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Обезьяна устроила блэкаут на Шри-Ланке - РИА Новости, 09.02.2025
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19:23 09.02.2025 (обновлено: 20:16 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/shri-lanka-1998291981.html
Обезьяна устроила блэкаут на Шри-Ланке
Обезьяна устроила блэкаут на Шри-Ланке - РИА Новости, 09.02.2025
Обезьяна устроила блэкаут на Шри-Ланке
На Шри-Ланке проникновение обезьяны на электрическую подстанцию привело к отключению электроэнергии по всей стране, заявил министр энергетики Кумара Джаякоди. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T19:23:00+03:00
2025-02-09T20:16:00+03:00
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 фев — РИА Новости. На Шри-Ланке проникновение обезьяны на электрическую подстанцию привело к отключению электроэнергии по всей стране, заявил министр энергетики Кумара Джаякоди. "Обезьяна соприкоснулась с нашим сетевым трансформатором, что привело к дисбалансу в системе", — сказал он местным СМИ. Позже Министерство энергетики сообщило, что причиной отключения электроэнергии на всем острове стала чрезвычайная ситуация на сетевой подстанции в Панадуре. По данным ведомства, причиной неисправности послужило падение обезьяны на линию электропередачи сетевой подстанции.Отключение началось в 11:30 по местному времени (9:00 мск). Ремонтные работы заняли несколько часов и сопровождались некоторыми сбоями, но уже вечером Министерство энергетики страны сообщило о восстановлении подачи энергии по всей Шри-Ланке.
https://ria.ru/20241126/zmeya-1985833399.html
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в мире, шри-ланка
В мире, Шри-Ланка
Обезьяна устроила блэкаут на Шри-Ланке

Проникновение обезьяны на подстанцию на Шри-Ланке привело к отключению света

© Pixabay / DevanathОбезьяна
Обезьяна - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© Pixabay / Devanath
Обезьяна. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 фев — РИА Новости. На Шри-Ланке проникновение обезьяны на электрическую подстанцию привело к отключению электроэнергии по всей стране, заявил министр энергетики Кумара Джаякоди.
"Обезьяна соприкоснулась с нашим сетевым трансформатором, что привело к дисбалансу в системе", — сказал он местным СМИ.
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Позже Министерство энергетики сообщило, что причиной отключения электроэнергии на всем острове стала чрезвычайная ситуация на сетевой подстанции в Панадуре. По данным ведомства, причиной неисправности послужило падение обезьяны на линию электропередачи сетевой подстанции.
Отключение началось в 11:30 по местному времени (9:00 мск). Ремонтные работы заняли несколько часов и сопровождались некоторыми сбоями, но уже вечером Министерство энергетики страны сообщило о восстановлении подачи энергии по всей Шри-Ланке.
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