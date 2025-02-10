https://ria.ru/20250210/ege-1998460133.html

Рособрнадзор планирует привлечь родителей к процессу досмотра на ЕГЭ

Рособрнадзор планирует привлечь родителей к процессу досмотра на ЕГЭ - РИА Новости, 10.02.2025

Рособрнадзор планирует привлечь родителей к процессу досмотра на ЕГЭ

Рособрнадзор планирует организовать присутствие родительских сообществ при допуске участников к ЕГЭ и их проходе через рамки металлодетекторов, сообщил глава... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T17:11:00+03:00

2025-02-10T17:11:00+03:00

2025-02-10T18:25:00+03:00

общество

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

госдума рф

единый государственный экзамен (егэ)

социальный навигатор

сн_образование

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734907566_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_13d55b9a17bab82925ab343c5513e0e6.jpg

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Рособрнадзор планирует организовать присутствие родительских сообществ при допуске участников к ЕГЭ и их проходе через рамки металлодетекторов, сообщил глава ведомства Анзор Музаев. "Он (Музаев - ред.) рассказал о планах организовать присутствие представителей родительского сообщества при допуске участников экзаменов в ППЭ (пункты проведения экзаменов - ред.) и их проходе через рамки металлодетекторов", - цитирует главу ведомства его пресс-служба. Уточняется, что Музаев принял участие в заседании комитета по просвещению Госдумы, где обсуждались мероприятия по контролю за проведением ЕГЭ.

https://ria.ru/20250209/ege-1784299050.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), госдума рф, единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование