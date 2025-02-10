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Рособрнадзор собрал предложения по совершенствованию мер контроля на ЕГЭ - РИА Новости, 10.02.2025
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16:46 10.02.2025 (обновлено: 17:10 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/ege-1998453447.html
Рособрнадзор собрал предложения по совершенствованию мер контроля на ЕГЭ
Рособрнадзор собрал предложения по совершенствованию мер контроля на ЕГЭ - РИА Новости, 10.02.2025
Рособрнадзор собрал предложения по совершенствованию мер контроля на ЕГЭ
Рособрнадзор собрал предложения по совершенствованию мер контроля на ЕГЭ, некоторые могут быть внедрены в этом году, сообщил глава ведомства Анзор Музаев. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T16:46:00+03:00
2025-02-10T17:10:00+03:00
общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
россия
анзор музаев
госдума рф
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Рособрнадзор собрал предложения по совершенствованию мер контроля на ЕГЭ, некоторые могут быть внедрены в этом году, сообщил глава ведомства Анзор Музаев."Рособрнадзор собрал предложения по совершенствованию мер контроля на ЕГЭ. Предложения мы получили. Некоторые можно внедрять уже в этом году, на реализацию других, в силу объективных причин, понадобится несколько лет", - сказал Музаев на заседании комитета по просвещению Госдумы.По словам главы Рособрнадзора, в период проведения ЕГЭ на платформе "Сферум" планируется запустить чат-бот по аналогии с чат-ботом "Помощник Рособрнадзора", с помощью которого участники экзаменов и их родители смогут сообщать, если их права будут нарушены."Все проблемы будут решаться оперативно и быстро", – заключил Музаев.Ранее Рособрнадзор и Минпросвещения РФ приказом утвердили расписание единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2025 год, основной период начнется 23 мая, пересдача пройдет 3 и 4 июля.
https://ria.ru/20250209/ege-1735501889.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), россия, анзор музаев, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Россия, Анзор Музаев, Госдума РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
Рособрнадзор собрал предложения по совершенствованию мер контроля на ЕГЭ

Музаев: Рособрнадзор собрал предложения по улучшению мер контроля на ЕГЭ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСдача единого государственного экзамена
Сдача единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Рособрнадзор собрал предложения по совершенствованию мер контроля на ЕГЭ, некоторые могут быть внедрены в этом году, сообщил глава ведомства Анзор Музаев.
"Рособрнадзор собрал предложения по совершенствованию мер контроля на ЕГЭ. Предложения мы получили. Некоторые можно внедрять уже в этом году, на реализацию других, в силу объективных причин, понадобится несколько лет", - сказал Музаев на заседании комитета по просвещению Госдумы.
По словам главы Рособрнадзора, в период проведения ЕГЭ на платформе "Сферум" планируется запустить чат-бот по аналогии с чат-ботом "Помощник Рособрнадзора", с помощью которого участники экзаменов и их родители смогут сообщать, если их права будут нарушены.
"Все проблемы будут решаться оперативно и быстро", – заключил Музаев.
Ранее Рособрнадзор и Минпросвещения РФ приказом утвердили расписание единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2025 год, основной период начнется 23 мая, пересдача пройдет 3 и 4 июля.
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ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)РоссияАнзор МузаевГосдума РФСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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