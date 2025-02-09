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Подозреваемого в нападении на полицейского в Дербенте судили за теракт - РИА Новости, 09.02.2025
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13:44 09.02.2025
https://ria.ru/20250209/syn-1998255256.html
Подозреваемого в нападении на полицейского в Дербенте судили за теракт
Подозреваемого в нападении на полицейского в Дербенте судили за теракт - РИА Новости, 09.02.2025
Подозреваемого в нападении на полицейского в Дербенте судили за теракт
Задержанный за нападение на полицейского в Дербенте сын экс-главы Табасаранского района Дагестана ранее был осужден по делу о взрыве в отделе полиции, сообщили... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T13:44:00+03:00
2025-02-09T13:44:00+03:00
происшествия
табасаранский район
дербент
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МАХАЧКАЛА, 9 фев - РИА Новости. Задержанный за нападение на полицейского в Дербенте сын экс-главы Табасаранского района Дагестана ранее был осужден по делу о взрыве в отделе полиции, сообщили РИА Новости в силовых структурах республики. В ночь на воскресенье в Дербенте трое мужчин напали на сотрудника полиции и, повалив на землю, стали избивать его руками и ногами. Один из подозреваемых завладел табельным оружием сотрудника и выстрелил в него не менее восьми раз. Потерпевшего госпитализировали. По подозрению в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и хищении огнестрельного оружия с применением насилия задержали троих мужчин. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах республики, один из задержанных – Сандро Шихмагомедов, сын экс-главы Табасаранского района Нурмагомеда Шихмагомедова. "Сандро Шихмагомедов был приговорен к полутора годам лишения свободы за причастность к взрыву в селе Хучни Табасаранского района на территории местного РОВД", – сказал собеседник агентства. В сентябре 2013 года в селе Хучни во двор районного отдела полиции террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, установленное в машине. В результате взрыва погибли два человека, еще 17 были госпитализированы.
https://ria.ru/20250207/derbent-1998089820.html
табасаранский район
дербент
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РИА Новости
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96
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происшествия, табасаранский район, дербент
Происшествия, Табасаранский район, Дербент
Подозреваемого в нападении на полицейского в Дербенте судили за теракт

Подозреваемого в нападении на полицейского в Дербенте судили по делу о взрыве

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 9 фев - РИА Новости. Задержанный за нападение на полицейского в Дербенте сын экс-главы Табасаранского района Дагестана ранее был осужден по делу о взрыве в отделе полиции, сообщили РИА Новости в силовых структурах республики.
В ночь на воскресенье в Дербенте трое мужчин напали на сотрудника полиции и, повалив на землю, стали избивать его руками и ногами. Один из подозреваемых завладел табельным оружием сотрудника и выстрелил в него не менее восьми раз. Потерпевшего госпитализировали. По подозрению в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и хищении огнестрельного оружия с применением насилия задержали троих мужчин. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах республики, один из задержанных – Сандро Шихмагомедов, сын экс-главы Табасаранского района Нурмагомеда Шихмагомедова.
"Сандро Шихмагомедов был приговорен к полутора годам лишения свободы за причастность к взрыву в селе Хучни Табасаранского района на территории местного РОВД", – сказал собеседник агентства.
В сентябре 2013 года в селе Хучни во двор районного отдела полиции террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, установленное в машине. В результате взрыва погибли два человека, еще 17 были госпитализированы.
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ПроисшествияТабасаранский районДербент
 
 
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