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Британские фермеры приехали на протест в центр Лондона на танках - РИА Новости, 10.02.2025
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19:58 10.02.2025 (обновлено: 20:21 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/london-1998493237.html
Британские фермеры приехали на протест в центр Лондона на танках
Британские фермеры приехали на протест в центр Лондона на танках - РИА Новости, 10.02.2025
Британские фермеры приехали на протест в центр Лондона на танках
Сотни фермеров приехали на тракторах в правительственный квартал Лондона Уайтхолл, чтобы выступить против введения нового налога на унаследованные... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T19:58:00+03:00
2025-02-10T20:21:00+03:00
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Сотни фермеров приехали на тракторах в правительственный квартал Лондона Уайтхолл, чтобы выступить против введения нового налога на унаследованные сельскохозяйственные земли, некоторые демонстранты добрались на танках, сообщает газета Independent.&quot;Фермеры припарковали свои тракторы вдоль Уайтхолла, причем машины тянутся вплоть до Трафальгарской площади. На акции протеста также было замечено четыре танка&quot;, — говорится в материале. На прикрепленной фотографии видно проезжающий по улице Лондона танк с установленными на нем британскими флагами. Один из протестующих на танке держит табличку с надписью "С нашими фермерами". Акцию протеста в центре Лондона организовало движение фермеров Save British Farming. По словам ее основательницы Лиз Уэбстер, таким образом они хотят оказать давление на парламентариев, чтобы власти изменили агрессивную антифермерскую политику и работали над восстановлением отношений с ЕС, куда уходит основная доля сельскохозяйственного экспорта. Фермеры утверждают, что в протестной акции в Уайтхолле примут участие около двух тысяч человек, пишет газета. В ноябре 2024 года более десяти тысяч фермеров вышли на демонстрацию в центре Лондона, протестуя против введения нового налога. К акции присоединились ведущий телешоу про автомобили Top Gear журналист Джереми Кларксон, а также лидеры оппозиционных партий. Поддержку аграриям тогда выразили многие британские политики, в том числе экс-премьеры Борис Джонсон и Лиз Трасс. Аналогичная акция прошла в декабре. Ранее британский Минфин объявил о введении 20-процентного налога на полученные в наследство сельскохозяйственные земли, если их стоимость превышает миллион фунтов стерлингов (около 1,3 миллиона долларов). Власти заявляли, что нововведения распространятся на 500 хозяйств и затронут меньшинство фермеров. Национальный союз фермеров (NFU) считает, что в действительности налоговые изменения затронут 66% ферм. Ожидается, что изменения вступят в силу в апреле 2026 года.
https://ria.ru/20250103/varshava-1992421427.html
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в мире, лондон, джереми кларксон, борис джонсон, лиз трасс, евросоюз, top gear
В мире, Лондон, Джереми Кларксон, Борис Джонсон, Лиз Трасс, Евросоюз, Top Gear
Британские фермеры приехали на протест в центр Лондона на танках

Independent: протестующие против фермерского налога привезли 4 танка в Лондон

© Getty Images / NurPhoto / Seiya TanaseУчастники акции протеста фермеров в Лондоне, Великобритания. 10 февраля 2025 года
Участники акции протеста фермеров в Лондоне, Великобритания. 10 февраля 2025 года - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© Getty Images / NurPhoto / Seiya Tanase
Участники акции протеста фермеров в Лондоне, Великобритания. 10 февраля 2025 года
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Сотни фермеров приехали на тракторах в правительственный квартал Лондона Уайтхолл, чтобы выступить против введения нового налога на унаследованные сельскохозяйственные земли, некоторые демонстранты добрались на танках, сообщает газета Independent.
«

"Фермеры припарковали свои тракторы вдоль Уайтхолла, причем машины тянутся вплоть до Трафальгарской площади. На акции протеста также было замечено четыре танка", — говорится в материале.

На прикрепленной фотографии видно проезжающий по улице Лондона танк с установленными на нем британскими флагами. Один из протестующих на танке держит табличку с надписью "С нашими фермерами".
Акцию протеста в центре Лондона организовало движение фермеров Save British Farming. По словам ее основательницы Лиз Уэбстер, таким образом они хотят оказать давление на парламентариев, чтобы власти изменили агрессивную антифермерскую политику и работали над восстановлением отношений с ЕС, куда уходит основная доля сельскохозяйственного экспорта.
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Фермеры утверждают, что в протестной акции в Уайтхолле примут участие около двух тысяч человек, пишет газета.
В ноябре 2024 года более десяти тысяч фермеров вышли на демонстрацию в центре Лондона, протестуя против введения нового налога. К акции присоединились ведущий телешоу про автомобили Top Gear журналист Джереми Кларксон, а также лидеры оппозиционных партий. Поддержку аграриям тогда выразили многие британские политики, в том числе экс-премьеры Борис Джонсон и Лиз Трасс. Аналогичная акция прошла в декабре.
Ранее британский Минфин объявил о введении 20-процентного налога на полученные в наследство сельскохозяйственные земли, если их стоимость превышает миллион фунтов стерлингов (около 1,3 миллиона долларов). Власти заявляли, что нововведения распространятся на 500 хозяйств и затронут меньшинство фермеров. Национальный союз фермеров (NFU) считает, что в действительности налоговые изменения затронут 66% ферм. Ожидается, что изменения вступят в силу в апреле 2026 года.
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