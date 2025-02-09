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Россия готова помочь Еревану и Баку в нормализации отношений, заявил посол - РИА Новости, 09.02.2025
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20:49 09.02.2025 (обновлено: 20:53 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/rossija-1998300783.html
Россия готова помочь Еревану и Баку в нормализации отношений, заявил посол
Россия готова помочь Еревану и Баку в нормализации отношений, заявил посол - РИА Новости, 09.02.2025
Россия готова помочь Еревану и Баку в нормализации отношений, заявил посол
Посол РФ в Армении Сергей Копыркин подтвердил решимость российской стороны помочь в нормализации отношений между Ереваном и Баку. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T20:49:00+03:00
2025-02-09T20:53:00+03:00
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ЕРЕВАН, 9 фев – РИА Новости. Посол РФ в Армении Сергей Копыркин подтвердил решимость российской стороны помочь в нормализации отношений между Ереваном и Баку. По его словам, в повестке дня армяно-российского двустороннего диалога Москва уделяет приоритетное внимание вопросам региональной безопасности. "Россия полна решимости оказать все необходимое содействие нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном по всем трекам в развитие трехсторонних договоренностей, достигнутых в 2020-2022 годах руководителями России, Армении и Азербайджана, в том числе в выработке положений сбалансированного и взаимоприемлемого мирного договора, делимитации и демаркации границ и разблокировании коммуникаций", - заявил Копыркин, выступая на приеме по случаю Дня дипломатического работника РФ. По его словам, российско-армянские союзнические отношения адаптируются к новым реалиям в регионе и в мире, но ключевым элементом остается убежденность обеих сторон в том, что тесное стратегическое партнерство отвечает коренным интересам двух стран и братских народов. Копыркин отметил, что этот настрой подтвердили прошедшие 21 января в Москве переговоры министров иностранных дел России и Армении Сергея Лаврова Арарат Мирзояна. Он добавил, что российско-армянские торгово-экономические отношения развиваются по восходящей, а Россия прочно удерживает место главного внешнеторгового и инвестиционного партнера Армении. "Важной составляющей наших отношений остаются культурно-гуманитарные связи, взаимодействие в области образования, межчеловеческие контакты, большую роль в поддержании которых играют организации соотечественников", - заявил Копыркин. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
https://ria.ru/20250205/pashinjan-1997449006.html
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в мире, россия, армения, ереван, сергей лавров, никол пашинян, евросоюз
В мире, Россия, Армения, Ереван, Сергей Лавров, Никол Пашинян, Евросоюз
Россия готова помочь Еревану и Баку в нормализации отношений, заявил посол

Посол подтвердил решимость России помочь в нормализации отношений Еревана и Баку

CC BY-SA 3.0 / Alaexis / Посольство РФ в Ереване
Посольство РФ в Ереване - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
CC BY-SA 3.0 / Alaexis /
Посольство РФ в Ереване. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 9 фев – РИА Новости. Посол РФ в Армении Сергей Копыркин подтвердил решимость российской стороны помочь в нормализации отношений между Ереваном и Баку.
По его словам, в повестке дня армяно-российского двустороннего диалога Москва уделяет приоритетное внимание вопросам региональной безопасности.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Пашинян предложил Азербайджану начать отношения с чистого листа
5 февраля, 10:27
«
"Россия полна решимости оказать все необходимое содействие нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном по всем трекам в развитие трехсторонних договоренностей, достигнутых в 2020-2022 годах руководителями России, Армении и Азербайджана, в том числе в выработке положений сбалансированного и взаимоприемлемого мирного договора, делимитации и демаркации границ и разблокировании коммуникаций", - заявил Копыркин, выступая на приеме по случаю Дня дипломатического работника РФ.
По его словам, российско-армянские союзнические отношения адаптируются к новым реалиям в регионе и в мире, но ключевым элементом остается убежденность обеих сторон в том, что тесное стратегическое партнерство отвечает коренным интересам двух стран и братских народов. Копыркин отметил, что этот настрой подтвердили прошедшие 21 января в Москве переговоры министров иностранных дел России и Армении Сергея Лаврова Арарат Мирзояна.
Он добавил, что российско-армянские торгово-экономические отношения развиваются по восходящей, а Россия прочно удерживает место главного внешнеторгового и инвестиционного партнера Армении.
"Важной составляющей наших отношений остаются культурно-гуманитарные связи, взаимодействие в области образования, межчеловеческие контакты, большую роль в поддержании которых играют организации соотечественников", - заявил Копыркин.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Глава МИД Армении назвал важный компонент сотрудничества с Россией
21 января, 13:02
 
В миреРоссияАрменияЕреванСергей ЛавровНикол ПашинянЕвросоюз
 
 
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