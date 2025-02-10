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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Аяза Шабутдинова
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Аяза Шабутдинова - РИА Новости, 10.02.2025
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Аяза Шабутдинова
Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о мошенничестве в отношении бизнес-коуча и блогера Аяза Шабутдинова, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T11:07:00+03:00
2025-02-10T11:07:00+03:00
2025-02-10T12:55:00+03:00
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о мошенничестве в отношении бизнес-коуча и блогера Аяза Шабутдинова, сообщила пресс-служба надзорного ведомства."После вручения Шабутдинову обвинительного заключения более 280 томов уголовного дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу", — говорится в релизе.Бизнес-тренера и основателя "Лайк Центра" Шабутдинова обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. В прокуратуре пояснили, что Шабутдинов вместе с сообщниками продавал клиентам образовательные программы, курсы, тренинги, вебинары, обещая "высокий результат последующей предпринимательской деятельности", и так создавал у людей ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря этому обучению.Всего, по данным надзорного ведомства, от этого пострадали 113 граждан, которые заплатили за предлагаемые программы от 60 тысяч до 12 миллионов рублей. Общий ущерб, по подсчетам прокуратуры, превысил 57 миллионов рублей.Шабутдинова задержали в начале ноября 2023 года, с тех пор он находится в СИЗО. Вину блогер не признал.
https://ria.ru/20250206/shabutdinov-1997725816.html
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москва, аяз шабутдинов, происшествия
Москва, Аяз Шабутдинов, Происшествия
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Аяза Шабутдинова
По делу Шабутдинова о мошенничестве утверждено обвинительное заключение
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости.
Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о мошенничестве в отношении бизнес-коуча и блогера Аяза Шабутдинова, сообщила пресс-служба
надзорного ведомства.
"После вручения Шабутдинову
обвинительного заключения более 280 томов уголовного дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу", — говорится в релизе.
Бизнес-тренера и основателя "Лайк Центра" Шабутдинова обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере.
В прокуратуре пояснили, что Шабутдинов вместе с сообщниками продавал клиентам образовательные программы, курсы, тренинги, вебинары, обещая "высокий результат последующей предпринимательской деятельности", и так создавал у людей ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря этому обучению.
Всего, по данным надзорного ведомства, от этого пострадали 113 граждан, которые заплатили за предлагаемые программы от 60 тысяч до 12 миллионов рублей. Общий ущерб, по подсчетам прокуратуры, превысил 57 миллионов рублей.
Шабутдинова задержали в начале ноября 2023 года, с тех пор он находится в СИЗО. Вину блогер не признал.