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Брат погибшего вместе с Ефремовым бойца рассказал о его любви к Родине - РИА Новости, 09.02.2025
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04:30 09.02.2025 (обновлено: 05:06 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/spetsoperatsiya-1998216384.html
Брат погибшего вместе с Ефремовым бойца рассказал о его любви к Родине
Брат погибшего вместе с Ефремовым бойца рассказал о его любви к Родине - РИА Новости, 09.02.2025
Брат погибшего вместе с Ефремовым бойца рассказал о его любви к Родине
Боец отряда "Тигр" Сергей Дмитриев с позывным "Медведь", погибший вместе с вице-губернатором Приморья Сергеем Ефремовым в Курской области, настолько сильно... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T04:30:00+03:00
2025-02-09T05:06:00+03:00
россия
курская область
брянская область
сергей ефремов
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
telegram
вооруженные силы украины
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ВЛАДИВОСТОК, 9 фев – РИА Новости. Боец отряда "Тигр" Сергей Дмитриев с позывным "Медведь", погибший вместе с вице-губернатором Приморья Сергеем Ефремовым в Курской области, настолько сильно любил Родину, что от командировки в курское приграничье его не остановил даже трёхлетний сын, сообщил РИА Новости старший брат погибшего Дмитрий Дмитриев. Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил, что Ефремов погиб, выполняя боевые задачи в Курской области. Депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин уточнил РИА Новости, что Ефремов погиб в воскресенье в районе курского приграничья, где идут боевые действия. Информированный источник рассказал РИА Новости, что вместе с Ефремовым погибли ещё два бойца, один из которых - его заместитель с позывным "Леший". Позже в МЧС России сообщили, что сотрудник регионального главка ведомства Александр Иваровский погиб, выполняя задачи специальной военной операции. Власти Приморья после церемонии возложения цветов в память о погибших сообщали, что ее посвятили Ефремову и еще двум бойцам отряда - Сергею Дмитриеву и Александру Иваровскому. "Сергей ушёл добровольцем в зону СВО в 2023-м, был в отряде "Тигр". В прошлом году вернулся домой, а уже осенью отправился в Курскую область. Я пытался его отговорить, хотел, чтобы он хоть немного побыл со своим трехлетним сыном... Брат раньше всегда меня слушался, но в этот раз даже сын его не остановил… Сергей мне сказал: "Враг напал, надо Родину защищать, да и товарищи (с кем был в зоне СВО - ред.) все идут. И уехал... Бесстрашный был и очень сильно Родину любил, с детства был патриотом. Всегда. И для него это были не просто слова, это был образ жизни", - рассказал Дмитриев. По его словам, у младшего брата было много друзей, он был "очень добрым" и всегда спешил на помощь по первому зову. "Сергей был человек большой души, старался всем помочь, бескорыстно. Если у кого беда случается, сразу срывается и - на помощь. И неважно, день это или ночь", - сообщил брат "тигровца". Дмитриев также рассказал, что общался с младшим братом ежедневно. "У нас разница по возрасту с ним восемь лет, но с детства был ему "за папу и за маму", как говорится... И в этой командировке я его заставлял каждый день мне писать: хоть смайлик, хоть что-нибудь. Зачем? Чтобы знать, что все хорошо с ним", - дрогнувшим голосом добавил собеседник агентства. Племянница бойца, Ольга, рассказала, что он был смелым и ничего не боялся. "Всегда улыбался. Не помню, чтобы он грустил. Мы до последнего не верили... Каждый день писала ему в Telegram: а вдруг будет две "галочки" (что сообщение прочитано), а вдруг ошиблись... 20 января ему 42 года исполнилось", - сказала она.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 58 тысяч военных.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20250209/trenirovki-1998215881.html
https://ria.ru/20250208/givi-1998199589.html
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россия, курская область, брянская область, сергей ефремов, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), telegram, вооруженные силы украины
Россия, Курская область, Брянская область, Сергей Ефремов, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Telegram, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Брат погибшего вместе с Ефремовым бойца рассказал о его любви к Родине

Брат погибшего вместе с Ефремовым бойца "Тигра" рассказал о его любви к Родине

© РИА НовостиПогибший в Курской области боец подразделения "Тигр" Сергей Дмитриев
Погибший в Курской области боец подразделения Тигр Сергей Дмитриев - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости
Погибший в Курской области боец подразделения "Тигр" Сергей Дмитриев. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 9 фев – РИА Новости. Боец отряда "Тигр" Сергей Дмитриев с позывным "Медведь", погибший вместе с вице-губернатором Приморья Сергеем Ефремовым в Курской области, настолько сильно любил Родину, что от командировки в курское приграничье его не остановил даже трёхлетний сын, сообщил РИА Новости старший брат погибшего Дмитрий Дмитриев.
Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил, что Ефремов погиб, выполняя боевые задачи в Курской области. Депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин уточнил РИА Новости, что Ефремов погиб в воскресенье в районе курского приграничья, где идут боевые действия. Информированный источник рассказал РИА Новости, что вместе с Ефремовым погибли ещё два бойца, один из которых - его заместитель с позывным "Леший". Позже в МЧС России сообщили, что сотрудник регионального главка ведомства Александр Иваровский погиб, выполняя задачи специальной военной операции. Власти Приморья после церемонии возложения цветов в память о погибших сообщали, что ее посвятили Ефремову и еще двум бойцам отряда - Сергею Дмитриеву и Александру Иваровскому.
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"Сергей ушёл добровольцем в зону СВО в 2023-м, был в отряде "Тигр". В прошлом году вернулся домой, а уже осенью отправился в Курскую область. Я пытался его отговорить, хотел, чтобы он хоть немного побыл со своим трехлетним сыном... Брат раньше всегда меня слушался, но в этот раз даже сын его не остановил… Сергей мне сказал: "Враг напал, надо Родину защищать, да и товарищи (с кем был в зоне СВО - ред.) все идут. И уехал... Бесстрашный был и очень сильно Родину любил, с детства был патриотом. Всегда. И для него это были не просто слова, это был образ жизни", - рассказал Дмитриев.
По его словам, у младшего брата было много друзей, он был "очень добрым" и всегда спешил на помощь по первому зову. "Сергей был человек большой души, старался всем помочь, бескорыстно. Если у кого беда случается, сразу срывается и - на помощь. И неважно, день это или ночь", - сообщил брат "тигровца".
Дмитриев также рассказал, что общался с младшим братом ежедневно. "У нас разница по возрасту с ним восемь лет, но с детства был ему "за папу и за маму", как говорится... И в этой командировке я его заставлял каждый день мне писать: хоть смайлик, хоть что-нибудь. Зачем? Чтобы знать, что все хорошо с ним", - дрогнувшим голосом добавил собеседник агентства.
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Племянница бойца, Ольга, рассказала, что он был смелым и ничего не боялся. "Всегда улыбался. Не помню, чтобы он грустил. Мы до последнего не верили... Каждый день писала ему в Telegram: а вдруг будет две "галочки" (что сообщение прочитано), а вдруг ошиблись... 20 января ему 42 года исполнилось", - сказала она.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 58 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьСергей ЕфремовВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)TelegramВооруженные силы Украины
 
 
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