https://ria.ru/20250210/krganov-1998305870.html

Муфтий Крганов: работа на новых территориях – приоритет для мусульман

Муфтий Крганов: работа на новых территориях – приоритет для мусульман - РИА Новости, 10.02.2025

Муфтий Крганов: работа на новых территориях – приоритет для мусульман

Одним из направлений народной дипломатии стали контакты российских верующих и религиозных организаций со своими единоверцами за рубежом. В интервью РИА Новости... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T08:00:00+03:00

2025-02-10T08:00:00+03:00

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Одним из направлений народной дипломатии стали контакты российских верующих и религиозных организаций со своими единоверцами за рубежом. В интервью РИА Новости глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), член Общественной палаты РФ муфтий Альбир Крганов рассказал о контактах с мусульманской общиной за рубежом, а также о грядущем хадже, работе ДСМР на новых территориях РФ и о проповеди среди осужденных.– Альбир хазрат, расскажите о своих визитах в мусульманские страны Азиатско-Тихоокеанского региона, прошедших в последнее время. Какие результаты вы выделили бы по их итогам, в частности, есть ли там интерес к экспорту и импорту халяля, развитию программ исламского банкинга в России, культурному обмену по религиозной линии?– Интерес к России в Азиатско-Тихоокеанском регионе большой, и они изучают наше законодательство. В России внедряются продукты исламской экономики и банкинга в четырех пилотных регионах (двухлетний эксперимент по внедрению исламского финансирования ранее был запущен в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане – ред.). Пока рано говорить об итогах, время покажет. В направлении халяльных продуктов питания интерес также велик. Как член Общественного совета министерства сельского хозяйства РФ, могу сказать, что есть большой спрос на мясо и зерно, в том числе из африканских и арабских стран. Например, Индонезия запрашивает говядину, Иран – баранину, а арабские страны и Эмираты – курятину. Они заинтересованы в открытии продовольственных хабов в своих странах, используя наши возможности.Что касается образования, подписаны соглашения о сотрудничестве между нашими учебными заведениями. Есть запрос на увеличение квот для обучения их студентов в нашей стране, причем не только в религиозных, но и в светских технических вузах.– Как проявляет себя ДСМР на новых территориях РФ? Участвует ли в доставке гуманитарной помощи, организации жизни верующих в новых регионах и духовном наставничестве бойцов на фронте и в госпиталях?– Мы считаем для себя это приоритетной задачей. С первых дней специальной военной операции, 29 марта 2022 года, мы провели конференцию, инициировав межрелигиозное мероприятие по противодействию фашизму и неонацизму, колониальным темам, чтобы донести наше мнение, поддержать президента РФ и возвысить свой голос по данной проблематике. С первых дней вхождения в состав РФ новых территорий было создано Управление мусульман Луганской народной республики, куда входят 16 организаций, и ведется работа по другим территориям. Практически каждодневно идет активная работа: собрано и передано большое количество гуманитарной помощи как военнослужащим, так и жителям новых территорий. Помимо гуманитарной помощи, оказывается и духовная поддержка бойцам и их семьям: регулярно организуются молитвы (дуа) за мобилизованных и их семьи, передаются письма поддержки от школьников, с первых дней СВО нами выпускаются брошюры с короткими молитвами (дуа) для мобилизованных. Я сам несколько раз посещал новые территории и ЛБС, и наши религиозные деятели также постоянно там находятся, сменяя друг друга. Все эти усилия подчеркивают единство народов и общую заботу мусульман России о защитниках нашего Отечества.Муфтий Московской области Дауд хазрат Мухутдинов назначен от Духовного собрания мусульман России для работы по СВО и активно ведет это направление. За год муфтият только по линии Москвы и Московской области доставил гуманитарную помощь на сумму более 15 миллионов. Наши имамы активно общаются с военнослужащими в госпиталях. Мы также уделяем внимание семьям военнослужащих, это важная часть нашей заботы, их поддержки здесь. Такая практика не нова, и на протяжении веков российское исламское духовенство и мусульманские организации всегда проводили такую работу и поддерживали военнослужащих. Это наша, можно сказать, древняя практика и мы по ней также сейчас ведем эту работу.Еще пример: муфтият Чувашии передал около десятка машин, включая полностью укомплектованных три автомобиля скорой помощи, на новые территории и в зону СВО. Недавно, проводя съезд мусульман Чувашской республики, мне поручили передать документы на машину волонтеру Мансуру из Буинска, села в Чувашии. Его сын, который был врачом, погиб, и сейчас Мансур активно помогает вместе с русской женщиной Ольгой Андреевной ребятам на СВО. Таких примеров очень много, и наши мусульманские организации активно участвуют в передаче и доставке гуманитарной помощи, поддерживая земляков. Это очень важно для ребят и дорого стоит, когда из твоего региона, района приезжают твои земляки и оказывают реальную необходимую помощь.На новых территориях согласовано решение президиума ДСМР об открытии учебного заведения, медресе, которое будет носить имя первого героя России Нурмагомеда Гаджимугамедова, погибшего в зоне СВО. Это важный аспект воспитания молодежи. Там также планируется координационный центр для организации образовательной работы с детьми, мусульманскими женщинами, молодежью и пожилыми людьми — это многоуровневая работа.