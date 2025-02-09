https://ria.ru/20250209/sk-1998242152.html

В Дербенте задержали подозреваемых в нападении на полицейского

В Дербенте задержали подозреваемых в нападении на полицейского - РИА Новости, 09.02.2025

В Дербенте задержали подозреваемых в нападении на полицейского

Задержаны трое подозреваемых в нападении и стрельбе в полицейского в Дербенте, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану. РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T11:05:00+03:00

2025-02-09T11:05:00+03:00

2025-02-09T12:05:00+03:00

происшествия

дербент

следственный комитет россии (ск рф)

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МАХАЧКАЛА, 9 фев - РИА Новости. Задержаны трое подозреваемых в нападении и стрельбе в полицейского в Дербенте, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану.Ранее источник РИА Новости в силовых структурах региона сообщал, что минувшей ночью в Дербенте сотрудника полиции ранили из его табельного пистолета. Он получил огнестрельное ранение в бедро и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии."Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника ОБ ППСП отдела МВД России по городу Дербенту по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и п. "б" ч. 4 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия с применением насилия, опасного для жизни или здоровья)… Подозреваемые задержаны", – говорится в сообщении.По версии следствия, трое мужчин около одного из общественных заведений в Дербенте напали на сотрудника полиции и, повалив на землю, стали избивать его руками и ногами. Один из подозреваемых завладел табельным оружием сотрудника и выстрелил в него не менее восьми раз.В прокуратуре Дагестана сообщили РИА Новости, что ход расследования уголовного дела поставлен на контроль. На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехал прокурор Дербента Алексей Морозов.

https://ria.ru/20250209/politseyskiy-1998238139.html

https://ria.ru/20250209/gamburg-1998236583.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, дербент, следственный комитет россии (ск рф)