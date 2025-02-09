https://ria.ru/20250209/ukraina-1998276252.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.02.2025
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в четырех областях на востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T16:57:00+03:00
2025-02-09T16:57:00+03:00
2025-02-09T16:57:00+03:00
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четырех областях на востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса на 16.48 мск, сигнал тревоги звучит в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ районах ДНР и Запорожской области. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250209/vzryvy_ukraina-1998219922.html
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украина, россия, днепропетровская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Днепропетровская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в четырех областях на востоке Украины