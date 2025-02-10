https://ria.ru/20250210/ege-1998453447.html

Рособрнадзор собрал предложения по совершенствованию мер контроля на ЕГЭ

Рособрнадзор собрал предложения по совершенствованию мер контроля на ЕГЭ - РИА Новости, 10.02.2025

Рособрнадзор собрал предложения по совершенствованию мер контроля на ЕГЭ

Рособрнадзор собрал предложения по совершенствованию мер контроля на ЕГЭ, некоторые могут быть внедрены в этом году, сообщил глава ведомства Анзор Музаев. РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T16:46:00+03:00

2025-02-10T16:46:00+03:00

2025-02-10T17:10:00+03:00

общество

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

россия

анзор музаев

госдума рф

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Рособрнадзор собрал предложения по совершенствованию мер контроля на ЕГЭ, некоторые могут быть внедрены в этом году, сообщил глава ведомства Анзор Музаев."Рособрнадзор собрал предложения по совершенствованию мер контроля на ЕГЭ. Предложения мы получили. Некоторые можно внедрять уже в этом году, на реализацию других, в силу объективных причин, понадобится несколько лет", - сказал Музаев на заседании комитета по просвещению Госдумы.По словам главы Рособрнадзора, в период проведения ЕГЭ на платформе "Сферум" планируется запустить чат-бот по аналогии с чат-ботом "Помощник Рособрнадзора", с помощью которого участники экзаменов и их родители смогут сообщать, если их права будут нарушены."Все проблемы будут решаться оперативно и быстро", – заключил Музаев.Ранее Рособрнадзор и Минпросвещения РФ приказом утвердили расписание единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2025 год, основной период начнется 23 мая, пересдача пройдет 3 и 4 июля.

https://ria.ru/20250209/ege-1735501889.html

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общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), россия, анзор музаев, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование