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"Силы Зеленского": в Раде раскрыли, в какую ловушку попал Трамп на Украине - РИА Новости, 10.02.2025
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04:43 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/dialog-1998328815.html
"Силы Зеленского": в Раде раскрыли, в какую ловушку попал Трамп на Украине
"Силы Зеленского": в Раде раскрыли, в какую ловушку попал Трамп на Украине - РИА Новости, 10.02.2025
"Силы Зеленского": в Раде раскрыли, в какую ловушку попал Трамп на Украине
Президент США Дональд Трамп не может обсуждать окончание конфликта на Украине с Киевом, потому что там отсутствует неподконтрольная главе киевского режима... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T04:43:00+03:00
2025-02-10T04:43:00+03:00
в мире
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дональд трамп
александр дубинский
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не может обсуждать окончание конфликта на Украине с Киевом, потому что там отсутствует неподконтрольная главе киевского режима Владимиру Зеленскому политическая сила. Такое мнение в своем Telegram‑канале высказал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.&quot;Трампу не с кем работать в Украине, потому что все партии либо встроены в систему власти Зеленского, либо боятся за жизнь, либо сидят в тюрьме / за границей&quot;, — написал он.Формирование на Украине "партии мира", пояснил парламентарий, невозможно из-за того, что действующее руководство страны уничтожит через подконтрольные Зеленскому структуры любое политическое объединение, которое будет выступать за подписание мирного соглашения."Все силы карательного аппарата Зеленского направлены на то, чтобы любая партия мира была изгоем. Поэтому Украина остается заложником партии войны, даже если эта война ведется без стратегии, без целей, без понимания, чем все должно закончится", — резюмировал Дубинский.Ранее агентство Reuters со ссылкой на спецпредставителя американского президента по Украине Кита Келлога сообщало, что США считают необходимым проведение выборов на Украине к 2025 году. По его словам, выборы должны быть проведены, так или иначе.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Как указывал президент России Владимир Путин, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине теперь остались парламент и спикер Рады. По его словам, если бы в соседней стране хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, так как "об этом в конституции ничего нет".
https://ria.ru/20250210/tramp-1998327209.html
https://ria.ru/20250209/lozh-1998251518.html
https://ria.ru/20250209/ukraina-1998281103.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, александр дубинский, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины
"Силы Зеленского": в Раде раскрыли, в какую ловушку попал Трамп на Украине

Дубинский: Трампу не с кем вести диалог на Украине по завершению войны

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не может обсуждать окончание конфликта на Украине с Киевом, потому что там отсутствует неподконтрольная главе киевского режима Владимиру Зеленскому политическая сила. Такое мнение в своем Telegram‑канале высказал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
«

"Трампу не с кем работать в Украине, потому что все партии либо встроены в систему власти Зеленского, либо боятся за жизнь, либо сидят в тюрьме / за границей", — написал он.

Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
"Это ждет вас": Трампу направили жуткое требование по Украине
03:42
Формирование на Украине "партии мира", пояснил парламентарий, невозможно из-за того, что действующее руководство страны уничтожит через подконтрольные Зеленскому структуры любое политическое объединение, которое будет выступать за подписание мирного соглашения.
"Все силы карательного аппарата Зеленского направлены на то, чтобы любая партия мира была изгоем. Поэтому Украина остается заложником партии войны, даже если эта война ведется без стратегии, без целей, без понимания, чем все должно закончится", — резюмировал Дубинский.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
"Чичиков современности". В Раде разоблачили главную ложь Зеленского
Вчера, 13:12
Ранее агентство Reuters со ссылкой на спецпредставителя американского президента по Украине Кита Келлога сообщало, что США считают необходимым проведение выборов на Украине к 2025 году. По его словам, выборы должны быть проведены, так или иначе.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Как указывал президент России Владимир Путин, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине теперь остались парламент и спикер Рады. По его словам, если бы в соседней стране хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, так как "об этом в конституции ничего нет".
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
На Западе заговорили о неожиданных шагах Украины ради мира с Россией
Вчера, 17:51
 
В миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампАлександр ДубинскийВерховная Рада Украины
 
 
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