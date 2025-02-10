https://ria.ru/20250210/lavrov-1998500259.html

Лавров заявил о готовности России к переговорам по Украине

Лавров заявил о готовности России к переговорам по Украине - РИА Новости, 10.02.2025

Лавров заявил о готовности России к переговорам по Украине

Интересы Москвы в ходе возможных переговоров нужно обеспечить не за счет интересов других, но в контексте договоренности о всеобъемлющей системе безопасности, в РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T20:53:00+03:00

2025-02-10T20:53:00+03:00

2025-02-10T20:59:00+03:00

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Интересы Москвы в ходе возможных переговоров нужно обеспечить не за счет интересов других, но в контексте договоренности о всеобъемлющей системе безопасности, в рамках которой никто не будет уязвлен, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Как многократно говорил об этом президент РФ Владимир Путин, Россия готова к переговорам, в ходе которых должны быть обеспечены наши законные национальные интересы. Не за счет интересов других, но в контексте договоренности о всеобъемлющей системе безопасности, в рамках которой никто не будет уязвлен", - сказал Лавров на торжественном собрании по случаю Дня дипломатического работника. Текст его выступления опубликован на сайте российского дипведомства.Он напомнил, что украинский кризис имеет свои глубокие первопричины."О них мы не устаем говорить, устранение которых настойчиво требуем и будем добиваться результата. Это прежде всего, создание угроз безопасности России через расширение НАТО на Восток и курс киевского режима, пришедшего к власти в результате антиконституционного госпереворота, на истребление всего русского – языка, культуры, СМИ и канонического православия. Только полное и необратимое устранение первопричин конфликта может открыть путь к его завершению", - подчеркнул министр иностранных дел России.Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе 2025 года заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика, москва, нато, владимир путин, вооруженные силы украины, юрий ушаков