https://ria.ru/20250209/tanker-1998266203.html

Угрозы затопления танкера "Коала" в порту Усть-Луга нет

Угрозы затопления танкера "Коала" в порту Усть-Луга нет - РИА Новости, 09.02.2025

Угрозы затопления танкера "Коала" в порту Усть-Луга нет

Угрозы затопления танкера "Коала" из-за инцидента в порту Усть-Луга нет, грузовые резервуары судна не повреждены, разлив груза либо утечки нефтепродуктов также... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T15:07:00+03:00

2025-02-09T15:07:00+03:00

2025-02-09T16:18:00+03:00

происшествия

усть-луга

ленинградская область

александр дрозденко

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Угрозы затопления танкера "Коала" из-за инцидента в порту Усть-Луга нет, грузовые резервуары судна не повреждены, разлив груза либо утечки нефтепродуктов также отсутствуют, сообщили в Росморречфлоте. "Сегодня утром на танкере Koala, находящемся в порту Усть-Луга Ленинградской области, при подготовке к работе главного двигателя, по предварительным данным, произошел взрыв в машинном отделении, из-за чего экипаж был вынужден эвакуироваться на берег. Грузовые резервуары судна не повреждены, происшествие не повлекло за собой разлива груза либо утечки нефтепродуктов, никто из членов экипажа не пострадал", — говорится в сообщении. Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что инцидент на танкере произошел в порту Усть-Луга во время запуска двигателя. В настоящее время проводятся мероприятия по обследованию машинного отделения и установления причины аварии.

https://ria.ru/20250209/tanker-1998263853.html

усть-луга

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Наталья Макарова

происшествия, усть-луга, ленинградская область, александр дрозденко, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)