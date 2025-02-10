https://ria.ru/20250210/benzin-1998318101.html

Названы регионы-лидеры по доступности бензина

Названы регионы-лидеры по доступности бензина - РИА Новости, 10.02.2025

Названы регионы-лидеры по доступности бензина

Больше всего автомобильного топлива на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Москвы, Ямало-Ненецкого автономного округа и Чукотки, меньше всего –... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T00:08:00+03:00

2025-02-10T00:08:00+03:00

2025-02-10T00:52:00+03:00

экономика

россия

челябинская область

москва

аи-92

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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Больше всего автомобильного топлива на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Москвы, Ямало-Ненецкого автономного округа и Чукотки, меньше всего – жители Ингушетии и Чечни, свидетельствует исследование РИА Новости*.Как считали рейтингДля оценки доступности автомобильного топлива эксперты РИА Новости рассчитали объем бензина, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители разных регионов России, и составили рейтинг по доступности бензина для населения. Рейтинг строится на основе ранжирования субъектов по объему наиболее распространенной в России марки бензина Аи-92, который может приобрести житель того или иного региона на среднюю там заработную плату.Объем бензина определялся путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом НДФЛ за период с ноября 2023 года по октябрь 2024 года на среднюю в регионе цену бензина в декабре 2024 года.Лидеры и аутсайдеры рейтингаЛидерами рейтинга стали Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ и Чукотский автономный округ, где на среднюю зарплату можно приобрести более 2 тысяч литров бензина марки Аи-92 в месяц при общероссийском уровне 1 335 литров.Еще в девяти регионах: Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, Магаданской, Мурманской, Сахалинской, Московской областях, Камчатском крае, Санкт-Петербурге, Республике Саха (Якутия) жители могут купить более полутора тысяч литров в месяц. В 35 субъектах Федерации на среднюю в регионе заработную плату водители могут приобрести от тысячи до 1,5 тысячи литров бензина Аи-92. По сравнению с предыдущим годом число таких регионов увеличилось на девять. Замыкают рейтинг пять северокавказских регионов. При этом низкая доступность бензина в большинстве субъектов Федерации из нижней части рейтинга объясняется не столько ценами на бензин, сколько низкими зарплатами. Разброс ценРазброс цен на автомобильное топливо в российских регионах очень велик: от 51,63 рубля за литр бензина марки Аи-92 в Челябинской области до 70,12 рубля за литр в Республике Саха (Якутия). Самая высокая стоимость бензина по-прежнему в дальневосточных регионах, что объясняется высокими затратами на его транспортировку в связи со специфичными географическими условиями.При этом во многих регионах с высокой стоимостью бензина его доступность находится на значительном уровне из-за больших зарплат. Бензин марки Аи-92 в декабре 2024 года стоил больше 60 рублей за литр в восьми регионах, но в большинстве из них на среднемесячную зарплату можно купить более 1,5 тысячи литров бензина.В тройке субъектов с минимальной стоимостью бензина Аи-92 в декабре 2024 года, помимо в Челябинской области (51,63 рубля за литр), Курганская область (51,64 рубля за литр) и Алтайский край (52,21 рубля за литр). Стоимость бензина в декабре 2024 года в 85 субъектах была выше, чем в декабре 2023 года. В целом по стране рост цен на бензин с октановым числом 92 составил 9,8 процента. Наиболее существенно цены выросли в Ямало-Ненецком автономном округе (+16,7 процента), Коми (+14,1 процента) и Тыве (+13,9 процента). В 54 регионах стоимость бензина увеличилась на величину, превышающую уровень инфляции в России по итогам 2024 года.В наименьшей степени стоимость бензина Аи-92 выросла в Магаданской области (+3 процента), Забайкальском крае (+3,3 процента) и Республике Алтай (+4,6 процента).Эксперты РИА Новости полагают, что в 2025 году динамика бензиновых цен будет примерно соответствовать инфляции. При этом рост заработной платы будет, скорее всего происходить быстрее, поэтому доступность бензина может немного увеличится в среднем по стране.Ситуация на рынкеПосле резких колебаний цен на розничном рынке автомобильного топлива, произошедших во второй половине 2023 года, начало 2024 года было сравнительно спокойным. В первом квартале цены почти не росли – за первые три месяца они увеличились всего на 0,7 процента, тогда как инфляция за этот период составила 2 процента. Однако в дальнейшем ценовая динамика стала активизироваться, и с июня месячный темп роста почти не опускался ниже 1 процента, а в июле даже достиг 2,4 процента, что стало максимальным показателем с августа 2023 года. Ускорение цен было обусловлено сезонным увеличением спроса и снижением внутреннего производства из-за незапланированных ремонтов крупных НПЗ.В результате в декабре 2024 года бензин марки Аи-92 в целом по стране стоил на 9,8 процента дороже, чем в декабре 2023 года. Таким образом, рост цен на бензин в 2024 году немного превысил инфляцию. В 85 регионах цены также выросли, причем в некоторых довольно существенно, превысив уровень официальной инфляции. Сами цены и их динамика по-прежнему существенно отличаются от региона к региону. В декабре 2024 года средние цены на автомобильный бензин марки Аи-92 в российских регионах изменялись в диапазоне от 51,63 рубля за литр до 70,12 рубля при общероссийском уровне в 55,18 рубля за литр. При этом региональная дифференциация доходов населения также остается высокой, поэтому нагрузка на семейные бюджеты рядовых водителей зависит не столько от цены на АЗС, сколько от соотношения цены бензина к заработной плате в конкретном регионе. В последнее время наблюдается тенденция к повышению заработной платы, что ведет к повышению доступности бензина, однако ситуация в разных регионах по-прежнему значительно различается.*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

https://ria.ru/20250210/reyting-1998067357.html

https://ria.ru/20250203/vklady-1996936523.html

https://ria.ru/20250117/glintveyn-1994106113.html

https://ria.ru/20241216/avtomobil-1989348907.html

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россия

челябинская область

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экономика, россия, челябинская область, москва, аи-92