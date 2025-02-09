https://ria.ru/20250209/smi-1998281996.html

Часть боевиков РПК покинет Сирию, сообщили СМИ

Часть боевиков РПК покинет Сирию, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.02.2025

Часть боевиков РПК покинет Сирию, сообщили СМИ

Часть боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) покинет Сирию, согласно договоренности с США, пишет турецкая проправительственная газета... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T17:56:00+03:00

2025-02-09T17:56:00+03:00

2025-02-09T17:56:00+03:00

в мире

турция

сирия

сша

реджеп тайип эрдоган

министерство обороны сша

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АНКАРА, 9 фев - РИА Новости. Часть боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) покинет Сирию, согласно договоренности с США, пишет турецкая проправительственная газета Türkiye со ссылкой на источники в регионе. Анкара готова к ситуации, которая может возникнуть в результате ухода США из Сирии, заявил ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "Пока Пентагон строит планы по уходу из страны (Сирии), по информации, полученной нами из полевых источников, на встрече между США и PПK / PYD, которую поддерживают США, было решено, что террористическая организация численностью 10 тысяч человек покинет Сирию. Было заявлено, что террористы согласились взять с собой в Ирак тяжелое вооружение",- пишет издание. Вооруженный конфликт с РПК начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.

https://ria.ru/20241223/sirija-1990779124.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, турция, сирия, сша, реджеп тайип эрдоган, министерство обороны сша