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Часть боевиков РПК покинет Сирию, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.02.2025
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17:56 09.02.2025
https://ria.ru/20250209/smi-1998281996.html
Часть боевиков РПК покинет Сирию, сообщили СМИ
Часть боевиков РПК покинет Сирию, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.02.2025
Часть боевиков РПК покинет Сирию, сообщили СМИ
Часть боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) покинет Сирию, согласно договоренности с США, пишет турецкая проправительственная газета... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T17:56:00+03:00
2025-02-09T17:56:00+03:00
в мире
турция
сирия
сша
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 9 фев - РИА Новости. Часть боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) покинет Сирию, согласно договоренности с США, пишет турецкая проправительственная газета Türkiye со ссылкой на источники в регионе. Анкара готова к ситуации, которая может возникнуть в результате ухода США из Сирии, заявил ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "Пока Пентагон строит планы по уходу из страны (Сирии), по информации, полученной нами из полевых источников, на встрече между США и PПK / PYD, которую поддерживают США, было решено, что террористическая организация численностью 10 тысяч человек покинет Сирию. Было заявлено, что террористы согласились взять с собой в Ирак тяжелое вооружение",- пишет издание. Вооруженный конфликт с РПК начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.
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в мире, турция, сирия, сша, реджеп тайип эрдоган, министерство обороны сша
В мире, Турция, Сирия, США, Реджеп Тайип Эрдоган, Министерство обороны США
Часть боевиков РПК покинет Сирию, сообщили СМИ

Turkiye: часть боевиков РПК покинет Сирию по договоренности с США

© AP Photo / Andrew MedichiniФлаг Рабочей партии Курдистана
Флаг Рабочей партии Курдистана - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© AP Photo / Andrew Medichini
Флаг Рабочей партии Курдистана. Архивное фото
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АНКАРА, 9 фев - РИА Новости. Часть боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) покинет Сирию, согласно договоренности с США, пишет турецкая проправительственная газета Türkiye со ссылкой на источники в регионе.
Анкара готова к ситуации, которая может возникнуть в результате ухода США из Сирии, заявил ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Пока Пентагон строит планы по уходу из страны (Сирии), по информации, полученной нами из полевых источников, на встрече между США и PПK / PYD, которую поддерживают США, было решено, что террористическая организация численностью 10 тысяч человек покинет Сирию. Было заявлено, что террористы согласились взять с собой в Ирак тяжелое вооружение",- пишет издание.
Вооруженный конфликт с РПК начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.
Сирия - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
СМИ: США направили в Сирию военное оборудование для боевиков РПК
23 декабря 2024, 09:58
 
В миреТурцияСирияСШАРеджеп Тайип ЭрдоганМинистерство обороны США
 
 
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