https://ria.ru/20250209/rossija-1998300783.html

Россия готова помочь Еревану и Баку в нормализации отношений, заявил посол

Россия готова помочь Еревану и Баку в нормализации отношений, заявил посол - РИА Новости, 09.02.2025

Россия готова помочь Еревану и Баку в нормализации отношений, заявил посол

Посол РФ в Армении Сергей Копыркин подтвердил решимость российской стороны помочь в нормализации отношений между Ереваном и Баку. РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T20:49:00+03:00

2025-02-09T20:49:00+03:00

2025-02-09T20:53:00+03:00

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ЕРЕВАН, 9 фев – РИА Новости. Посол РФ в Армении Сергей Копыркин подтвердил решимость российской стороны помочь в нормализации отношений между Ереваном и Баку. По его словам, в повестке дня армяно-российского двустороннего диалога Москва уделяет приоритетное внимание вопросам региональной безопасности. "Россия полна решимости оказать все необходимое содействие нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном по всем трекам в развитие трехсторонних договоренностей, достигнутых в 2020-2022 годах руководителями России, Армении и Азербайджана, в том числе в выработке положений сбалансированного и взаимоприемлемого мирного договора, делимитации и демаркации границ и разблокировании коммуникаций", - заявил Копыркин, выступая на приеме по случаю Дня дипломатического работника РФ. По его словам, российско-армянские союзнические отношения адаптируются к новым реалиям в регионе и в мире, но ключевым элементом остается убежденность обеих сторон в том, что тесное стратегическое партнерство отвечает коренным интересам двух стран и братских народов. Копыркин отметил, что этот настрой подтвердили прошедшие 21 января в Москве переговоры министров иностранных дел России и Армении Сергея Лаврова Арарат Мирзояна. Он добавил, что российско-армянские торгово-экономические отношения развиваются по восходящей, а Россия прочно удерживает место главного внешнеторгового и инвестиционного партнера Армении. "Важной составляющей наших отношений остаются культурно-гуманитарные связи, взаимодействие в области образования, межчеловеческие контакты, большую роль в поддержании которых играют организации соотечественников", - заявил Копыркин. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.

https://ria.ru/20250205/pashinjan-1997449006.html

https://ria.ru/20250121/armeniya-1994784507.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, армения, ереван, сергей лавров, никол пашинян, евросоюз