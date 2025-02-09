https://ria.ru/20250209/pushkov-1998206546.html
"Удар мимо цели": Пушков неожиданно высказался о Маске и Трампе
"Удар мимо цели": Пушков неожиданно высказался о Маске и Трампе - РИА Новости, 09.02.2025
"Удар мимо цели": Пушков неожиданно высказался о Маске и Трампе
Редакции американского журнала Time не удалось расколоть отношения американского предпринимателя Илона Маска и главы Белого дома Дональда Трампа публикацией... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T00:26:00+03:00
2025-02-09T00:26:00+03:00
2025-02-09T05:28:00+03:00
в мире
сша
илон маск
дональд трамп
алексей пушков
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976735989_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_451d9590d26b68869cffb946d2f45104.jpg
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Редакции американского журнала Time не удалось расколоть отношения американского предпринимателя Илона Маска и главы Белого дома Дональда Трампа публикацией директора SpaceX на обложку свежего номера. Такое мнение высказал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале."Попытка "развести" Трампа и Маска очевидна, но вряд ли это нарушит отношения между ними. У Трампа неплохое чувство юмора <…>. Так что удар журнала — мимо цели", — написал он.Несмотря на это, констатировал парламентарий, фигура Маска играет в политике Трампа далеко не последнюю роль.Ранее журнал Time показал обложку февральского выпуска, на которой Илон Маск изображен сидящим за рабочим столом президента США, а за его спиной стоят два флага: государственный флаг Соединенных Штатов и флаг президента.Маск же, в свою очередь, заявлял, что не хочет появляться на обложках журналов.
https://ria.ru/20250208/pushkov-1998190888.html
https://ria.ru/20250206/pushkov-1997730398.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976735989_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3ad6dd3a0a9f574e08639170d87e35a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, илон маск, дональд трамп, алексей пушков, совет федерации рф
В мире, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Алексей Пушков, Совет Федерации РФ
"Удар мимо цели": Пушков неожиданно высказался о Маске и Трампе
Пушков: журналу Time не удалось поссорить Маска с Трампом