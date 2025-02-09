В Дербенте задержали подозреваемых в нападении на полицейского
СК: в Дербенте задержали троих подозреваемых в нападении на полицейского
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 9 фев - РИА Новости. Задержаны трое подозреваемых в нападении и стрельбе в полицейского в Дербенте, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану.
Ранее источник РИА Новости в силовых структурах региона сообщал, что минувшей ночью в Дербенте сотрудника полиции ранили из его табельного пистолета. Он получил огнестрельное ранение в бедро и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
"Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника ОБ ППСП отдела МВД России по городу Дербенту по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и п. "б" ч. 4 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия с применением насилия, опасного для жизни или здоровья)… Подозреваемые задержаны", – говорится в сообщении.
По версии следствия, трое мужчин около одного из общественных заведений в Дербенте напали на сотрудника полиции и, повалив на землю, стали избивать его руками и ногами. Один из подозреваемых завладел табельным оружием сотрудника и выстрелил в него не менее восьми раз.
В прокуратуре Дагестана сообщили РИА Новости, что ход расследования уголовного дела поставлен на контроль. На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехал прокурор Дербента Алексей Морозов.