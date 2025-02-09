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США не потерпят нарушений прав человека в ЮАР, заявил Трамп - РИА Новости, 09.02.2025
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19:19 09.02.2025
https://ria.ru/20250209/tramp-1998291595.html
США не потерпят нарушений прав человека в ЮАР, заявил Трамп
США не потерпят нарушений прав человека в ЮАР, заявил Трамп - РИА Новости, 09.02.2025
США не потерпят нарушений прав человека в ЮАР, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти не потерпят нарушений прав человека, которые якобы происходят в Южноафриканской Республике (ЮАР), и... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T19:19:00+03:00
2025-02-09T19:19:00+03:00
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти не потерпят нарушений прав человека, которые якобы происходят в Южноафриканской Республике (ЮАР), и примут меры против ЮАР. "ЮАР конфискует земли и очень плохо обращается с некоторыми классами людей. Это плохая ситуация, о которой левые радикальные СМИ не хотят даже упоминать. У всех на глазах происходит массовое нарушение прав человека. США не потерпят этого, мы будем действовать", - написал Трамп в социальной сети Truth Social. Ранее Трамп подписал указ о приостановке помощи ЮАР. Госсекретарь США Марко Рубио ранее отказался ехать на саммит G20 в Йоханнесбурге, объяснив это, в частности, тем, что ЮАР якобы проводит экспроприацию частной собственности и использует платформу "двадцатки" для продвижения повестки, идеологически чуждой новой американской администрации.
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в мире, юар, сша, йоханнесбург, дональд трамп, марко рубио, большая двадцатка
В мире, ЮАР, США, Йоханнесбург, Дональд Трамп, Марко Рубио, Большая двадцатка
США не потерпят нарушений прав человека в ЮАР, заявил Трамп

Трамп: США не потерпят нарушений прав человека, которые якобы происходят в ЮАР

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти не потерпят нарушений прав человека, которые якобы происходят в Южноафриканской Республике (ЮАР), и примут меры против ЮАР.
«
"ЮАР конфискует земли и очень плохо обращается с некоторыми классами людей. Это плохая ситуация, о которой левые радикальные СМИ не хотят даже упоминать. У всех на глазах происходит массовое нарушение прав человека. США не потерпят этого, мы будем действовать", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Ранее Трамп подписал указ о приостановке помощи ЮАР. Госсекретарь США Марко Рубио ранее отказался ехать на саммит G20 в Йоханнесбурге, объяснив это, в частности, тем, что ЮАР якобы проводит экспроприацию частной собственности и использует платформу "двадцатки" для продвижения повестки, идеологически чуждой новой американской администрации.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Маск призвал объявить политика из ЮАР международным преступником
Вчера, 17:33
 
В миреЮАРСШАЙоханнесбургДональд ТрампМарко РубиоБольшая двадцатка
 
 
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