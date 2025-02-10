https://ria.ru/20250210/erdogan-1998405112.html

Эрдоган назвал ущерб, который Нетаньяху должен выплатить Газе

Эрдоган назвал ущерб, который Нетаньяху должен выплатить Газе - РИА Новости, 10.02.2025

Эрдоган назвал ущерб, который Нетаньяху должен выплатить Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен компенсировать урон в сто миллиардов долларов, нанесенный Газе, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T13:55:00+03:00

2025-02-10T13:55:00+03:00

2025-02-10T13:55:00+03:00

в мире

израиль

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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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АНКАРА, 10 фев - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен компенсировать урон в сто миллиардов долларов, нанесенный Газе, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "Вместо того чтобы искать место для жителей Газы, которых он не может выселить с их земли, Нетаньяху должен искать средства для покрытия ущерба в 100 миллиардов долларов, который он нанес Газе," - заявил турецкий лидер, выступая в понедельник в Малайзии. С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. За 15 месяцев вооруженной эскалации погибли более 48 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян. Конфликт распространился на Ливан и Йемен, а также спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложника и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, уже состоялись пять обменов. Таким образом, Израиль уже успел вернуть 21 заложника, включая пять граждан Таиланда. В Газе до сих удерживаются 76 заложников, из которых порядка половины считаются погибшими. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа - до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава.

https://ria.ru/20250209/ssha-1998314622.html

израиль

турция

малайзия

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в мире, израиль, турция, малайзия, биньямин нетаньяху, реджеп тайип эрдоган, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году