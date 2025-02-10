https://ria.ru/20250210/kitay-1998447227.html

В Китае введут новые правила освещения военной информации в интернете

В Китае введут новые правила освещения военной информации в интернете - РИА Новости, 10.02.2025

В Китае введут новые правила освещения военной информации в интернете

Власти КНР усилят меры контроля за распространением военной информации в сети интернет, новые правила вступят в силу 1 марта, сообщили в министерстве обороны... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T16:14:00+03:00

2025-02-10T16:14:00+03:00

2025-02-10T16:14:00+03:00

в мире

китай

си цзиньпин

народно-освободительная армия китая

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ПЕКИН, 10 фев - РИА Новости. Власти КНР усилят меры контроля за распространением военной информации в сети интернет, новые правила вступят в силу 1 марта, сообщили в министерстве обороны Китая. Как следует из сообщения, опубликованного ранее на сайте китайского оборонного ведомства, новые меры будут контролировать распространение военной информации в сети, включая создание интернет-сайтов, посвященных военной тематике, военных колонок на веб-сайтах, а также аккаунтов с военной информацией в социальных сетях. В новом регламенте, в частности, отмечается, что распространение военной информации должно содействовать поддержанию хорошего имиджа Народно-освободительной армии Китая (НОАК), придерживаться правильного политического направления, а также быть ценностно ориентированным. Согласно новым мерам, распространяемая в сети военная информация не должна содержать предвзятый или вводящий в заблуждение контент, который может вызвать у общественности негативное восприятие военных, отставных военнослужащих, или военной техники. Кроме того, публикуемая информация не должна искажать, очернять, фальсифицировать историю НОАК и ее героев, а также "сеять раздор или подрывать единство между армией, правительством и народом". Отдельно новые меры описывают правила, связанные с запретом публикации содержащей военные секреты, секреты национальной оборонной науки и техники, или другой непубличной информации. Издание South China Morning Post отмечало, что новые меры могут означать, что "будет сложнее отслеживать развитие и эволюцию вооруженных сил Китая". Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявлял о необходимости построения в Китае современной системы военной теории с китайской спецификой, а также о необходимости всестороннего усиления боевой подготовки войск и повышения эффективности Народно-освободительной армии Китая.

https://ria.ru/20250207/tajvan-1997868772.html

https://ria.ru/20250124/rubio-1995387708.html

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в мире, китай, си цзиньпин, народно-освободительная армия китая