Рейтинг@Mail.ru
В Дербенте задержали подозреваемых в нападении на полицейского - РИА Новости, 09.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:05 09.02.2025 (обновлено: 12:05 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/sk-1998242152.html
В Дербенте задержали подозреваемых в нападении на полицейского
В Дербенте задержали подозреваемых в нападении на полицейского - РИА Новости, 09.02.2025
В Дербенте задержали подозреваемых в нападении на полицейского
Задержаны трое подозреваемых в нападении и стрельбе в полицейского в Дербенте, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T11:05:00+03:00
2025-02-09T12:05:00+03:00
происшествия
дербент
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638359_78:0:2373:1291_1920x0_80_0_0_6510616187b2f0ca7fdc64e8eaa425c3.jpg
МАХАЧКАЛА, 9 фев - РИА Новости. Задержаны трое подозреваемых в нападении и стрельбе в полицейского в Дербенте, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану.Ранее источник РИА Новости в силовых структурах региона сообщал, что минувшей ночью в Дербенте сотрудника полиции ранили из его табельного пистолета. Он получил огнестрельное ранение в бедро и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии."Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника ОБ ППСП отдела МВД России по городу Дербенту по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и п. "б" ч. 4 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия с применением насилия, опасного для жизни или здоровья)… Подозреваемые задержаны", – говорится в сообщении.По версии следствия, трое мужчин около одного из общественных заведений в Дербенте напали на сотрудника полиции и, повалив на землю, стали избивать его руками и ногами. Один из подозреваемых завладел табельным оружием сотрудника и выстрелил в него не менее восьми раз.В прокуратуре Дагестана сообщили РИА Новости, что ход расследования уголовного дела поставлен на контроль. На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехал прокурор Дербента Алексей Морозов.
https://ria.ru/20250209/politseyskiy-1998238139.html
https://ria.ru/20250209/gamburg-1998236583.html
дербент
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638359_652:0:2373:1291_1920x0_80_0_0_6f82d49fbecd9a5a264a806bf496d762.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, дербент, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Дербент, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дербенте задержали подозреваемых в нападении на полицейского

СК: в Дербенте задержали троих подозреваемых в нападении на полицейского

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 9 фев - РИА Новости. Задержаны трое подозреваемых в нападении и стрельбе в полицейского в Дербенте, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану.
Ранее источник РИА Новости в силовых структурах региона сообщал, что минувшей ночью в Дербенте сотрудника полиции ранили из его табельного пистолета. Он получил огнестрельное ранение в бедро и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Источник сообщил подробности нападения на полицейского в Дербенте
10:28
"Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника ОБ ППСП отдела МВД России по городу Дербенту по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и п. "б" ч. 4 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия с применением насилия, опасного для жизни или здоровья)… Подозреваемые задержаны", – говорится в сообщении.
По версии следствия, трое мужчин около одного из общественных заведений в Дербенте напали на сотрудника полиции и, повалив на землю, стали избивать его руками и ногами. Один из подозреваемых завладел табельным оружием сотрудника и выстрелил в него не менее восьми раз.
В прокуратуре Дагестана сообщили РИА Новости, что ход расследования уголовного дела поставлен на контроль. На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехал прокурор Дербента Алексей Морозов.
Полицейский в Германии - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
В Гамбурге мужчина открыл огонь по полицейским
10:11
 
ПроисшествияДербентСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала