Рейтинг@Mail.ru
В порту Усть-Луга проводят расследование инцидента на танкере Koala - РИА Новости, 09.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:53 09.02.2025 (обновлено: 15:10 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/tanker-1998263853.html
В порту Усть-Луга проводят расследование инцидента на танкере Koala
В порту Усть-Луга проводят расследование инцидента на танкере Koala - РИА Новости, 09.02.2025
В порту Усть-Луга проводят расследование инцидента на танкере Koala
Росморречфлот сообщил, что уполномоченные службы проводят расследование инцидента на танкере "Koala", где утром в воскресенье, по предварительным данным,... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T14:53:00+03:00
2025-02-09T15:10:00+03:00
усть-луга
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/09/1998257840_0:176:1055:769_1920x0_80_0_0_6a3b987837cff1fe5c871b87b74e5064.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Росморречфлот сообщил, что уполномоченные службы проводят расследование инцидента на танкере "Koala", где утром в воскресенье, по предварительным данным, произошел взрыв в машинном отделении."Уполномоченными службами проводится расследование инцидента", — говорится в сообщении.Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что инцидент на танкере произошел в порту Усть-Луга во время запуска двигателя. В настоящее время проводятся мероприятия по обследованию машинного отделения и установлению причины аварии.
https://ria.ru/20250209/tanker-1998266203.html
усть-луга
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/09/1998257840_0:85:1055:876_1920x0_80_0_0_efc3e3e9b364835e8297f4534fb0128a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
усть-луга, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), происшествия
Усть-Луга, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Происшествия
В порту Усть-Луга проводят расследование инцидента на танкере Koala

Росморречфлот: уполномоченные службы расследуют инцидент на танкере Koala

© Фото : Александр ДроZденко/TelegramТанкер "Коала", на котором произошел техногенный инцидент в порту Усть-Луга
Танкер Коала, на котором произошел техногенный инцидент в порту Усть-Луга - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© Фото : Александр ДроZденко/Telegram
Танкер "Коала", на котором произошел техногенный инцидент в порту Усть-Луга
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Росморречфлот сообщил, что уполномоченные службы проводят расследование инцидента на танкере "Koala", где утром в воскресенье, по предварительным данным, произошел взрыв в машинном отделении.
«
"Уполномоченными службами проводится расследование инцидента", — говорится в сообщении.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что инцидент на танкере произошел в порту Усть-Луга во время запуска двигателя. В настоящее время проводятся мероприятия по обследованию машинного отделения и установлению причины аварии.
Танкер Коала, на котором произошел техногенный инцидент в порту Усть-Луга - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Угрозы затопления танкера "Коала" в порту Усть-Луга нет
15:07
 
Усть-ЛугаФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала