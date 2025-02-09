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Умер научный руководитель Института США и Канады РАН Сергей Рогов - РИА Новости, 09.02.2025
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20:35 09.02.2025 (обновлено: 20:53 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/rogov--1998299778.html
Умер научный руководитель Института США и Канады РАН Сергей Рогов
Умер научный руководитель Института США и Канады РАН Сергей Рогов - РИА Новости, 09.02.2025
Умер научный руководитель Института США и Канады РАН Сергей Рогов
Известный американист, научный руководитель Института США и Канады РАН академик Сергей Рогов скончался на 77-м году жизни. РИА Новости, 09.02.2025
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2025-02-09T20:53:00+03:00
сергей рогов
российская академия наук
россия
общество
сша
российский совет по международным делам
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Известный американист, научный руководитель Института США и Канады РАН академик Сергей Рогов скончался на 77-м году жизни."Сергей Михайлович Рогов ушел из жизни", - сообщили РИА Новости в пресс-службе института.Советский и российский политолог, Рогов в 1995-2015 годах возглавлял Институт США и Канады РАН, с 2011 года был членом научного совета Российского совета по международным делам. Рогов был специалистом в области международных отношений и военной политики США и России.
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7 495 645-6601
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сергей рогов, российская академия наук, россия, общество, сша, российский совет по международным делам
Сергей Рогов, Российская академия наук, Россия, Общество, США, Российский совет по международным делам
Умер научный руководитель Института США и Канады РАН Сергей Рогов

Научный руководитель Института США и Канады Сергей Рогов умер на 77-м году жизни

© РИА Новости / Александр НатрускинСергей Рогов, советский и российский политолог, действительный член Российской академии наук, доктор исторических наук, профессор
Сергей Рогов, советский и российский политолог, действительный член Российской академии наук, доктор исторических наук, профессор - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости / Александр Натрускин
Сергей Рогов, советский и российский политолог, действительный член Российской академии наук, доктор исторических наук, профессор. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Известный американист, научный руководитель Института США и Канады РАН академик Сергей Рогов скончался на 77-м году жизни.
"Сергей Михайлович Рогов ушел из жизни", - сообщили РИА Новости в пресс-службе института.
Советский и российский политолог, Рогов в 1995-2015 годах возглавлял Институт США и Канады РАН, с 2011 года был членом научного совета Российского совета по международным делам. Рогов был специалистом в области международных отношений и военной политики США и России.
 
Сергей РоговРоссийская академия наукРоссияОбществоСШАРоссийский совет по международным делам
 
 
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