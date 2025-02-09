https://ria.ru/20250209/putin-1998260208.html
Путин наградил министров здравоохранения ДНР и Белгородской области
Путин наградил министров здравоохранения ДНР и Белгородской области - РИА Новости, 09.02.2025
Путин наградил министров здравоохранения ДНР и Белгородской области
Президент России Владимир Путин наградил медалями ордена "За заслуги перед отечеством" II степени исполняющего обязанности министра здравоохранения ДНР Дмитрия... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T14:25:00+03:00
2025-02-09T14:25:00+03:00
2025-02-09T14:25:00+03:00
донецкая народная республика
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белгородская область
владимир путин
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил медалями ордена "За заслуги перед отечеством" II степени исполняющего обязанности министра здравоохранения ДНР Дмитрия Гарцева и главу минздрава Белгородской области Андрея Иконникова. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Гарцева Дмитрия Анатольевича - исполняющего обязанности министра здравоохранения Донецкой Народной Республики.... Иконникова Андрея Александровича - министра здравоохранения Белгородской области", - указано в документе.
https://ria.ru/20241121/dnr-1985036627.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, белгородская область, владимир путин, министерство здравоохранения днр
Донецкая Народная Республика, Россия, Белгородская область, Владимир Путин, Министерство здравоохранения ДНР
Путин наградил министров здравоохранения ДНР и Белгородской области
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