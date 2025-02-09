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Путин наградил министров здравоохранения ДНР и Белгородской области - РИА Новости, 09.02.2025
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14:25 09.02.2025
https://ria.ru/20250209/putin-1998260208.html
Путин наградил министров здравоохранения ДНР и Белгородской области
Путин наградил министров здравоохранения ДНР и Белгородской области - РИА Новости, 09.02.2025
Путин наградил министров здравоохранения ДНР и Белгородской области
Президент России Владимир Путин наградил медалями ордена "За заслуги перед отечеством" II степени исполняющего обязанности министра здравоохранения ДНР Дмитрия... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T14:25:00+03:00
2025-02-09T14:25:00+03:00
донецкая народная республика
россия
белгородская область
владимир путин
министерство здравоохранения днр
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил медалями ордена "За заслуги перед отечеством" II степени исполняющего обязанности министра здравоохранения ДНР Дмитрия Гарцева и главу минздрава Белгородской области Андрея Иконникова. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Гарцева Дмитрия Анатольевича - исполняющего обязанности министра здравоохранения Донецкой Народной Республики.... Иконникова Андрея Александровича - министра здравоохранения Белгородской области", - указано в документе.
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донецкая народная республика
россия
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донецкая народная республика, россия, белгородская область, владимир путин, министерство здравоохранения днр
Донецкая Народная Республика, Россия, Белгородская область, Владимир Путин, Министерство здравоохранения ДНР
Путин наградил министров здравоохранения ДНР и Белгородской области

Путин удостоил госнаград министров здравоохранения ДНР и Белгородской области

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил медалями ордена "За заслуги перед отечеством" II степени исполняющего обязанности министра здравоохранения ДНР Дмитрия Гарцева и главу минздрава Белгородской области Андрея Иконникова.
Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«
"За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Гарцева Дмитрия Анатольевича - исполняющего обязанности министра здравоохранения Донецкой Народной Республики.... Иконникова Андрея Александровича - министра здравоохранения Белгородской области", - указано в документе.
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Донецкая Народная РеспубликаРоссияБелгородская областьВладимир ПутинМинистерство здравоохранения ДНР
 
 
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