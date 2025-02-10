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Брат погибшего в Курской области бойца рассказал об организации похорон - РИА Новости, 10.02.2025
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16:55 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/brat-1998455443.html
Брат погибшего в Курской области бойца рассказал об организации похорон
Брат погибшего в Курской области бойца рассказал об организации похорон - РИА Новости, 10.02.2025
Брат погибшего в Курской области бойца рассказал об организации похорон
Дмитрий Дмитриев, старший брат бойца отряда "Тигр" Сергея Дмитриева, погибшего вместе с вице-губернатором Приморья Сергеем Ефремовым в Курской области,... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T16:55:00+03:00
2025-02-10T16:55:00+03:00
россия
сергей дмитриев
сергей ефремов
олег кожемяко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 10 фев – РИА Новости. Дмитрий Дмитриев, старший брат бойца отряда "Тигр" Сергея Дмитриева, погибшего вместе с вице-губернатором Приморья Сергеем Ефремовым в Курской области, рассказал РИА Новости, что власти Приморья и военные помогают в организации похорон. Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил, что первый командир отряда "Тигр", вице-губернатор Ефремов погиб, выполняя боевые задачи в Курской области. Вместе с ним погибли сотрудник регионального главка МЧС Александр Иваровский и еще один боец отряда Сергей Дмитриев. Тела погибших доставили в Приморье в воскресенье. Власти отмечали, что прощание состоится во вторник, погибших похоронят во Владивостоке, на аллее кладбища среди других павших бойцов специальной военной операции. "Помощь в организации похорон оказывают администрация Владивостока, правительство Приморья и министерство обороны. Также сказали, что захоронение пройдёт с положенными почестями", - сообщил Дмитриев, уточнив, что похороны брата состоятся в другой день. По словам собеседника агентства, с ним на связи находятся представители администрации, "готовые решить любые возникающие вопросы". Дмитриев ранее рассказал РИА Новости, что его младший брат сильно любил Родину, был патриотом с детства, это был его образ жизни. Он ушел добровольцем в зону спецоперации, а после отправился и в Курскую область. Депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин ранее рассказал РИА Новости, что тело погибшего Ефремова удалось эвакуировать с места гибели, уточнив, что в том районе были мины, а с воздуха атаковали дроны. Информированный источник рассказал РИА Новости, что вместе с Ефремовым погибли ещё два бойца, один из которых - его заместитель с позывным "Леший". Позже в МЧС России сообщили, что сотрудник регионального главка ведомства Александр Иваровский погиб, выполняя задачи специальной военной операции. Власти Приморья после церемонии возложения цветов в память о погибших сообщали, что ее посвятили Ефремову и еще двум бойцам отряда - Сергею Дмитриеву и Александру Иваровскому.
https://ria.ru/20250209/efremov-1998221600.html
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россия, сергей дмитриев, сергей ефремов, олег кожемяко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Сергей Дмитриев, Сергей Ефремов, Олег Кожемяко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Брат погибшего в Курской области бойца рассказал об организации похорон

Брат погибшего бойца Дмитриева сообщил, что ему помогают с организацией похорон

© РИА НовостиПогибший в Курской области боец подразделения "Тигр" Сергей Дмитриев
Погибший в Курской области боец подразделения Тигр Сергей Дмитриев - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости
Погибший в Курской области боец подразделения "Тигр" Сергей Дмитриев. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 10 фев – РИА Новости. Дмитрий Дмитриев, старший брат бойца отряда "Тигр" Сергея Дмитриева, погибшего вместе с вице-губернатором Приморья Сергеем Ефремовым в Курской области, рассказал РИА Новости, что власти Приморья и военные помогают в организации похорон.
Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил, что первый командир отряда "Тигр", вице-губернатор Ефремов погиб, выполняя боевые задачи в Курской области. Вместе с ним погибли сотрудник регионального главка МЧС Александр Иваровский и еще один боец отряда Сергей Дмитриев. Тела погибших доставили в Приморье в воскресенье. Власти отмечали, что прощание состоится во вторник, погибших похоронят во Владивостоке, на аллее кладбища среди других павших бойцов специальной военной операции.
«
"Помощь в организации похорон оказывают администрация Владивостока, правительство Приморья и министерство обороны. Также сказали, что захоронение пройдёт с положенными почестями", - сообщил Дмитриев, уточнив, что похороны брата состоятся в другой день.
По словам собеседника агентства, с ним на связи находятся представители администрации, "готовые решить любые возникающие вопросы".
Дмитриев ранее рассказал РИА Новости, что его младший брат сильно любил Родину, был патриотом с детства, это был его образ жизни. Он ушел добровольцем в зону спецоперации, а после отправился и в Курскую область.
Депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин ранее рассказал РИА Новости, что тело погибшего Ефремова удалось эвакуировать с места гибели, уточнив, что в том районе были мины, а с воздуха атаковали дроны. Информированный источник рассказал РИА Новости, что вместе с Ефремовым погибли ещё два бойца, один из которых - его заместитель с позывным "Леший". Позже в МЧС России сообщили, что сотрудник регионального главка ведомства Александр Иваровский погиб, выполняя задачи специальной военной операции. Власти Приморья после церемонии возложения цветов в память о погибших сообщали, что ее посвятили Ефремову и еще двум бойцам отряда - Сергею Дмитриеву и Александру Иваровскому.
Военный борт доставил в Приморье тела погибших в Курской области вице-губернатора Приморского края Сергея Ефремова и бойцов отряда Тигр Александра Иваровского и Сергея Дмитриева - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Тело погибшего в Курской области Ефремова доставили в родной регион
9 февраля, 06:36
 
РоссияСергей ДмитриевСергей ЕфремовОлег КожемякоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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