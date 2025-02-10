https://ria.ru/20250210/indiya-1998337170.html

В "Рособоронэкспорте" рассказали о военном сотрудничестве с Индией

В "Рособоронэкспорте" рассказали о военном сотрудничестве с Индией - РИА Новости, 10.02.2025

В "Рособоронэкспорте" рассказали о военном сотрудничестве с Индией

Россия занимает первое место в сфере военно-технического сотрудничества с Индией, доля РФ превышает 30% от общего объема поставок оружия индийской армии,... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T08:07:00+03:00

2025-02-10T08:07:00+03:00

2025-02-10T08:07:00+03:00

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия занимает первое место в сфере военно-технического сотрудничества с Индией, доля РФ превышает 30% от общего объема поставок оружия индийской армии, сообщил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. "Россия занимает первое место по объему сотрудничества в оборонной сфере с Индией за период с 2015 по 2025 годы. Доля нашей страны превышает 30% от общего объема поставок продукции военного назначения для индийских вооруженных сил", - сказал Михеев накануне открытия выставки Aero India 2025.

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россия, индия, александр михеев, рособоронэкспорт, экономика