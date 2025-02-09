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В Раде обратились к родителям Зеленского с неожиданным вопросом - РИА Новости, 09.02.2025
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00:23 09.02.2025
https://ria.ru/20250209/zelenskiy-1998206397.html
В Раде обратились к родителям Зеленского с неожиданным вопросом
В Раде обратились к родителям Зеленского с неожиданным вопросом - РИА Новости, 09.02.2025
В Раде обратились к родителям Зеленского с неожиданным вопросом
Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский поинтересовался у родителей главы киевского режима Владимира Зеленского не стыдно ли им за своего сына... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T00:23:00+03:00
2025-02-09T00:23:00+03:00
в мире
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владимир зеленский
дональд трамп
александр дубинский
верховная рада украины
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский поинтересовался у родителей главы киевского режима Владимира Зеленского не стыдно ли им за своего сына. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.Парламентарий заявил, что своим предложением в адрес американского президента о разработке украинских редкоземельных металлов Зеленский перечеркнул свое обещание, которое он давал в 2019 году, заявляя, что несовершеннолетние граждане Украины будут получать доход от природных ресурсов страны."Две тысячи двадцать пятый год. Тем, кого он лично обманул в 2019-м, он теперь обещает “очень высокие зарплаты” за то, что они пойдут умирать за то, что им уже не принадлежит &lt;…&gt;. Трампу: не верьте. Продаст при первой возможности. Родителям Зеленского: вам не стыдно за то, что вы воспитали такое?" — спросил Дубинский.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что планы Трампа на редкоземельные металлы Украины означают предложение Киеву "покупать помощь" Штатов, то есть она не будет оказываться на безвозмездной основе. Он при этом подчеркнул, что для Вашингтона лучше было бы не помогать Киеву вовсе и тем самым способствовать завершению конфликта.Бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. Зеленский 14 января в ответ на призывы западных партнеров снизить мобилизационный возраст потребовал укомплектовать ВСУ техникой и оружием. Весной прошлого года он подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет.
https://ria.ru/20250208/zelenskiy-1998196783.html
https://ria.ru/20250208/ni-1998117590.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, александр дубинский, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины
В Раде обратились к родителям Зеленского с неожиданным вопросом

Дубинский поинтересовался у родителей Зеленского, не стыдно ли им за сына

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский поинтересовался у родителей главы киевского режима Владимира Зеленского не стыдно ли им за своего сына. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.
Парламентарий заявил, что своим предложением в адрес американского президента о разработке украинских редкоземельных металлов Зеленский перечеркнул свое обещание, которое он давал в 2019 году, заявляя, что несовершеннолетние граждане Украины будут получать доход от природных ресурсов страны.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
В Раде раскрыли коварный замысел Зеленского по конфликту на Украине
Вчера, 21:54
«
"Две тысячи двадцать пятый год. Тем, кого он лично обманул в 2019-м, он теперь обещает “очень высокие зарплаты” за то, что они пойдут умирать за то, что им уже не принадлежит <…>. Трампу: не верьте. Продаст при первой возможности. Родителям Зеленского: вам не стыдно за то, что вы воспитали такое?" — спросил Дубинский.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
"Хотел избежать". СМИ рассказали, к чему приведет план Трампа по Украине
Вчера, 10:15
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что планы Трампа на редкоземельные металлы Украины означают предложение Киеву "покупать помощь" Штатов, то есть она не будет оказываться на безвозмездной основе. Он при этом подчеркнул, что для Вашингтона лучше было бы не помогать Киеву вовсе и тем самым способствовать завершению конфликта.
Бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. Зеленский 14 января в ответ на призывы западных партнеров снизить мобилизационный возраст потребовал укомплектовать ВСУ техникой и оружием. Весной прошлого года он подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Келлог рассказал о первом шаге Трампа по Украине
7 февраля, 09:36
 
В миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампАлександр ДубинскийВерховная Рада Украины
 
 
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