– Поддерживает ли ДСМР связи с мусульманами Сирии по гуманитарной или образовательной линии? Есть ли в Сирии сейчас представители российского мусульманского духовенства, о какой обстановке они сообщают?– Мы оказываем помощь нуждающимся людям, не разделяя их по политической принадлежности. До известных событий мы много раз ездили в Сирию. Была создана межрелигиозная группа по оказанию гуманитарной помощи при Совете по взаимодействию с религиозным объединением. Мы туда ездили. На сегодняшний день ситуация в Сирии только начинает выстраиваться, и мы пока остаемся в наблюдательной позиции, чтобы сформировать общее понимание происходящего. Давать оценки ситуации сложно. В настоящее время наших религиозных деятелей в Сирийской Арабской Республике нет. Дальнейшее взаимодействие будет определяться через некоторое время.– Ожидается ли приток в Россию беженцев-мусульман из Сирии?– Я думаю, что большого притока беженцев-мусульман из Сирии в Россию не будет, так как мы находимся далеко. Основная миграция происходит на соседние территории, в соседние страны, такие как Турция. Эти внутримиграционные процессы вызваны военными действиями, и к сожалению, сильно повлияли на людей, их локацию, быт. Хочу подчеркнуть, что сегодня в тяжелом положении находятся представители не только мусульманского, арабского мира, но и других религий и культур, говорящих на арабском, которые оказались в зонах военных действий и вынуждены покинуть свои места обитания, свои дома. Они просто ищут спокойную жизнь, и это крайне тяжелая ситуация. Мы можем только посочувствовать простым людям, попавшим из-за политической конъюнктуры и крупных проектов в такую сложную ситуацию.– Когда наступит Рамадан в 2025 году, и когда начнется время хаджа – обязательного для мусульман паломничества в Мекку и Медину? Есть ли сейчас понимание того, какой будет квота для мусульман из России, увеличится ли она?– Рамадан в 2025 году начнется 1 марта, и в этом году мы будем поститься до его завершения. В начале июня, наступит праздник Курбан-Байрам и начнется время хаджа. Для мусульман из России существует квота на 20 тысяч человек, которая исходит из расчета, что в Саудовской Аравии считают, что у нас официально 20 миллионов мусульман, и на каждый миллион выделяется тысяча человек. Однако, на протяжении нескольких лет хадж-миссия, организованная в рамках Совета Федерации, по просьбе мусульманских организаций достигала договоренности о дополнении квоты еще на 5000 человек, так как желающих совершить хадж больше. Мы надеемся, что и в этом году эта дополнительная квота будет одобрена.– Готовятся ли к хаджу в этом году воины, участвовавшие в СВО, в том числе – получившие боевые ранения и увечья? Участвует ли в подготовке их паломничества ДСМР?– Были обращения от бойцов, участвовавших в СВО, из разных регионов, хотя их немного. Мы, конечно, будем стараться помочь в приоритетном порядке и оказать содействие в реализации их большой мечты — совершить хадж.– Какая работа ведется в ДСМР с осужденными в УФСИН России, и по профилактике экстремизма и терроризма среди них? Нуждается ли мусульманское духовенство в каких-то дополнительных возможностях по этой работе? Ведется ли окормление осужденных на пожизненное заключение?– У нас подписаны соглашения с УФСИН как в регионах, так и в нашей федеральной структуре. Имам хатыб Денис хазрат Мустафин является членом Общественного совета УФСИН России, и реализуются разнообразные проекты. В этом году проводились большие мероприятия с выездами, обучающие мероприятия и подготовка специальных материалов для раздачи. Работа идет активно, и каждый день ставит перед нами новые вопросы и задачи, которые необходимо решать.Мы уделяем внимание ресоциализации осужденных после освобождения, вопросам организации молельных комнат в системе УФСИН, обеспечению халяльной едой, соблюдению поста в месяц Рамадан и предоставлению соответствующей правильной литературы осужденным. Это наши граждане, и каждый может ошибиться, поэтому мы должны уделять внимание этой группе.По осужденным на пожизненное заключение, согласно законодательству, они имеют право пригласить к себе религиозного деятеля. Когда такие обращения поступают, наши мусульманские религиозные деятели готовы проводить духовную работу.– Опасаетесь ли вы возможности того, что конфликты в мире развернутся в ядерную войну, и приведут к концу света? Описывается ли он как-то в исламской традиции, и есть ли предпосылки для того, чтобы говорить о движении к нему? Как остановить это движение?– Опасения, безусловно, есть, но я очень надеюсь, что мир до этого не дойдет. Риски большие, учитывая, что ядерное оружие может быть не только у известных стран, но и у тех, о которых мы можем не подозревать. В наше время существует множество видов оружия, но у меня есть надежда на то, что большая ядерная война, которая уничтожит планету Земля, не произойдет.Согласно нашим Священным Писаниям, прежде чем наступит конец света, должно произойти второе пришествие Христа и появление животного из земли, называемого Даббат аль-ард, которое будет показывать, кто верующий, а кто нет. Это признаки конца света, включая большие катаклизмы и появление имама Махди, мессии, который объединит мусульман и христиан. Как верующие, мы в это верим, и это не может случиться, если завтра будет ядерная война и никого не останется, чтобы всё это исполнилось.Мы, верующие люди, ожидаем и надеемся, что глобальной ядерной войны не будет, хотя локальные конфликты возможны. Желаем мудрости и терпения нашим правителям, принимающим решения, чтобы не довести человечество до такой скорби, до таких мук и страданий.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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