https://ria.ru/20250209/putin-1998260208.html

Путин наградил министров здравоохранения ДНР и Белгородской области

Путин наградил министров здравоохранения ДНР и Белгородской области - РИА Новости, 09.02.2025

Путин наградил министров здравоохранения ДНР и Белгородской области

Президент России Владимир Путин наградил медалями ордена "За заслуги перед отечеством" II степени исполняющего обязанности министра здравоохранения ДНР Дмитрия... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T14:25:00+03:00

2025-02-09T14:25:00+03:00

2025-02-09T14:25:00+03:00

донецкая народная республика

россия

белгородская область

владимир путин

министерство здравоохранения днр

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил медалями ордена "За заслуги перед отечеством" II степени исполняющего обязанности министра здравоохранения ДНР Дмитрия Гарцева и главу минздрава Белгородской области Андрея Иконникова. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Гарцева Дмитрия Анатольевича - исполняющего обязанности министра здравоохранения Донецкой Народной Республики.... Иконникова Андрея Александровича - министра здравоохранения Белгородской области", - указано в документе.

https://ria.ru/20241121/dnr-1985036627.html

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россия

белгородская область

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

донецкая народная республика, россия, белгородская область, владимир путин, министерство здравоохранения днр