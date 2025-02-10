https://ria.ru/20250210/lavrov-1998508795.html

Лавров: признание преступлений фашистов геноцидом — одна из важнейших задач

Лавров: признание преступлений фашистов геноцидом — одна из важнейших задач - РИА Новости, 10.02.2025

Лавров: признание преступлений фашистов геноцидом — одна из важнейших задач

Москва считает одной из важнейших своих задач признание геноцидом народов Советского Союза преступлений немецко-фашистских захватчиков и их пособников против... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T22:45:00+03:00

2025-02-10T22:45:00+03:00

2025-02-10T22:45:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

россия

киев

сергей лавров

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Москва считает одной из важнейших своих задач признание геноцидом народов Советского Союза преступлений немецко-фашистских захватчиков и их пособников против мирного населения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Нынешний год пройдет под знаком 80-летия Победы в другой войне – Великой Отечественной. Наш святой долг перед поколением героев-освободителей Киева и Одессы, Берлина и Праги – сохранить историческую память о Великой Победе, бескомпромиссно бороться с проводниками неонацистской идеологии и фальсификаторами истории. Одной из важнейших задач считаем выполнение поручения президента России Владимира Путина о признании преступлений немецко-фашистских захватчиков и их пособников против мирного населения геноцидом народов Советского Союза", - сказал Лавров на торжественном собрании по случаю Дня дипломатического работника. Текст его выступления опубликован на сайте российского дипведомства. Он добавил, что парад Победы в Москве посетят многие главы государств и правительств. "Девятое мая в Москве станет одним из крупнейших международных мероприятий, когда-либо организованных в нашей стране. В этой связи на МИД ложится огромная ответственность: задействуем все имеющиеся ресурсы для того, чтобы эти торжества прошли на высочайшем политическом и организационном уровне", - подчеркнул министр иностранных дел России.

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Наталья Макарова

москва, россия, киев, сергей лавров, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945)