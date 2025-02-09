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Умер научный руководитель Института США и Канады РАН Сергей Рогов

Умер научный руководитель Института США и Канады РАН Сергей Рогов - РИА Новости, 09.02.2025

Умер научный руководитель Института США и Канады РАН Сергей Рогов

Известный американист, научный руководитель Института США и Канады РАН академик Сергей Рогов скончался на 77-м году жизни. РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T20:35:00+03:00

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сергей рогов

российская академия наук

россия

общество

сша

российский совет по международным делам

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Известный американист, научный руководитель Института США и Канады РАН академик Сергей Рогов скончался на 77-м году жизни."Сергей Михайлович Рогов ушел из жизни", - сообщили РИА Новости в пресс-службе института.Советский и российский политолог, Рогов в 1995-2015 годах возглавлял Институт США и Канады РАН, с 2011 года был членом научного совета Российского совета по международным делам. Рогов был специалистом в области международных отношений и военной политики США и России.

россия

сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сергей рогов, российская академия наук, россия, общество, сша, российский совет по международным делам