https://ria.ru/20250210/indiya-1998337170.html
В "Рособоронэкспорте" рассказали о военном сотрудничестве с Индией
В "Рособоронэкспорте" рассказали о военном сотрудничестве с Индией - РИА Новости, 10.02.2025
В "Рособоронэкспорте" рассказали о военном сотрудничестве с Индией
Россия занимает первое место в сфере военно-технического сотрудничества с Индией, доля РФ превышает 30% от общего объема поставок оружия индийской армии,... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T08:07:00+03:00
2025-02-10T08:07:00+03:00
2025-02-10T08:07:00+03:00
россия
индия
александр михеев
рособоронэкспорт
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892619272_0:215:2789:1784_1920x0_80_0_0_7ecfd0aaf8fc493710e39516a1c76531.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия занимает первое место в сфере военно-технического сотрудничества с Индией, доля РФ превышает 30% от общего объема поставок оружия индийской армии, сообщил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. "Россия занимает первое место по объему сотрудничества в оборонной сфере с Индией за период с 2015 по 2025 годы. Доля нашей страны превышает 30% от общего объема поставок продукции военного назначения для индийских вооруженных сил", - сказал Михеев накануне открытия выставки Aero India 2025.
https://ria.ru/20250207/indija-1997911045.html
россия
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892619272_60:0:2789:2047_1920x0_80_0_0_c40ce29047d6c615843b340bf313c4a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индия, александр михеев, рособоронэкспорт, экономика
Россия, Индия, Александр Михеев, Рособоронэкспорт, Экономика
В "Рособоронэкспорте" рассказали о военном сотрудничестве с Индией
Михеев: доля России превышает 30 процентов по поставкам оружия Индии