https://ria.ru/20250209/syn-1998255256.html

Подозреваемого в нападении на полицейского в Дербенте судили за теракт

Подозреваемого в нападении на полицейского в Дербенте судили за теракт - РИА Новости, 09.02.2025

Подозреваемого в нападении на полицейского в Дербенте судили за теракт

Задержанный за нападение на полицейского в Дербенте сын экс-главы Табасаранского района Дагестана ранее был осужден по делу о взрыве в отделе полиции, сообщили... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T13:44:00+03:00

2025-02-09T13:44:00+03:00

2025-02-09T13:44:00+03:00

происшествия

табасаранский район

дербент

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МАХАЧКАЛА, 9 фев - РИА Новости. Задержанный за нападение на полицейского в Дербенте сын экс-главы Табасаранского района Дагестана ранее был осужден по делу о взрыве в отделе полиции, сообщили РИА Новости в силовых структурах республики. В ночь на воскресенье в Дербенте трое мужчин напали на сотрудника полиции и, повалив на землю, стали избивать его руками и ногами. Один из подозреваемых завладел табельным оружием сотрудника и выстрелил в него не менее восьми раз. Потерпевшего госпитализировали. По подозрению в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и хищении огнестрельного оружия с применением насилия задержали троих мужчин. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах республики, один из задержанных – Сандро Шихмагомедов, сын экс-главы Табасаранского района Нурмагомеда Шихмагомедова. "Сандро Шихмагомедов был приговорен к полутора годам лишения свободы за причастность к взрыву в селе Хучни Табасаранского района на территории местного РОВД", – сказал собеседник агентства. В сентябре 2013 года в селе Хучни во двор районного отдела полиции террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, установленное в машине. В результате взрыва погибли два человека, еще 17 были госпитализированы.

https://ria.ru/20250207/derbent-1998089820.html

табасаранский район

дербент

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, табасаранский район, дербент