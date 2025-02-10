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Лавров: признание преступлений фашистов геноцидом — одна из важнейших задач - РИА Новости, 10.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
22:45 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/lavrov-1998508795.html
Лавров: признание преступлений фашистов геноцидом — одна из важнейших задач
Лавров: признание преступлений фашистов геноцидом — одна из важнейших задач - РИА Новости, 10.02.2025
Лавров: признание преступлений фашистов геноцидом — одна из важнейших задач
Москва считает одной из важнейших своих задач признание геноцидом народов Советского Союза преступлений немецко-фашистских захватчиков и их пособников против... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T22:45:00+03:00
2025-02-10T22:45:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
россия
киев
сергей лавров
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Москва считает одной из важнейших своих задач признание геноцидом народов Советского Союза преступлений немецко-фашистских захватчиков и их пособников против мирного населения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Нынешний год пройдет под знаком 80-летия Победы в другой войне – Великой Отечественной. Наш святой долг перед поколением героев-освободителей Киева и Одессы, Берлина и Праги – сохранить историческую память о Великой Победе, бескомпромиссно бороться с проводниками неонацистской идеологии и фальсификаторами истории. Одной из важнейших задач считаем выполнение поручения президента России Владимира Путина о признании преступлений немецко-фашистских захватчиков и их пособников против мирного населения геноцидом народов Советского Союза", - сказал Лавров на торжественном собрании по случаю Дня дипломатического работника. Текст его выступления опубликован на сайте российского дипведомства. Он добавил, что парад Победы в Москве посетят многие главы государств и правительств. "Девятое мая в Москве станет одним из крупнейших международных мероприятий, когда-либо организованных в нашей стране. В этой связи на МИД ложится огромная ответственность: задействуем все имеющиеся ресурсы для того, чтобы эти торжества прошли на высочайшем политическом и организационном уровне", - подчеркнул министр иностранных дел России.
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москва, россия, киев, сергей лавров, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945)
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Россия, Киев, Сергей Лавров, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Великая Отечественная война (1941-1945)
Лавров: признание преступлений фашистов геноцидом — одна из важнейших задач

Лавров назвал признание преступлений фашистов геноцидом одной из важнейших задач

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Москва считает одной из важнейших своих задач признание геноцидом народов Советского Союза преступлений немецко-фашистских захватчиков и их пособников против мирного населения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Нынешний год пройдет под знаком 80-летия Победы в другой войне – Великой Отечественной. Наш святой долг перед поколением героев-освободителей Киева и Одессы, Берлина и Праги – сохранить историческую память о Великой Победе, бескомпромиссно бороться с проводниками неонацистской идеологии и фальсификаторами истории. Одной из важнейших задач считаем выполнение поручения президента России Владимира Путина о признании преступлений немецко-фашистских захватчиков и их пособников против мирного населения геноцидом народов Советского Союза", - сказал Лавров на торжественном собрании по случаю Дня дипломатического работника. Текст его выступления опубликован на сайте российского дипведомства.
Он добавил, что парад Победы в Москве посетят многие главы государств и правительств.
"Девятое мая в Москве станет одним из крупнейших международных мероприятий, когда-либо организованных в нашей стране. В этой связи на МИД ложится огромная ответственность: задействуем все имеющиеся ресурсы для того, чтобы эти торжества прошли на высочайшем политическом и организационном уровне", - подчеркнул министр иностранных дел России.
Участники церемонии возложения цветов по случаю годовщины освобождения Ленинграда от блокады - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
ФРГ увиливает от признания блокады Ленинграда актом геноцида, заявили в МИД
1 февраля, 11:17
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМоскваРоссияКиевСергей ЛавровВладимир Путин80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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