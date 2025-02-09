https://ria.ru/20250209/pushkov-1998206546.html

"Удар мимо цели": Пушков неожиданно высказался о Маске и Трампе

"Удар мимо цели": Пушков неожиданно высказался о Маске и Трампе - РИА Новости, 09.02.2025

"Удар мимо цели": Пушков неожиданно высказался о Маске и Трампе

Редакции американского журнала Time не удалось расколоть отношения американского предпринимателя Илона Маска и главы Белого дома Дональда Трампа публикацией... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T00:26:00+03:00

2025-02-09T00:26:00+03:00

2025-02-09T05:28:00+03:00

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Редакции американского журнала Time не удалось расколоть отношения американского предпринимателя Илона Маска и главы Белого дома Дональда Трампа публикацией директора SpaceX на обложку свежего номера. Такое мнение высказал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале."Попытка "развести" Трампа и Маска очевидна, но вряд ли это нарушит отношения между ними. У Трампа неплохое чувство юмора <…>. Так что удар журнала — мимо цели", — написал он.Несмотря на это, констатировал парламентарий, фигура Маска играет в политике Трампа далеко не последнюю роль.Ранее журнал Time показал обложку февральского выпуска, на которой Илон Маск изображен сидящим за рабочим столом президента США, а за его спиной стоят два флага: государственный флаг Соединенных Штатов и флаг президента.Маск же, в свою очередь, заявлял, что не хочет появляться на обложках журналов.

https://ria.ru/20250208/pushkov-1998190888.html

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в мире, сша, илон маск, дональд трамп, алексей пушков, совет федерации рф