https://ria.ru/20250210/london-1998493237.html

Британские фермеры приехали на протест в центр Лондона на танках

Британские фермеры приехали на протест в центр Лондона на танках - РИА Новости, 10.02.2025

Британские фермеры приехали на протест в центр Лондона на танках

Сотни фермеров приехали на тракторах в правительственный квартал Лондона Уайтхолл, чтобы выступить против введения нового налога на унаследованные... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T19:58:00+03:00

2025-02-10T19:58:00+03:00

2025-02-10T20:21:00+03:00

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Сотни фермеров приехали на тракторах в правительственный квартал Лондона Уайтхолл, чтобы выступить против введения нового налога на унаследованные сельскохозяйственные земли, некоторые демонстранты добрались на танках, сообщает газета Independent."Фермеры припарковали свои тракторы вдоль Уайтхолла, причем машины тянутся вплоть до Трафальгарской площади. На акции протеста также было замечено четыре танка", — говорится в материале. На прикрепленной фотографии видно проезжающий по улице Лондона танк с установленными на нем британскими флагами. Один из протестующих на танке держит табличку с надписью "С нашими фермерами". Акцию протеста в центре Лондона организовало движение фермеров Save British Farming. По словам ее основательницы Лиз Уэбстер, таким образом они хотят оказать давление на парламентариев, чтобы власти изменили агрессивную антифермерскую политику и работали над восстановлением отношений с ЕС, куда уходит основная доля сельскохозяйственного экспорта. Фермеры утверждают, что в протестной акции в Уайтхолле примут участие около двух тысяч человек, пишет газета. В ноябре 2024 года более десяти тысяч фермеров вышли на демонстрацию в центре Лондона, протестуя против введения нового налога. К акции присоединились ведущий телешоу про автомобили Top Gear журналист Джереми Кларксон, а также лидеры оппозиционных партий. Поддержку аграриям тогда выразили многие британские политики, в том числе экс-премьеры Борис Джонсон и Лиз Трасс. Аналогичная акция прошла в декабре. Ранее британский Минфин объявил о введении 20-процентного налога на полученные в наследство сельскохозяйственные земли, если их стоимость превышает миллион фунтов стерлингов (около 1,3 миллиона долларов). Власти заявляли, что нововведения распространятся на 500 хозяйств и затронут меньшинство фермеров. Национальный союз фермеров (NFU) считает, что в действительности налоговые изменения затронут 66% ферм. Ожидается, что изменения вступят в силу в апреле 2026 года.

https://ria.ru/20250103/varshava-1992421427.html

https://ria.ru/20241018/protesty-1978825592.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, лондон, джереми кларксон, борис джонсон, лиз трасс, евросоюз, top gear