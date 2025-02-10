https://ria.ru/20250210/gruziya-1997722189.html

Сколько США потратили на открытие второго фронта против России

Сколько США потратили на открытие второго фронта против России - РИА Новости, 10.02.2025

Сколько США потратили на открытие второго фронта против России

Дональд Трамп начал борьбу с Агентством по международному развитию (USAID). Собирается то ли закрыть его, то ли серьезно реформировать. Власти Грузии — среди... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T08:00:00+03:00

2025-02-10T08:00:00+03:00

2025-02-10T11:51:00+03:00

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грузия

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каха каладзе (мэр тбилиси)

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александр крылов

агентство по международному развитию сша

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости, Михаил Катков. Дональд Трамп начал борьбу с Агентством по международному развитию (USAID). Собирается то ли закрыть его, то ли серьезно реформировать. Власти Грузии — среди немногих партнеров Вашингтона, поддерживающих это решение. О причине такой реакции — в материале РИА Новости.Общий языкГлава парламента Шалва Папуашвили призывает выяснить, куда именно пошли миллионы долларов, потраченные USAID на прошлогодние выборы в Грузии. Ранее в правительстве утверждали, что несогласные с итогами голосования при поддержке "глобальной партии войны" хотят прийти к власти, чтобы открыть второй фронт против России."USAID через неправительственные некоммерческие организации потратило 41,7 миллиона долларов на выборы в Грузии. Если взять пропорцию к численности населения, эта сумма эквивалентна вливанию 3,78 миллиарда долларов из-за рубежа в выборы в США. Это сравнение станет еще более наглядным, если взять за основу ВВП стран. Невозможно тратить 41,7 миллиона долларов США на выборы в другой стране и не чувствовать никакой ответственности перед ее населением. USAID, которое в 2020 году само участвовало в распространении фальшивых результатов параллельного подсчета голосов и попытке переворота выборов, а в 2024-м продолжило то же самое, должно объяснить, как получается, что десятки миллионов тратятся на организации, которые каждый раз являются зачинщиками переворота выборов", — сказал Папуашвили.В правящей "Грузинской мечте" уверены, что USAID занималось фальсификацией результатов голосования, чтобы ввести общество в заблуждение. По словам Папуашвили, он был "приятно удивлен" тем, что Трамп подтвердил позицию официального Тбилиси. "Международная помощь в некоторых случаях используется для того, чтобы вызвать, так сказать, беспорядки на местах, в том числе нанести ущерб интересам США. Это именно тот подход, то видение, которое у нас есть в отношении некоторых подобных мероприятий или активностей", — отметил глава грузинского парламента.Мэр Тбилиси Каха Каладзе поддержал однопартийца. "Конкретные организации финансировали экстремизм, конфронтацию и подготовку революции в стране", — подчеркнул градоначальник.При этом Каладзе напомнил о принятом в прошлом году законе об иноагентах. По его словам, одной из причин было нежелание американского Национального фонда демократии, финансируемого USAID, раскрыть свою бухгалтерию. "Вы видите, что происходит в стране, какая ситуация у нас каждый день, но, поверьте мне, все это закончится. Радикализм и фашизм, которые поощрялись, тоже закончатся", — заключил Каладзе.Премьер-министр Ираклий Кобахидзе уверен, что USAID тратило деньги американских налогоплательщиков на организацию госпереворотов и беспорядков по всему миру. "Во многих странах результатом этого финансирования стали революции, войны и тысячи несчастий", — сказал глава правительства.В частности, он напомнил о тренингах сербского Центра прикладных ненасильственных действий и стратегий (CANVAS) в Грузии, когда представителей культурной сферы обучали организации революции. "Конкретно на это тратились деньги USAID. Хорошо, что сегодня администрация Трампа смотрит на эти вопросы по-другому, и мы надеемся, что такой подход останется в силе еще долгое время", — подчеркнул Кобахидзе.Ответная реакцияВпрочем, надежды на пересмотр внешней политики Вашингтона могут не оправдаться. Так, лидер парламентской фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе после резких заявлений нарвался на отповедь посольства США.Мдинарадзе обвинил в разжигании массовых беспорядков не только USAID, но и американскую дипломатическую миссию. "Многие десятки миллионов из фондов USAID и NED были использованы для того, чтобы игнорировать волю народа и обеспечить революцию, организованную извне. Если кто-то думает, что уличные протесты, эти пиар-кампании и вредоносные действия в том числе, происходят независимо от посольства США, то они понятия не имеют о ситуации в Грузии", — сказал депутат.Дипломатов такое отношение возмутило. "Заявления Мдинарадзе полностью ложные и демонстрируют отсутствие знаний о том, что делает посольство США для поддержки главных приоритетов президента Трампа и госсекретаря Рубио — сделать Америку более безопасной, сильной и процветающей", — отметили в дипмиссии.Кроме того, председатель Хельсинкской комиссии США Джо Уилсон заявил, что Америка не потерпит угроз и лжи в адрес посольства. "Антиамериканские головорезы рискуют попасть под санкции. Трамп все исправит", — пообещал Уилсон.Новый мирГлавный научный сотрудник сектора Кавказа Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Александр Крылов полагает, что внешняя политика Трампа все-таки будет серьезно отличаться от той, которую проводила администрация Джо Байдена."Команда Трампа уже объявила о смерти однополярного мира, который с ее точки зрения был совершенно неестественным. Соответственно, Вашингтон будет исходить из того, что сейчас формируются новые центры силы. США будут преследовать прежде всего собственные интересы, а не бороться за либеральные ценности, как это было при Байдене", — указывает Крылов.По его словам, на практике это приведет к тому, что у таких стран, как Грузия, Словакия и Венгрия, появятся дополнительные возможности для укрепления международных позиций. Вряд ли Трамп совсем забудет о Тбилиси, как и в целом о постсоветском пространстве, но для него важнее освоение всего мира, отмечает Крылов.Эксперт Финансового университета при правительстве России Шота Апхаидзе уверен, что USAID имеет большое влияние на Грузию. "Это одно из основных геополитических оружий Вашингтона. Все ключевые неправительственные организации и партии в Грузии работали с USAID. Если бы не это агентство, Тбилиси избежал бы множества социально-политических потрясений. Конечно, были и позитивные проекты, но на их финансирование уходило около 30% выделенного на Грузию бюджета", — объясняет Апхаидзе.Он ожидает, что в ближайшее время USAID прекратит заниматься популяризацией нетрадиционных сексуальных отношений, но останется важным элементом американской "мягкой силы". В частности, финансирование грузинской оппозиции продолжится, поскольку она защищает интересы Вашингтона.

https://ria.ru/20241214/gruziya-1989083034.html

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в мире, грузия, тбилиси, каха каладзе (мэр тбилиси), дональд трамп, сша, александр крылов, агентство по международному развитию сша, национальный фонд демократии, российская академия наук