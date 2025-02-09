https://ria.ru/20250209/tanker-1998263853.html
В порту Усть-Луга проводят расследование инцидента на танкере Koala
В порту Усть-Луга проводят расследование инцидента на танкере Koala - РИА Новости, 09.02.2025
В порту Усть-Луга проводят расследование инцидента на танкере Koala
Росморречфлот сообщил, что уполномоченные службы проводят расследование инцидента на танкере "Koala", где утром в воскресенье, по предварительным данным,... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T14:53:00+03:00
2025-02-09T14:53:00+03:00
2025-02-09T15:10:00+03:00
усть-луга
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
происшествия
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Росморречфлот сообщил, что уполномоченные службы проводят расследование инцидента на танкере "Koala", где утром в воскресенье, по предварительным данным, произошел взрыв в машинном отделении."Уполномоченными службами проводится расследование инцидента", — говорится в сообщении.Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что инцидент на танкере произошел в порту Усть-Луга во время запуска двигателя. В настоящее время проводятся мероприятия по обследованию машинного отделения и установлению причины аварии.
https://ria.ru/20250209/tanker-1998266203.html
усть-луга
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
усть-луга, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), происшествия
Усть-Луга, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Происшествия
В порту Усть-Луга проводят расследование инцидента на танкере Koala
Росморречфлот: уполномоченные службы расследуют инцидент на танкере Koala