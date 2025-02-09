https://ria.ru/20250209/tramp-1998291595.html

США не потерпят нарушений прав человека в ЮАР, заявил Трамп

США не потерпят нарушений прав человека в ЮАР, заявил Трамп - РИА Новости, 09.02.2025

США не потерпят нарушений прав человека в ЮАР, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти не потерпят нарушений прав человека, которые якобы происходят в Южноафриканской Республике (ЮАР), и... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T19:19:00+03:00

2025-02-09T19:19:00+03:00

2025-02-09T19:19:00+03:00

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти не потерпят нарушений прав человека, которые якобы происходят в Южноафриканской Республике (ЮАР), и примут меры против ЮАР. "ЮАР конфискует земли и очень плохо обращается с некоторыми классами людей. Это плохая ситуация, о которой левые радикальные СМИ не хотят даже упоминать. У всех на глазах происходит массовое нарушение прав человека. США не потерпят этого, мы будем действовать", - написал Трамп в социальной сети Truth Social. Ранее Трамп подписал указ о приостановке помощи ЮАР. Госсекретарь США Марко Рубио ранее отказался ехать на саммит G20 в Йоханнесбурге, объяснив это, в частности, тем, что ЮАР якобы проводит экспроприацию частной собственности и использует платформу "двадцатки" для продвижения повестки, идеологически чуждой новой американской администрации.

https://ria.ru/20250209/mask-1998279814.html

юар

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йоханнесбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, юар, сша, йоханнесбург, дональд трамп, марко рубио, большая двадцатка