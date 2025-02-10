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В "Рособоронэкспорте" рассказали о военном сотрудничестве с Индией - РИА Новости, 10.02.2025
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08:07 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/indiya-1998337170.html
В "Рособоронэкспорте" рассказали о военном сотрудничестве с Индией
В "Рособоронэкспорте" рассказали о военном сотрудничестве с Индией - РИА Новости, 10.02.2025
В "Рособоронэкспорте" рассказали о военном сотрудничестве с Индией
Россия занимает первое место в сфере военно-технического сотрудничества с Индией, доля РФ превышает 30% от общего объема поставок оружия индийской армии,... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T08:07:00+03:00
2025-02-10T08:07:00+03:00
россия
индия
александр михеев
рособоронэкспорт
экономика
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия занимает первое место в сфере военно-технического сотрудничества с Индией, доля РФ превышает 30% от общего объема поставок оружия индийской армии, сообщил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. "Россия занимает первое место по объему сотрудничества в оборонной сфере с Индией за период с 2015 по 2025 годы. Доля нашей страны превышает 30% от общего объема поставок продукции военного назначения для индийских вооруженных сил", - сказал Михеев накануне открытия выставки Aero India 2025.
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россия, индия, александр михеев, рособоронэкспорт, экономика
Россия, Индия, Александр Михеев, Рособоронэкспорт, Экономика
В "Рособоронэкспорте" рассказали о военном сотрудничестве с Индией

Михеев: доля России превышает 30 процентов по поставкам оружия Индии

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Индии
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия занимает первое место в сфере военно-технического сотрудничества с Индией, доля РФ превышает 30% от общего объема поставок оружия индийской армии, сообщил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
"Россия занимает первое место по объему сотрудничества в оборонной сфере с Индией за период с 2015 по 2025 годы. Доля нашей страны превышает 30% от общего объема поставок продукции военного назначения для индийских вооруженных сил", - сказал Михеев накануне открытия выставки Aero India 2025.
Флаг Индии - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Минобороны Индии отменило контракты на поставку 400 беспилотников
7 февраля, 11:31
 
РоссияИндияАлександр МихеевРособоронэкспортЭкономика
 
 
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