ) в ДНР оказали помощь жителям Центрально-Городского района Макеевки, который 8 февраля был атакован ВСУ, сообщили в пресс-службе НФ. Волонтеры Народного фронта в ДНР помогли пострадавшим от обстрела ВСУ мирным жителям Центрально-Городского района Макеевки разобрать завалы и закрыть тепловой контур в квартирах их поврежденного дома. "В трех подъездах с первого по девятый этаж выбиты окна. Есть информация о людях под завалами. Газоснабжение повреждено, но сотрудники МЧС оперативно перекрыли его до нашего приезда. Мы делаем все возможное, чтобы помочь", - рассказал участник команды Народного фронта в ДНР Алексей Сидельников, слова которого передает пресс-служба НФ. За несколько часов добровольцы Народного фронта ДНР оказали помощь жителям десяти квартир. Волонтеры помогли им закрыть пленкой окна и балконные двери. Глава ДНР Денис Пушилин 8 февраля сообщал в своем Telegram-канале, что в результате обстрела Макеевки пострадали 10 человек, включая ребенка, еще один человек погиб. Повреждения получили 15 гражданских автомобилей.

https://ria.ru/20250210/svo-1998424632.html

https://ria.ru/20250210/svo-1998390221.html

донецкая народная республика

макеевка

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донецкая народная республика, макеевка, денис пушилин, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сво