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"Удар мимо цели": Пушков неожиданно высказался о Маске и Трампе - РИА Новости, 09.02.2025
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00:26 09.02.2025 (обновлено: 05:28 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/pushkov-1998206546.html
"Удар мимо цели": Пушков неожиданно высказался о Маске и Трампе
"Удар мимо цели": Пушков неожиданно высказался о Маске и Трампе - РИА Новости, 09.02.2025
"Удар мимо цели": Пушков неожиданно высказался о Маске и Трампе
Редакции американского журнала Time не удалось расколоть отношения американского предпринимателя Илона Маска и главы Белого дома Дональда Трампа публикацией... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T00:26:00+03:00
2025-02-09T05:28:00+03:00
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Редакции американского журнала Time не удалось расколоть отношения американского предпринимателя Илона Маска и главы Белого дома Дональда Трампа публикацией директора SpaceX на обложку свежего номера. Такое мнение высказал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале."Попытка "развести" Трампа и Маска очевидна, но вряд ли это нарушит отношения между ними. У Трампа неплохое чувство юмора &lt;…&gt;. Так что удар журнала — мимо цели", — написал он.Несмотря на это, констатировал парламентарий, фигура Маска играет в политике Трампа далеко не последнюю роль.Ранее журнал Time показал обложку февральского выпуска, на которой Илон Маск изображен сидящим за рабочим столом президента США, а за его спиной стоят два флага: государственный флаг Соединенных Штатов и флаг президента.Маск же, в свою очередь, заявлял, что не хочет появляться на обложках журналов.
https://ria.ru/20250208/pushkov-1998190888.html
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в мире, сша, илон маск, дональд трамп, алексей пушков, совет федерации рф
В мире, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Алексей Пушков, Совет Федерации РФ
"Удар мимо цели": Пушков неожиданно высказался о Маске и Трампе

Пушков: журналу Time не удалось поссорить Маска с Трампом

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Илон Маск
Дональд Трамп и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Илон Маск . Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Редакции американского журнала Time не удалось расколоть отношения американского предпринимателя Илона Маска и главы Белого дома Дональда Трампа публикацией директора SpaceX на обложку свежего номера. Такое мнение высказал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
«
"Попытка "развести" Трампа и Маска очевидна, но вряд ли это нарушит отношения между ними. У Трампа неплохое чувство юмора <…>. Так что удар журнала — мимо цели", — написал он.
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Несмотря на это, констатировал парламентарий, фигура Маска играет в политике Трампа далеко не последнюю роль.
Ранее журнал Time показал обложку февральского выпуска, на которой Илон Маск изображен сидящим за рабочим столом президента США, а за его спиной стоят два флага: государственный флаг Соединенных Штатов и флаг президента.
Маск же, в свою очередь, заявлял, что не хочет появляться на обложках журналов.
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В миреСШАИлон МаскДональд ТрампАлексей ПушковСовет Федерации РФ
 
 
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