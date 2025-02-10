https://ria.ru/20250210/ege-1998460133.html
Рособрнадзор планирует привлечь родителей к процессу досмотра на ЕГЭ
Рособрнадзор планирует привлечь родителей к процессу досмотра на ЕГЭ - РИА Новости, 10.02.2025
Рособрнадзор планирует привлечь родителей к процессу досмотра на ЕГЭ
Рособрнадзор планирует организовать присутствие родительских сообществ при допуске участников к ЕГЭ и их проходе через рамки металлодетекторов, сообщил глава... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T17:11:00+03:00
2025-02-10T17:11:00+03:00
2025-02-10T18:25:00+03:00
общество
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
госдума рф
единый государственный экзамен (егэ)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Рособрнадзор планирует организовать присутствие родительских сообществ при допуске участников к ЕГЭ и их проходе через рамки металлодетекторов, сообщил глава ведомства Анзор Музаев. "Он (Музаев - ред.) рассказал о планах организовать присутствие представителей родительского сообщества при допуске участников экзаменов в ППЭ (пункты проведения экзаменов - ред.) и их проходе через рамки металлодетекторов", - цитирует главу ведомства его пресс-служба. Уточняется, что Музаев принял участие в заседании комитета по просвещению Госдумы, где обсуждались мероприятия по контролю за проведением ЕГЭ.
https://ria.ru/20250209/ege-1784299050.html
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общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), госдума рф, единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Госдума РФ, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование
Рособрнадзор планирует привлечь родителей к процессу досмотра на ЕГЭ
Рособрнадзор планирует организовать присутствие родителей при досмотре на ЕГЭ