Россия готова помочь Еревану и Баку в нормализации отношений, заявил посол
Посол подтвердил решимость России помочь в нормализации отношений Еревана и Баку
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Посольство РФ в Ереване. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 9 фев – РИА Новости. Посол РФ в Армении Сергей Копыркин подтвердил решимость российской стороны помочь в нормализации отношений между Ереваном и Баку.
По его словам, в повестке дня армяно-российского двустороннего диалога Москва уделяет приоритетное внимание вопросам региональной безопасности.
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"Россия полна решимости оказать все необходимое содействие нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном по всем трекам в развитие трехсторонних договоренностей, достигнутых в 2020-2022 годах руководителями России, Армении и Азербайджана, в том числе в выработке положений сбалансированного и взаимоприемлемого мирного договора, делимитации и демаркации границ и разблокировании коммуникаций", - заявил Копыркин, выступая на приеме по случаю Дня дипломатического работника РФ.
По его словам, российско-армянские союзнические отношения адаптируются к новым реалиям в регионе и в мире, но ключевым элементом остается убежденность обеих сторон в том, что тесное стратегическое партнерство отвечает коренным интересам двух стран и братских народов. Копыркин отметил, что этот настрой подтвердили прошедшие 21 января в Москве переговоры министров иностранных дел России и Армении Сергея Лаврова Арарат Мирзояна.
Он добавил, что российско-армянские торгово-экономические отношения развиваются по восходящей, а Россия прочно удерживает место главного внешнеторгового и инвестиционного партнера Армении.
"Важной составляющей наших отношений остаются культурно-гуманитарные связи, взаимодействие в области образования, межчеловеческие контакты, большую роль в поддержании которых играют организации соотечественников", - заявил Копыркин.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.