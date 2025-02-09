https://ria.ru/20250209/tanker-1998266203.html
Угрозы затопления танкера "Коала" в порту Усть-Луга нет
Угрозы затопления танкера "Коала" в порту Усть-Луга нет - РИА Новости, 09.02.2025
Угрозы затопления танкера "Коала" в порту Усть-Луга нет
Угрозы затопления танкера "Коала" из-за инцидента в порту Усть-Луга нет, грузовые резервуары судна не повреждены, разлив груза либо утечки нефтепродуктов также... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T15:07:00+03:00
2025-02-09T15:07:00+03:00
2025-02-09T16:18:00+03:00
происшествия
усть-луга
ленинградская область
александр дрозденко
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Угрозы затопления танкера "Коала" из-за инцидента в порту Усть-Луга нет, грузовые резервуары судна не повреждены, разлив груза либо утечки нефтепродуктов также отсутствуют, сообщили в Росморречфлоте. "Сегодня утром на танкере Koala, находящемся в порту Усть-Луга Ленинградской области, при подготовке к работе главного двигателя, по предварительным данным, произошел взрыв в машинном отделении, из-за чего экипаж был вынужден эвакуироваться на берег. Грузовые резервуары судна не повреждены, происшествие не повлекло за собой разлива груза либо утечки нефтепродуктов, никто из членов экипажа не пострадал", — говорится в сообщении. Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что инцидент на танкере произошел в порту Усть-Луга во время запуска двигателя. В настоящее время проводятся мероприятия по обследованию машинного отделения и установления причины аварии.
https://ria.ru/20250209/tanker-1998263853.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, усть-луга, ленинградская область, александр дрозденко, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
Происшествия, Усть-Луга, Ленинградская область, Александр Дрозденко, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
Угрозы затопления танкера "Коала" в порту Усть-Луга нет
Росморречфлот: угрозы затопления танкера "Коала" из-за инцидента в порту нет