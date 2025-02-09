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Вокруг танкера Koala устанавливают боновые ограждения - РИА Новости, 09.02.2025
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15:03 09.02.2025 (обновлено: 16:16 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/tanker-1998265421.html
Вокруг танкера Koala устанавливают боновые ограждения
Вокруг танкера Koala устанавливают боновые ограждения - РИА Новости, 09.02.2025
Вокруг танкера Koala устанавливают боновые ограждения
Вокруг танкера Koala, на котором произошел инцидент в машинном отделении, установили боновые ограждения, идет подготовка к обследованию подводной части судна,... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T15:03:00+03:00
2025-02-09T16:16:00+03:00
происшествия
усть-луга
ленинградская область
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
александр дрозденко
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Вокруг танкера Koala, на котором произошел инцидент в машинном отделении, установили боновые ограждения, идет подготовка к обследованию подводной части судна, сообщили в Росморречфлоте. "Сейчас судно находится у причала в порту Усть-Луга, угрозы затопления танкера нет. Вокруг танкера установлены боновые ограждения, идет подготовка к обследованию подводной части судна", — говорится в материале.Как рассказали в Росморречфлоте, грузовые резервуары не повреждены. Там уточнили, что уполномоченными службами проводится расследование.В воскресенье утром на танкере Koala, находящемся в порту Усть-Луга Ленинградской области, при подготовке к работе главного двигателя, по предварительным данным, произошел взрыв в машинном отделении. В настоящее время проводятся мероприятия по обследованию машинного отделения и установлению причины аварии.Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что экипаж эвакуировали, пострадавших нет.
https://ria.ru/20250209/sakhalina-1998270077.html
https://ria.ru/20250209/sudno-1998270824.html
усть-луга
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происшествия, усть-луга, ленинградская область, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), александр дрозденко
Происшествия, Усть-Луга, Ленинградская область, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Александр Дрозденко
Вокруг танкера Koala устанавливают боновые ограждения

Росморречфлот: идет подготовка к обследованию подводной части танкера Koala

© Фото : Александр ДроZденко/TelegramТанкер "Коала", на котором произошел техногенный инцидент в порту Усть-Луга
Танкер Коала, на котором произошел техногенный инцидент в порту Усть-Луга - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© Фото : Александр ДроZденко/Telegram
Танкер "Коала", на котором произошел техногенный инцидент в порту Усть-Луга
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Вокруг танкера Koala, на котором произошел инцидент в машинном отделении, установили боновые ограждения, идет подготовка к обследованию подводной части судна, сообщили в Росморречфлоте.
"Сейчас судно находится у причала в порту Усть-Луга, угрозы затопления танкера нет. Вокруг танкера установлены боновые ограждения, идет подготовка к обследованию подводной части судна", — говорится в материале.
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Как рассказали в Росморречфлоте, грузовые резервуары не повреждены. Там уточнили, что уполномоченными службами проводится расследование.
В воскресенье утром на танкере Koala, находящемся в порту Усть-Луга Ленинградской области, при подготовке к работе главного двигателя, по предварительным данным, произошел взрыв в машинном отделении. В настоящее время проводятся мероприятия по обследованию машинного отделения и установлению причины аварии.
Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что экипаж эвакуировали, пострадавших нет.
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ПроисшествияУсть-ЛугаЛенинградская областьФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Александр Дрозденко
 
 
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