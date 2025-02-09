https://ria.ru/20250209/shri-lanka-1998291981.html

Обезьяна устроила блэкаут на Шри-Ланке

Обезьяна устроила блэкаут на Шри-Ланке - РИА Новости, 09.02.2025

Обезьяна устроила блэкаут на Шри-Ланке

На Шри-Ланке проникновение обезьяны на электрическую подстанцию привело к отключению электроэнергии по всей стране, заявил министр энергетики Кумара Джаякоди. РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T19:23:00+03:00

2025-02-09T19:23:00+03:00

2025-02-09T20:16:00+03:00

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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 фев — РИА Новости. На Шри-Ланке проникновение обезьяны на электрическую подстанцию привело к отключению электроэнергии по всей стране, заявил министр энергетики Кумара Джаякоди. "Обезьяна соприкоснулась с нашим сетевым трансформатором, что привело к дисбалансу в системе", — сказал он местным СМИ. Позже Министерство энергетики сообщило, что причиной отключения электроэнергии на всем острове стала чрезвычайная ситуация на сетевой подстанции в Панадуре. По данным ведомства, причиной неисправности послужило падение обезьяны на линию электропередачи сетевой подстанции.Отключение началось в 11:30 по местному времени (9:00 мск). Ремонтные работы заняли несколько часов и сопровождались некоторыми сбоями, но уже вечером Министерство энергетики страны сообщило о восстановлении подачи энергии по всей Шри-Ланке.

https://ria.ru/20241126/zmeya-1985833399.html

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