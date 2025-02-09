https://ria.ru/20250209/rogov--1998299778.html
Умер научный руководитель Института США и Канады РАН Сергей Рогов
Умер научный руководитель Института США и Канады РАН Сергей Рогов - РИА Новости, 09.02.2025
Умер научный руководитель Института США и Канады РАН Сергей Рогов
Известный американист, научный руководитель Института США и Канады РАН академик Сергей Рогов скончался на 77-м году жизни. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T20:35:00+03:00
2025-02-09T20:35:00+03:00
2025-02-09T20:53:00+03:00
сергей рогов
российская академия наук
россия
общество
сша
российский совет по международным делам
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148179/82/1481798237_0:0:5184:2916_1920x0_80_0_0_2e3063c3f60e51f44fda7fd98f502698.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Известный американист, научный руководитель Института США и Канады РАН академик Сергей Рогов скончался на 77-м году жизни."Сергей Михайлович Рогов ушел из жизни", - сообщили РИА Новости в пресс-службе института.Советский и российский политолог, Рогов в 1995-2015 годах возглавлял Институт США и Канады РАН, с 2011 года был членом научного совета Российского совета по международным делам. Рогов был специалистом в области международных отношений и военной политики США и России.
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148179/82/1481798237_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_6ac48f711fd36f87eca09721593e1e32.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей рогов, российская академия наук, россия, общество, сша, российский совет по международным делам
Сергей Рогов, Российская академия наук, Россия, Общество, США, Российский совет по международным делам
Умер научный руководитель Института США и Канады РАН Сергей Рогов
Научный руководитель Института США и Канады Сергей Рогов умер на 77-м году жизни